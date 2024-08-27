https://ukraina.ru/20240827/1057079123.html

Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из Константиновки

Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из Константиновки - 27.08.2024 Украина.ру

Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из Константиновки

Донецкий ополченец первой волны и бывший штабист с позывным "Оцелот" рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронте в Донбассе

2024-08-27T19:59

2024-08-27T19:59

2024-08-27T19:59

эксклюзив

сво

спецоперация

донбасс

соледар

киев

вооруженные силы украины

покровск/красноармейск

александр чаленко

украина.ру

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С покровского направления приходят оптимистичные известия: Новогродовка, город на пути к Покровску/Красноармейску, бои за который начались несколько дней тому назад, уже освобожден. Очередь за находящимся южнее него Селидово. Бои идут уже в Карловке. Прогнозируют, что через 2-3 дня она будет наша. Орловка тоже освобождена.А вот жители перешедшего под российский контроль Нью-Йорка получили и продолжают получать российские паспорта.Донецкий ополченец первой волны и бывший штабист с позывным "Оцелот" считает, что на покровском направлении украинское отступление приобрело такую скорость, что уже можно говорить о первой стадии развала украинской обороны:"Я подсчитал, что в понедельник мы освободили порядка 38,5 кв. км территории. В основном это на покровском направлении, чуть-чуть под Работино и немного под Песчаным на Купянском фронте. Это говорит о нашем стремительном движении в направлении Покровска.Вот смотрите Соледар город, который в два раза больше, чем Новогродовка, по своим размерам, но меньше по населению. Соледар до войны 13 тысяч человек, а Новогродовка – 17 тысяч, мы брали первый с августа 2022 года по январь 2023 года то есть 5,5 месяца, а Новогродовку - буквально за три дня".По его словам, есть четыре стадии развала обороны. Первая, армия достаточно быстро отходит, причем в относительном порядке, сохраняя управление. Вторая, армия достаточно быстро отходит в относительном порядке, но бросая тяжелую технику. Третья, армия отходит, бросая тяжелую технику, теряет управление войсками, а солдаты превращаются в бродяг с оружием, как это описано в романе Хэмингуэя "По ком звонит колокол". Четвертая стадия, это капитуляция армии. Согласно вышеописанным признакам, ВСУ пока на первой стадии.Каковы причины такого стремительно отступления ВСУ на покровском направлении? Почему они то ли перестали быть стойкими в обороне, то ли для них Покровск перестал быть важен, и они смирились уже с тем, что его придется сдать российской армии?"Первая причина, это нехватка личного состава. Нет резервов. Вот в 2023 году было как? Мы взяли какой-либо их укреп. После этого укропы бросают в контратаку резервы, и укреп возвращается к ним. Потом мы снова его штурмуем. В общем, бодание идет до тех пор, пока враг не откажется от намерения возвратить укреп себе.А сейчас мы видим, что никаких контратак нет. Это наглядно свидетельствует о том, что у ВСУ нет тут резервов", - не сомневается Оцелот.Вторая причина, почти нет артиллерийских систем западного образца, которые бы могли наносить урон логистике наступающих подразделений. Он говорит, что посмотрел сводки за прошлую неделю. В них сообщалось, что группа армии "Центр" уничтожила 36 орудий советских калибров и 7 западных (то есть на последние приходится чуть меньше 1/6 части, тогда как в целом по всему фронту по тем же сводкам на уничтоженную западную артиллерию приходится 30-40%).Западная артиллерия сейчас сосредоточена на кураховском направлении в районе сел Кураховка (не путать с городом Курахово), Галицыновка и Желанное 2-е. Она позволяет добивать до Петровского и Кировского районов Донецка."И вот на что стоит обратить внимание: Киев объявил об эвакуации детей в Константиновке (в той, что находится рядом с Часов Яром, а не в той, что около Угледара). Это лично для меня симптом, что ситуация в Часов Яре, который ВСУ много месяцев, в общем-то, успешно обороняло, для нее хуже, чем на покровском направлении.Тут сразу вопрос: почему Киев плюнул на Донбасс? Почему все усилия сосредоточил на курском направлении? Объяснение только одно: в последнем случае Запад больше обратит внимания на эти события и, может быть, даст больше, чем в случае с Донбассом. Для Запада Курск российская территория, а Донбасс - украинская. Киев считает, что поэтому благодаря Курску можно выбить больше денег и оружия. Как к такой логике не относиться, Донбассу лучше. Его быстрее освободят", - полагает Оцелот.Также читайте материал Александра Чаленко: Наступление на Покровск: Новогродовка почти пала, очередь за Селидово. Нашим помогают "Мухоморы"

https://ukraina.ru/20240824/1057025527.html

https://ukraina.ru/20240826/1057052343.html

https://ukraina.ru/20240821/1056960565.html

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Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, донбасс, соледар, киев, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, александр чаленко, украина.ру