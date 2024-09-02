"Он еще тот плут": политолог рассказал, почему слова Зеленского не стоит принимать "за чистую монету"
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
Пока информация о том, что Украина использует F-16, исходит только от Зеленского. Его заявления надо воспринимать критично и за чистую монету не стоит принимать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
На днях Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы использовала F-16 для отражения массированной воздушной атаки по своим энергообъектам.
Когда украинские власти уговаривают США разрешить удары по территории России американским оружием — это звенья одной цепи. Все эти сценарии были известны с того момента, когда речь зашла об истребителях F-16, рассказал политолог.
Но российское Минобороны предпринимает все необходимые меры. Во-первых, наносятся удары по военной аэродромной структуре Украины. Идет постоянный мониторинг этих самолетов, добавил эксперт.
"Но пока информация о том, что Украина использует F-16, исходит только от Зеленского. Его заявления надо воспринимать критично и за чистую монету не принимать. Он еще тот плут в информационном пространстве", - указал Перенджиев.
Сейчас задача российской армии по Курской области – сдерживать врага, как и прошлым летом, когда ВСУ шли в наступление. Тогда мы работали на удержание позиций и на перемалывание. Сейчас стоит та же самая задача, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему в СВО важно не переоценить значимость того или иного направления - в интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
30 августа, 07:00Алексей Леонков: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов Ход боевых действий в ДНР, ЛНР и Купянске показывает, что с резервами у ВСУ проблемы. Да, они еще огрызаются, но характер боевых действий уже не такой, когда у них была возможность быстро восполнять резервы. Тенденция становится катастрофической, поэтому такие вопли идут с той стороны.