Пункт назначения или ирония судьбы? Стали известны странные подробности о погибшем украинском пилоте
11:26 31.08.2024 (обновлено: 12:22 31.08.2024)
Украинский пилот Алексей Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна"), погибший в результате крушения одного из переданных Киеву американских истребителей F-16, при жизни был "сторонником расширения военных возможностей Украины" и активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада
Об этом сообщила неправительственная организация Wingmen for Ukraine.
"Вместе со своим коллегой, покойным Андреем Пильщиковым, в 2022 году он посетил США, чтобы лоббировать поставку F-16 для Украины", — говорится в публикации организации.
Украинские СМИ неоднократно сообщали, что оба пилота мечтали полетать на этих "птицах".
По иронии судьбы, Пильщиков тоже погиб в конце августа. Только прошлого года. Произошло это в результате столкновения двух украинских бортов L-39 в Житомирской области.
О передаче Киеву шести истребителей F-16 американского производства от Нидерландов стало известно в начале августа, а на днях газета The Wall Street Journal сообщила о крушении первого из них. По мнению журналистов этого издания, приоритетная версия уничтожения самолета - ошибка пилота.
При этом издание Reuters утверждает, что американское военное ведомство не считает, что машина была сбита российскими военными.
Британская газета The Telegraph уточнила, что для Киева самым болезненным в этой истории стало не столько уничтожение самолета, сколько ликвидация подготовленного для управления F-16 пилота Алексея Месь.
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Вчера, 07:14Мирошник высмеял уничтожение Киевом F-16 своей же системой PatriotПосол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале иронично назвал уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, достойным началом для американского "чудо-оружия" в руках "бедуинов"
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