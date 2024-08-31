Разве у нас закончились "Искандеры"? Военный эксперт призвал выборочно уничтожать мосты через Днепр
Никто не будет сносить ядерными зарядами Киев и другие города, да это и не нужно. Нужно просто уничтожить мосты и Бескидский железнодорожный тоннель, через который идет переброска вооружений с запада. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
ВСУ в отдельных районах Курской области занимаются тем, что уничтожают коммуникации и мосты, чтобы не дать возможности армии РФ проводить ротации и подвозить боеприпасы, рассказал эксперт.
Но одно дело навести понтонную переправу через реку шириной 30 метров, другое дело - навести переправы через Днепр. Хотя понтонные мосты наводятся очень быстро, их пропускная способность по сравнению со стационарным мостом критически мала, отметил политолог.
"Через Днепр есть 33 моста. Два моста находятся в стадии реконструкции. Есть комбинированные мосты, где проходит железная дорога и дорога для колесного транспорта. Есть мосты чисто железнодорожные. То есть не надо уничтожать все 30 там оставшихся мостов, к примеру. Достаточно будет уничтожить 10", - подсчитал Подлесный.
У России есть такая возможность. Ракеты "Кинжал" могут разрушать сложные бетонные сооружения. Они способны обрушить любой мост. Кроме того, к мосту идут подъездные пути с обеих сторон, подчеркнул он.
"Их можно уничтожить и повторить удар через две-три недели, если железнодорожники сумеют восстановить. Одно это сорвет подвоз боеприпасов для ВСУ на 3-4 месяца. Разве у нас закончились "Искандеры"?" - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.ру
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