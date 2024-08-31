Разве у нас закончились "Искандеры"? Военный эксперт призвал выборочно уничтожать мосты через Днепр - 31.08.2024 Украина.ру
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Разве у нас закончились "Искандеры"? Военный эксперт призвал выборочно уничтожать мосты через Днепр
Разве у нас закончились "Искандеры"? Военный эксперт призвал выборочно уничтожать мосты через Днепр - 31.08.2024 Украина.ру
Разве у нас закончились "Искандеры"? Военный эксперт призвал выборочно уничтожать мосты через Днепр
Никто не будет сносить ядерными зарядами Киев и другие города, да это и не нужно. Нужно просто уничтожить мосты и Бескидский железнодорожный тоннель, через который идет переброска вооружений с запада. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2024-08-31T06:15
2024-08-31T06:15
новости
россия
днепр
киев
мосты
логистика
всу
сво
"искандер"
"кинжал"
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ВСУ в отдельных районах Курской области занимаются тем, что уничтожают коммуникации и мосты, чтобы не дать возможности армии РФ проводить ротации и подвозить боеприпасы, рассказал эксперт.Но одно дело навести понтонную переправу через реку шириной 30 метров, другое дело - навести переправы через Днепр. Хотя понтонные мосты наводятся очень быстро, их пропускная способность по сравнению со стационарным мостом критически мала, отметил политолог.У России есть такая возможность. Ракеты "Кинжал" могут разрушать сложные бетонные сооружения. Они способны обрушить любой мост. Кроме того, к мосту идут подъездные пути с обеих сторон, подчеркнул он."Их можно уничтожить и повторить удар через две-три недели, если железнодорожники сумеют восстановить. Одно это сорвет подвоз боеприпасов для ВСУ на 3-4 месяца. Разве у нас закончились "Искандеры"?" - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руПодробнее о ключевых задачах армии РФ на различных направлениях спецоперации - в интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, днепр, киев, мосты, логистика, всу, сво, "искандер", "кинжал", ракеты
Новости, Россия, Днепр, Киев, мосты, логистика, ВСУ, СВО, "Искандер", "Кинжал", ракеты

Разве у нас закончились "Искандеры"? Военный эксперт призвал выборочно уничтожать мосты через Днепр

06:15 31.08.2024
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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Никто не будет сносить ядерными зарядами Киев и другие города, да это и не нужно. Нужно просто уничтожить мосты и Бескидский железнодорожный тоннель, через который идет переброска вооружений с запада. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
ВСУ в отдельных районах Курской области занимаются тем, что уничтожают коммуникации и мосты, чтобы не дать возможности армии РФ проводить ротации и подвозить боеприпасы, рассказал эксперт.
Но одно дело навести понтонную переправу через реку шириной 30 метров, другое дело - навести переправы через Днепр. Хотя понтонные мосты наводятся очень быстро, их пропускная способность по сравнению со стационарным мостом критически мала, отметил политолог.
"Через Днепр есть 33 моста. Два моста находятся в стадии реконструкции. Есть комбинированные мосты, где проходит железная дорога и дорога для колесного транспорта. Есть мосты чисто железнодорожные. То есть не надо уничтожать все 30 там оставшихся мостов, к примеру. Достаточно будет уничтожить 10", - подсчитал Подлесный.
У России есть такая возможность. Ракеты "Кинжал" могут разрушать сложные бетонные сооружения. Они способны обрушить любой мост. Кроме того, к мосту идут подъездные пути с обеих сторон, подчеркнул он.
"Их можно уничтожить и повторить удар через две-три недели, если железнодорожники сумеют восстановить. Одно это сорвет подвоз боеприпасов для ВСУ на 3-4 месяца. Разве у нас закончились "Искандеры"?" - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о ключевых задачах армии РФ на различных направлениях спецоперации - в интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.ру
Украина карта герб коллаж - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
28 августа, 05:58
Об изъятии термина Украина из оборотаМногие простые русские люди, наслушавшись разного рода "учёных", совершающих политически мотивированные "открытия" на злобу дня, радостно пишут в "этих ваших интернетах": "Украина никогда не существовала", - после чего начинают активно гордиться тем, что защитили российские интересы и "историческую правду".
 
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