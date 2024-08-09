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ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ
ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ - 09.08.2024 Украина.ру
ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над российскими регионами и Чёрным морем 75 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России
2024-08-09T07:55
2024-08-09T07:55
2024-08-09T07:55
пво
беспилотники
дроны
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Из них 26 — уничтожено над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один - над Орловской, пять – над Республикой Крым, и еще восемь было сбито над акваторией Черного моря.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
пво, беспилотники, дроны, катер, новости, россия, черное море, белгородская область, минобороны, вооруженные силы украины
ПВО, беспилотники, дроны, катер, Новости, Россия, Черное море, Белгородская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над российскими регионами и Чёрным морем 75 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России
Из них 26 — уничтожено над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один - над Орловской, пять – над Республикой Крым, и еще восемь было сбито над акваторией Черного моря.
"Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожено семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", - добавили в ведомстве.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.