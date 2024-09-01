"Это, несомненно, военное преступление": эксперт оценил признания Зеленского в убийствах чеченцев
Зеленский
Резонансные заявления Владимира Зеленского об убийствах чеченцев на Украине вызвали широкий международный резонанс. О своей реакции в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Чечни, российский политтехнолог и политолог Дмитрий Выдрин
"Честно говоря, я не слежу за словоизвержением второстепенных украинских чиновников. Тем более с сомнительной легитимностью. Поэтому мне сложно что-либо комментировать в этом плане", - сказал Выдрин, оценивая скандальное признание Зеленского.
Убийства пленных, по мнению Выдрина – "это, несомненно, военное преступление". Как очевидец локальных войн он заметил, что "везде это трактуется именно так".
29 августа, 19:21Убийцы и коррупционеры. Кто окружает Владимира ЗеленскогоЧего умный стыдится, тем дурак гордится. Правдивость этой сербской поговорки на собственном примере доказал Владимир Зеленский, когда фактически заявил о том, что замглавы его офиса Олег Татаров вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком проводили в Киеве этнические чистки
"К тому же мой отец, который закончил Великую Отечественную войну капитаном военной разведки, рассказывал, что за подобный проступок можно было и погоны потерять, и под трибунал попасть. Соответственно, мое отношение однозначное", - добавил политолог.
27 августа на пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский заявил журналистам, что замглавы президентского офиса на Украине Олег Татаров вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком "убивали чеченцев". Вероятно, речь шла об убийствах плененных российских военнослужащих, однако Зеленский таких уточнений не сделал, сообщив лишь об убийствах по этническому признаку.
Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова" читайте на сайте Украина.ру