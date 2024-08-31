https://ukraina.ru/20240831/1057098530.html

Разве у нас закончились "Искандеры"? Военный эксперт призвал выборочно уничтожать мосты через Днепр

Разве у нас закончились "Искандеры"? Военный эксперт призвал выборочно уничтожать мосты через Днепр - 31.08.2024 Украина.ру

Разве у нас закончились "Искандеры"? Военный эксперт призвал выборочно уничтожать мосты через Днепр

Никто не будет сносить ядерными зарядами Киев и другие города, да это и не нужно. Нужно просто уничтожить мосты и Бескидский железнодорожный тоннель, через который идет переброска вооружений с запада. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2024-08-31T06:15

2024-08-31T06:15

2024-08-31T06:15

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ВСУ в отдельных районах Курской области занимаются тем, что уничтожают коммуникации и мосты, чтобы не дать возможности армии РФ проводить ротации и подвозить боеприпасы, рассказал эксперт.Но одно дело навести понтонную переправу через реку шириной 30 метров, другое дело - навести переправы через Днепр. Хотя понтонные мосты наводятся очень быстро, их пропускная способность по сравнению со стационарным мостом критически мала, отметил политолог.У России есть такая возможность. Ракеты "Кинжал" могут разрушать сложные бетонные сооружения. Они способны обрушить любой мост. Кроме того, к мосту идут подъездные пути с обеих сторон, подчеркнул он."Их можно уничтожить и повторить удар через две-три недели, если железнодорожники сумеют восстановить. Одно это сорвет подвоз боеприпасов для ВСУ на 3-4 месяца. Разве у нас закончились "Искандеры"?" - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руПодробнее о ключевых задачах армии РФ на различных направлениях спецоперации - в интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.ру

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новости, россия, днепр, киев, мосты, логистика, всу, сво, "искандер", "кинжал", ракеты