Пункт назначения или ирония судьбы? Стали известны странные подробности о погибшем украинском пилоте - 31.08.2024 Украина.ру
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Пункт назначения или ирония судьбы? Стали известны странные подробности о погибшем украинском пилоте
Пункт назначения или ирония судьбы? Стали известны странные подробности о погибшем украинском пилоте - 31.08.2024 Украина.ру
Пункт назначения или ирония судьбы? Стали известны странные подробности о погибшем украинском пилоте
Украинский пилот Алексей Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна"), погибший в результате крушения одного из переданных Киеву американских истребителей F-16, при жизни был "сторонником расширения военных возможностей Украины" и активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада
2024-08-31T11:26
2024-08-31T12:22
новости
f-16
киев
запад
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пилоты
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Об этом сообщила неправительственная организация Wingmen for Ukraine.Украинские СМИ неоднократно сообщали, что оба пилота мечтали полетать на этих "птицах".По иронии судьбы, Пильщиков тоже погиб в конце августа. Только прошлого года. Произошло это в результате столкновения двух украинских бортов L-39 в Житомирской области.На Украине обворовали могилу пилота "Джуса"О передаче Киеву шести истребителей F-16 американского производства от Нидерландов стало известно в начале августа, а на днях газета The Wall Street Journal сообщила о крушении первого из них. По мнению журналистов этого издания, приоритетная версия уничтожения самолета - ошибка пилота.При этом издание Reuters утверждает, что американское военное ведомство не считает, что машина была сбита российскими военными.Британская газета The Telegraph уточнила, что для Киева самым болезненным в этой истории стало не столько уничтожение самолета, сколько ликвидация подготовленного для управления F-16 пилота Алексея Месь.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал произошедшее с F-16 хорошим началом и иронично отметил, что украинские военные "не дали нашим парням получить заслуженные 15 миллионов премий" за сбитый иностранный истребитель.Интересно, что вечером 30 августа Владимир Зеленский опубликовал указ об отставке командующего ВС ВСУ Николая Олещука*. Произошло это как раз после того, как последний пригрозил судебными разбирательствами депутату Верховной Рады Безуглой, которая заявила, что первый потерянный ВСУ истребитель F-16 был сбит украинской системой ПВО Patriot.
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новости, f-16, киев, запад, сша, родион мирошник, the wall street journal, reuters, украина, пилоты, самолет, истребитель
Новости, F-16, Киев, Запад, США, Родион Мирошник, The Wall Street Journal, Reuters, Украина, пилоты, самолет, истребитель

Пункт назначения или ирония судьбы? Стали известны странные подробности о погибшем украинском пилоте

11:26 31.08.2024 (обновлено: 12:22 31.08.2024)
 
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Украинский пилот Алексей Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна"), погибший в результате крушения одного из переданных Киеву американских истребителей F-16, при жизни был "сторонником расширения военных возможностей Украины" и активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада
Об этом сообщила неправительственная организация Wingmen for Ukraine.
"Вместе со своим коллегой, покойным Андреем Пильщиковым, в 2022 году он посетил США, чтобы лоббировать поставку F-16 для Украины", — говорится в публикации организации.
Украинские СМИ неоднократно сообщали, что оба пилота мечтали полетать на этих "птицах".
По иронии судьбы, Пильщиков тоже погиб в конце августа. Только прошлого года. Произошло это в результате столкновения двух украинских бортов L-39 в Житомирской области.
На Украине обворовали могилу пилота "Джуса"
О передаче Киеву шести истребителей F-16 американского производства от Нидерландов стало известно в начале августа, а на днях газета The Wall Street Journal сообщила о крушении первого из них. По мнению журналистов этого издания, приоритетная версия уничтожения самолета - ошибка пилота.
При этом издание Reuters утверждает, что американское военное ведомство не считает, что машина была сбита российскими военными.
Британская газета The Telegraph уточнила, что для Киева самым болезненным в этой истории стало не столько уничтожение самолета, сколько ликвидация подготовленного для управления F-16 пилота Алексея Месь.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал произошедшее с F-16 хорошим началом и иронично отметил, что украинские военные "не дали нашим парням получить заслуженные 15 миллионов премий" за сбитый иностранный истребитель.
F-16
Вчера, 07:14
Мирошник высмеял уничтожение Киевом F-16 своей же системой PatriotПосол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале иронично назвал уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, достойным началом для американского "чудо-оружия" в руках "бедуинов"
Интересно, что вечером 30 августа Владимир Зеленский опубликовал указ об отставке командующего ВС ВСУ Николая Олещука*. Произошло это как раз после того, как последний пригрозил судебными разбирательствами депутату Верховной Рады Безуглой, которая заявила, что первый потерянный ВСУ истребитель F-16 был сбит украинской системой ПВО Patriot.
 
НовостиF-16КиевЗападСШАРодион МирошникThe Wall Street JournalReutersУкраинапилотысамолетистребитель
 
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