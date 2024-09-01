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"Это, несомненно, военное преступление": эксперт оценил признания Зеленского в убийствах чеченцев

"Это, несомненно, военное преступление": эксперт оценил признания Зеленского в убийствах чеченцев - 01.09.2024 Украина.ру

"Это, несомненно, военное преступление": эксперт оценил признания Зеленского в убийствах чеченцев

Резонансные заявления Владимира Зеленского об убийствах чеченцев на Украине вызвали широкий международный резонанс. О своей реакции в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Чечни, российский политтехнолог и политолог Дмитрий Выдрин

2024-09-01T07:36

2024-09-01T07:36

2024-09-01T07:36

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скандал

криминал

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"Честно говоря, я не слежу за словоизвержением второстепенных украинских чиновников. Тем более с сомнительной легитимностью. Поэтому мне сложно что-либо комментировать в этом плане", - сказал Выдрин, оценивая скандальное признание Зеленского.Убийства пленных, по мнению Выдрина – "это, несомненно, военное преступление". Как очевидец локальных войн он заметил, что "везде это трактуется именно так"."К тому же мой отец, который закончил Великую Отечественную войну капитаном военной разведки, рассказывал, что за подобный проступок можно было и погоны потерять, и под трибунал попасть. Соответственно, мое отношение однозначное", - добавил политолог.27 августа на пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский заявил журналистам, что замглавы президентского офиса на Украине Олег Татаров вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком "убивали чеченцев". Вероятно, речь шла об убийствах плененных российских военнослужащих, однако Зеленский таких уточнений не сделал, сообщив лишь об убийствах по этническому признаку.Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова" читайте на сайте Украина.ру

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новости, украина, чечня, киев, владимир зеленский, дмитрий выдрин, василий малюк, офис президента, скандал, криминал, сво