Перенджиев раскрыл, как ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску и готовят ВСУ "мину" в Волчанске
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗанятия по тактической медицине военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации
Волчанск можно назвать миной замедленного действия, его час еще не наступил. Сейчас для армии РФ важны два направления — это Донбасс и Курская область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Сейчас российские силы продвигаются не только к Покровску (Красноармейску), но и к Селидово. И есть возможность взять под контроль дорогу от Селидово до Покровска. Это означает перерезание логистики ВСУ на Южно-Донецком направлении, рассказал политолог.
Это создает хорошие условия для освобождения всего Донбасса. Ведь ВС РФ двигаются и севернее Славянско-Краматорской агломерации, и южнее, и сейчас позиции уже западнее Славянска и Краматорска. Постепенно будут созданы благоприятные условия для окружения всей агломерации, отметил эксперт.
Какую роль будут играть плацдармы на севере в Липцах и Волчанске будет зависеть от тактических действий ВСУ. Если они будут укреплять там позиции, это значит, что ВС РФ будут продвигаться на Донецком направлении, уточнил Перенджиев.
"Позиция в Волчанске – вспомогательная, сейчас важны два направления. Это Донбасс и Курская область. Волчанск я бы назвал миной замедленного действия. Это маленький плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему в СВО важно не переоценить значимость того или иного направления - в интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
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