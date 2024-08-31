"Туман войны": эксперт оценил версию об отвлекающем характере вторжения ВСУ в Курскую область - 31.08.2024 Украина.ру
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"Туман войны": эксперт оценил версию об отвлекающем характере вторжения ВСУ в Курскую область
"Туман войны": эксперт оценил версию об отвлекающем характере вторжения ВСУ в Курскую область - 31.08.2024 Украина.ру
"Туман войны": эксперт оценил версию об отвлекающем характере вторжения ВСУ в Курскую область
По мнению ряда наблюдателей и экспертов, удары ВСУ в Курской и Белгородской области носят отвлекающий характер перед масштабной операцией украинской армии на юге с целью прорыва к Крыму. Своё мнение об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2024-08-31T09:28
2024-08-31T09:56
новости
крым
россия
курская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
сво
кто
донецкое направление
днр
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"Есть такое понятие туман войны, - сказал эксперт. - Если приступить к теоретическим рассуждениям, то Зеленский ранее заявлял, что у него есть 15 бригад, но только три из них обеспечены вооружением. Если напрячь Запад, чтобы он дал оружие, то еще 12 бригад образуют мощный ударный кулак. Тысяч 70 он смог бы тогда бросить на южное направление. Но разве можем мы верить тому, что говорит Зеленский и вбрасывает ЦИПСО?"По мнению военного эксперта, для рассмотрения южного направления теоретически возможного наступления ВСУ следует обладать полнотой информации российской разведки, "а не того, что говорит Зеленский". В публичном доступе нет данных о том, сколько у ВСУ реально есть подготовленных бригад для броска на Токмак, чтобы отрезать сухопутный коридор на Крым."Если бы такие резервы у Зеленского были, то он прежде всего бросил бы их закрывать дыры на Донецком направлении. Потому что военной логики нет в том, чтобы ударить на южном направлении, но при этом наши войска выйдут к Днепропетровску, разрезав всю группировку ВСУ пополам", - сказал Подлесный.По его мнению удивительно, что, не имея численного превосходства, российские военнослужащие захватывают пункты обороны противника, которые строились по 10 лет. Подлесный уверен, что так проявляется "героизм наших воинов и талант командиров, которые выросли на этой войне".Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из Константиновки Также о своём видении ситуации в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский. Подробности в публикации Александр Зимовский: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска
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курская область
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новости, крым, россия, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво, кто, донецкое направление, днр, всу, наступление, александр чаленко, украина.ру
Новости, Крым, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СВО, КТО, Донецкое направление, ДНР, ВСУ, наступление, Александр Чаленко, Украина.ру

"Туман войны": эксперт оценил версию об отвлекающем характере вторжения ВСУ в Курскую область

09:28 31.08.2024 (обновлено: 09:56 31.08.2024)
 
© Украина.руКурская область
Курская область - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Украина.ру
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По мнению ряда наблюдателей и экспертов, удары ВСУ в Курской и Белгородской области носят отвлекающий характер перед масштабной операцией украинской армии на юге с целью прорыва к Крыму. Своё мнение об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
"Есть такое понятие туман войны, - сказал эксперт. - Если приступить к теоретическим рассуждениям, то Зеленский ранее заявлял, что у него есть 15 бригад, но только три из них обеспечены вооружением. Если напрячь Запад, чтобы он дал оружие, то еще 12 бригад образуют мощный ударный кулак. Тысяч 70 он смог бы тогда бросить на южное направление. Но разве можем мы верить тому, что говорит Зеленский и вбрасывает ЦИПСО?"
По мнению военного эксперта, для рассмотрения южного направления теоретически возможного наступления ВСУ следует обладать полнотой информации российской разведки, "а не того, что говорит Зеленский". В публичном доступе нет данных о том, сколько у ВСУ реально есть подготовленных бригад для броска на Токмак, чтобы отрезать сухопутный коридор на Крым.
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"Если бы такие резервы у Зеленского были, то он прежде всего бросил бы их закрывать дыры на Донецком направлении. Потому что военной логики нет в том, чтобы ударить на южном направлении, но при этом наши войска выйдут к Днепропетровску, разрезав всю группировку ВСУ пополам", - сказал Подлесный.
По его мнению удивительно, что, не имея численного превосходства, российские военнослужащие захватывают пункты обороны противника, которые строились по 10 лет. Подлесный уверен, что так проявляется "героизм наших воинов и талант командиров, которые выросли на этой войне".
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из Константиновки
Также о своём видении ситуации в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский. Подробности в публикации Александр Зимовский: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска
 
НовостиКрымРоссияКурская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСВОКТОДонецкое направлениеДНРВСУнаступлениеАлександр ЧаленкоУкраина.ру
 
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