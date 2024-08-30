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ПВО за ночь сбила 18 украинских беспилотников над регионами РФ — Минобороны

ПВО за ночь сбила 18 украинских беспилотников над регионами РФ — Минобороны - 30.08.2024 Украина.ру

ПВО за ночь сбила 18 украинских беспилотников над регионами РФ — Минобороны

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников по объектам на территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ

2024-08-30T08:21

2024-08-30T08:21

2024-08-30T08:21

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Они уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, беспилотники, пво, дроны