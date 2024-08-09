ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ - 09.08.2024 Украина.ру
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ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ
ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ - 09.08.2024 Украина.ру
ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над российскими регионами и Чёрным морем 75 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России
2024-08-09T07:55
2024-08-09T07:55
пво
беспилотники
дроны
катер
новости
россия
черное море
белгородская область
минобороны
вооруженные силы украины
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Из них 26 — уничтожено над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один - над Орловской, пять – над Республикой Крым, и еще восемь было сбито над акваторией Черного моря.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
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пво, беспилотники, дроны, катер, новости, россия, черное море, белгородская область, минобороны, вооруженные силы украины
ПВО, беспилотники, дроны, катер, Новости, Россия, Черное море, Белгородская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины

ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ

07:55 09.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над российскими регионами и Чёрным морем 75 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России
Из них 26 — уничтожено над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один - над Орловской, пять – над Республикой Крым, и еще восемь было сбито над акваторией Черного моря.

"Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожено семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", - добавили в ведомстве.

Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
 
ПВОбеспилотникидроныкатерНовостиРоссияЧерное мореБелгородская областьМинобороныВооруженные силы Украины
 
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