https://ukraina.ru/20240902/1057143181.html

"Он еще тот плут": политолог рассказал, почему слова Зеленского не стоит принимать "за чистую монету"

"Он еще тот плут": политолог рассказал, почему слова Зеленского не стоит принимать "за чистую монету" - 02.09.2024 Украина.ру

"Он еще тот плут": политолог рассказал, почему слова Зеленского не стоит принимать "за чистую монету"

Пока информация о том, что Украина использует F-16, исходит только от Зеленского. Его заявления надо воспринимать критично и за чистую монету не стоит принимать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-02T03:00

2024-09-02T03:00

2024-09-02T03:00

новости

украина

россия

сша

владимир зеленский

александр перенджиев

самолет

f-16

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048833780_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ac0f58222c25725107411b0e078aab95.jpg

На днях Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы использовала F-16 для отражения массированной воздушной атаки по своим энергообъектам.Когда украинские власти уговаривают США разрешить удары по территории России американским оружием — это звенья одной цепи. Все эти сценарии были известны с того момента, когда речь зашла об истребителях F-16, рассказал политолог.Но российское Минобороны предпринимает все необходимые меры. Во-первых, наносятся удары по военной аэродромной структуре Украины. Идет постоянный мониторинг этих самолетов, добавил эксперт.Сейчас задача российской армии по Курской области – сдерживать врага, как и прошлым летом, когда ВСУ шли в наступление. Тогда мы работали на удержание позиций и на перемалывание. Сейчас стоит та же самая задача, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.руПодробнее о том, почему в СВО важно не переоценить значимость того или иного направления - в интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240830/1057121451.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, александр перенджиев, самолет, f-16, минобороны рф