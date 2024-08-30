ПВО за ночь сбила 18 украинских беспилотников над регионами РФ — Минобороны
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников по объектам на территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ
Они уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.
"Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, четыре - над Калужской областью, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и один - над Белгородской областью", - перечислило ведомство.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.