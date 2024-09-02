"Он еще тот плут": политолог рассказал, почему слова Зеленского не стоит принимать "за чистую монету" - 02.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240902/1057143181.html
"Он еще тот плут": политолог рассказал, почему слова Зеленского не стоит принимать "за чистую монету"
"Он еще тот плут": политолог рассказал, почему слова Зеленского не стоит принимать "за чистую монету" - 02.09.2024 Украина.ру
"Он еще тот плут": политолог рассказал, почему слова Зеленского не стоит принимать "за чистую монету"
Пока информация о том, что Украина использует F-16, исходит только от Зеленского. Его заявления надо воспринимать критично и за чистую монету не стоит принимать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-09-02T03:00
2024-09-02T03:00
новости
украина
россия
сша
владимир зеленский
александр перенджиев
самолет
f-16
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048833780_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ac0f58222c25725107411b0e078aab95.jpg
На днях Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы использовала F-16 для отражения массированной воздушной атаки по своим энергообъектам.Когда украинские власти уговаривают США разрешить удары по территории России американским оружием — это звенья одной цепи. Все эти сценарии были известны с того момента, когда речь зашла об истребителях F-16, рассказал политолог.Но российское Минобороны предпринимает все необходимые меры. Во-первых, наносятся удары по военной аэродромной структуре Украины. Идет постоянный мониторинг этих самолетов, добавил эксперт.Сейчас задача российской армии по Курской области – сдерживать врага, как и прошлым летом, когда ВСУ шли в наступление. Тогда мы работали на удержание позиций и на перемалывание. Сейчас стоит та же самая задача, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.руПодробнее о том, почему в СВО важно не переоценить значимость того или иного направления - в интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240830/1057121451.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048833780_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_c24e164e9e3af33b1472c93a9e1ac549.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, александр перенджиев, самолет, f-16, минобороны рф
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Александр Перенджиев, самолет, F-16, Минобороны РФ

"Он еще тот плут": политолог рассказал, почему слова Зеленского не стоит принимать "за чистую монету"

03:00 02.09.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
Зеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Пока информация о том, что Украина использует F-16, исходит только от Зеленского. Его заявления надо воспринимать критично и за чистую монету не стоит принимать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
На днях Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы использовала F-16 для отражения массированной воздушной атаки по своим энергообъектам.
Когда украинские власти уговаривают США разрешить удары по территории России американским оружием — это звенья одной цепи. Все эти сценарии были известны с того момента, когда речь зашла об истребителях F-16, рассказал политолог.
Но российское Минобороны предпринимает все необходимые меры. Во-первых, наносятся удары по военной аэродромной структуре Украины. Идет постоянный мониторинг этих самолетов, добавил эксперт.
"Но пока информация о том, что Украина использует F-16, исходит только от Зеленского. Его заявления надо воспринимать критично и за чистую монету не принимать. Он еще тот плут в информационном пространстве", - указал Перенджиев.
Сейчас задача российской армии по Курской области – сдерживать врага, как и прошлым летом, когда ВСУ шли в наступление. Тогда мы работали на удержание позиций и на перемалывание. Сейчас стоит та же самая задача, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему в СВО важно не переоценить значимость того или иного направления - в интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
30 августа, 07:00
Алексей Леонков: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов Ход боевых действий в ДНР, ЛНР и Купянске показывает, что с резервами у ВСУ проблемы. Да, они еще огрызаются, но характер боевых действий уже не такой, когда у них была возможность быстро восполнять резервы. Тенденция становится катастрофической, поэтому такие вопли идут с той стороны.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийАлександр ПеренджиевсамолетF-16Минобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:15"Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США
03:00"Он еще тот плут": политолог рассказал, почему слова Зеленского не стоит принимать "за чистую монету"
18:21ВСУ атаковали Белгородскую область: ранено 11 мирных жителей
18:10Плохие новости от Сырского или "Время вывести оттуда остатки тех камикадзе". Итоги 1 сентября на Украине
18:02Глава ДНР наградил бойцов за взятие Нью-Йорка
17:28Следком России расследует очередные преступления ВСУ в ДНР и Белгородской области
16:59Правительство Италии озадачено проблемами оружейных поставок на Украину
16:27Чем закончатся попытки США взять под контроль российскую Арктику и какие торги идут сейчас - Ищенко
16:04Дипломатический узел Екатерины II: Россия, Турция, Крым, Франция, Великобритания и США
15:59Хорватия помогла ВСУ роботизированной системой разминирования
15:32Суд ждёт новых эпизодов преступной деятельности поставщиков некачественных бронежилетов для Минобороны РФ
15:07Элитная бригада ВСУ потеряла половину танков Abrams
14:27Песков об отношениях России и США: "Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких"
13:16Рост налогов, дефицит дронов и усиление русофобии в школах. Что ожидает Украину в сентябре
13:08Песков рассказал о решительных действиях в приграничных с Украиной регионах
13:00Украинский удар по российской инфраструктуре. Главное на Украине на 13:00 1 сентября
12:50Минобороны России обновило статистику потерь ВСУ в ходе СВО
12:31Армия России сообщила о новых освобождённых населённых пунктах ДНР
12:00Пентагон сомневается в киевской версии уничтожения F-16 на Украине
12:00"Вокруг Булгакова": Низа – демоница на улицах Ершалаима
Лента новостейМолния