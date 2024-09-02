Перенджиев раскрыл, как ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску и готовят ВСУ "мину" в Волчанске - 02.09.2024 Украина.ру
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Перенджиев раскрыл, как ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску и готовят ВСУ "мину" в Волчанске
Перенджиев раскрыл, как ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску и готовят ВСУ "мину" в Волчанске - 02.09.2024 Украина.ру
Перенджиев раскрыл, как ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску и готовят ВСУ "мину" в Волчанске
Волчанск можно назвать миной замедленного действия, его час еще не наступил. Сейчас для армии РФ важны два направления — это Донбасс и Курская область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-09-02T05:45
2024-09-02T05:45
новости
россия
донбасс
славянск
александр перенджиев
вс рф
донецкое направление
волчанск
покровск/красноармейск
курская область
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Сейчас российские силы продвигаются не только к Покровску (Красноармейску), но и к Селидово. И есть возможность взять под контроль дорогу от Селидово до Покровска. Это означает перерезание логистики ВСУ на Южно-Донецком направлении, рассказал политолог.Это создает хорошие условия для освобождения всего Донбасса. Ведь ВС РФ двигаются и севернее Славянско-Краматорской агломерации, и южнее, и сейчас позиции уже западнее Славянска и Краматорска. Постепенно будут созданы благоприятные условия для окружения всей агломерации, отметил эксперт.Какую роль будут играть плацдармы на севере в Липцах и Волчанске будет зависеть от тактических действий ВСУ. Если они будут укреплять там позиции, это значит, что ВС РФ будут продвигаться на Донецком направлении, уточнил Перенджиев."Позиция в Волчанске – вспомогательная, сейчас важны два направления. Это Донбасс и Курская область. Волчанск я бы назвал миной замедленного действия. Это маленький плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.руПодробнее о том, почему в СВО важно не переоценить значимость того или иного направления - в интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240829/1057121032.html
россия
донбасс
славянск
донецкое направление
волчанск
покровск/красноармейск
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Новости
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новости, россия, донбасс, славянск, александр перенджиев, вс рф, донецкое направление, волчанск, покровск/красноармейск, курская область
Новости, Россия, Донбасс, Славянск, Александр Перенджиев, ВС РФ, Донецкое направление, Волчанск, Покровск/Красноармейск, Курская область

Перенджиев раскрыл, как ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску и готовят ВСУ "мину" в Волчанске

05:45 02.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗанятия по тактической медицине военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации
Занятия по тактической медицине военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Волчанск можно назвать миной замедленного действия, его час еще не наступил. Сейчас для армии РФ важны два направления — это Донбасс и Курская область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Сейчас российские силы продвигаются не только к Покровску (Красноармейску), но и к Селидово. И есть возможность взять под контроль дорогу от Селидово до Покровска. Это означает перерезание логистики ВСУ на Южно-Донецком направлении, рассказал политолог.
Это создает хорошие условия для освобождения всего Донбасса. Ведь ВС РФ двигаются и севернее Славянско-Краматорской агломерации, и южнее, и сейчас позиции уже западнее Славянска и Краматорска. Постепенно будут созданы благоприятные условия для окружения всей агломерации, отметил эксперт.
Какую роль будут играть плацдармы на севере в Липцах и Волчанске будет зависеть от тактических действий ВСУ. Если они будут укреплять там позиции, это значит, что ВС РФ будут продвигаться на Донецком направлении, уточнил Перенджиев.
"Позиция в Волчанске – вспомогательная, сейчас важны два направления. Это Донбасс и Курская область. Волчанск я бы назвал миной замедленного действия. Это маленький плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему в СВО важно не переоценить значимость того или иного направления - в интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
Майкл Бом интервью
29 августа, 20:23
Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиватьсяВ окружении Трампа есть человек, который способен помешать ему заключить сделку по Украине и остановить третью мировую войну. Харрис, наоборот, может получить шанс выйти на переговоры с Россией.
 
НовостиРоссияДонбассСлавянскАлександр ПеренджиевВС РФДонецкое направлениеВолчанскПокровск/КрасноармейскКурская область
 
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06:00Там действуют 13 бригад: Леонков рассказал, как ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области
05:45Перенджиев раскрыл, как ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску и готовят ВСУ "мину" в Волчанске
05:30Отступать некуда: военный аналитик объяснил, как ВС РФ вычисляют позиции и выбивают из "укрепов" ВСУ
05:15Туда еще надо дойти: Леонков о том, смогут ли ВСУ собрать новую группировку для крупной операции на юге
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05:00Тенденция катастрофическая: аналитик о том, почему ВСУ огрызаются, но уже не могут восполнить резервы
04:45Замысел Запада более масштабный: эксперт о том, почему Россия "не бросила всю армию" в Курскую область
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