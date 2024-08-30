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Не Курск: куда Россия перебросит войска из ДНР и какие киборги-убийцы на службе у Украины – Незалежко

Не Курск: куда Россия перебросит войска из ДНР и какие киборги-убийцы на службе у Украины – Незалежко - 30.08.2024 Украина.ру

Не Курск: куда Россия перебросит войска из ДНР и какие киборги-убийцы на службе у Украины – Незалежко

Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко в студии Украина.ру разобрал ситуацию с задержанием основателя ТГ Павла Дурова, взаимоотношения между США и Украиной, заявления, прозвучавшие на пресс-конференции Зеленского, а также ситуацию, сложившуюся сейчас на фронте

2024-08-30T10:07

2024-08-30T10:07

2024-08-30T10:08

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00:30 – Об аресте Павла Дурова;08:47 – о заявлении Трампа по Украине;13:16 – о разрешении на удары по России;16:42 - о пресс-конференции Зеленского;23:37 – о ситуации на фронте и перспективах его обрушения;31:10 – о нападениях на сотрудниках ТЦК.*В интервью упоминаются Василий Малюк, внесённый в перечень террористов и экстремистов, а также продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.#Незалежко #Дуров #телеграм #ТГ #Франция #Париж #Макрон #Протасевич #Карлсон #Цукерберг #Англия #США #Трамп #Ассандж #Сноуден #Россия #РФ #Зеленский #президент #Сырский #СВО #спецоперация #война #конфликт #ВСУ #Украина #Курск #газ #Днепропетровск #ЕС #Европа #Покровск #Красноармейск #Forbes #ТЦК #самооборона #ДНР #Донбасс #Лукашенко #станция #ДнепрНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118

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