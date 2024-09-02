https://ukraina.ru/20240902/1057145489.html

Перенджиев раскрыл, как ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску и готовят ВСУ "мину" в Волчанске

Перенджиев раскрыл, как ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску и готовят ВСУ "мину" в Волчанске - 02.09.2024 Украина.ру

Перенджиев раскрыл, как ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску и готовят ВСУ "мину" в Волчанске

Волчанск можно назвать миной замедленного действия, его час еще не наступил. Сейчас для армии РФ важны два направления — это Донбасс и Курская область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-02T05:45

2024-09-02T05:45

2024-09-02T05:45

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александр перенджиев

вс рф

донецкое направление

волчанск

покровск/красноармейск

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Сейчас российские силы продвигаются не только к Покровску (Красноармейску), но и к Селидово. И есть возможность взять под контроль дорогу от Селидово до Покровска. Это означает перерезание логистики ВСУ на Южно-Донецком направлении, рассказал политолог.Это создает хорошие условия для освобождения всего Донбасса. Ведь ВС РФ двигаются и севернее Славянско-Краматорской агломерации, и южнее, и сейчас позиции уже западнее Славянска и Краматорска. Постепенно будут созданы благоприятные условия для окружения всей агломерации, отметил эксперт.Какую роль будут играть плацдармы на севере в Липцах и Волчанске будет зависеть от тактических действий ВСУ. Если они будут укреплять там позиции, это значит, что ВС РФ будут продвигаться на Донецком направлении, уточнил Перенджиев."Позиция в Волчанске – вспомогательная, сейчас важны два направления. Это Донбасс и Курская область. Волчанск я бы назвал миной замедленного действия. Это маленький плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.руПодробнее о том, почему в СВО важно не переоценить значимость того или иного направления - в интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240829/1057121032.html

россия

донбасс

славянск

донецкое направление

волчанск

покровск/красноармейск

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новости, россия, донбасс, славянск, александр перенджиев, вс рф, донецкое направление, волчанск, покровск/красноармейск, курская область