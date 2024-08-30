ПВО за ночь сбила 18 украинских беспилотников над регионами РФ — Минобороны - 30.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240830/1057132537.html
ПВО за ночь сбила 18 украинских беспилотников над регионами РФ — Минобороны
ПВО за ночь сбила 18 украинских беспилотников над регионами РФ — Минобороны - 30.08.2024 Украина.ру
ПВО за ночь сбила 18 украинских беспилотников над регионами РФ — Минобороны
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников по объектам на территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ
2024-08-30T08:21
2024-08-30T08:21
новости
россия
беспилотники
пво
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_3a8236440bd609cbcfbab0076c0054d0.jpg.webp
Они уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_4d22719165e6ba4ba79d10f4bf9b9a97.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, беспилотники, пво, дроны
Новости, Россия, беспилотники, ПВО, дроны

ПВО за ночь сбила 18 украинских беспилотников над регионами РФ — Минобороны

08:21 30.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников по объектам на территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ
Они уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.
"Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, четыре - над Калужской областью, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и один - над Белгородской областью", - перечислило ведомство.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссиябеспилотникиПВОдроны
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49США повышают градус напряженности с Россией - Захарова
08:21ПВО за ночь сбила 18 украинских беспилотников над регионами РФ — Минобороны
08:05Главное за ночь 30 августа
07:50Пентагон отверг жалобы Кулебы на недопоставку Киеву систем ПВО
07:35Мирошник рассказал об иностранных наемниках в Курской области
07:14Мирошник высмеял уничтожение Киевом F-16 своей же системой Patriot
07:00Алексей Леонков: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов
06:30Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит
06:28Блэкаут и подземные Рады. Украинские эксперты вытаскивают население из теплой ванны
06:15Военный эксперт: Наступление ВСУ в Курской области еще не закончилось, но для нового рывка сил немного
06:09Об отчаянной борьбе против собственного государства. Тайна сбитого на Украине F16
06:00Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ
05:45Эксперт раскрыл, у кого хранятся ключи от "Телеграма" и проходят ли через мессенджер военные секреты
05:35Наглость – второе счастье. Украина выдвигает Польше территориальные претензии
05:30Военный эксперт: ВС РФ готовятся встретить врага на Запорожье, но мощные ДРГ могут напасть на Перекоп
05:15Операция там забуксовала: Орлов объяснил, почему в Курске ВСУ лишь "отсрочили себе немного времени"
05:00Последняя точка: военный эксперт рассказал про "болезненное" для Украины наступление на Красноармейск
04:45Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России
04:39Удобен республиканцам и демократам. Чем занимается Аваков, вероятный сменщик Зеленского
04:30"Украинцы реагируют болезненно": эксперт рассказал о массированном ракетном ударе по Киевской ГЭС
Лента новостейМолния