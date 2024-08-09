https://ukraina.ru/20240809/1056777952.html

ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ

ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ - 09.08.2024 Украина.ру

ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над российскими регионами и Чёрным морем 75 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России

2024-08-09T07:55

2024-08-09T07:55

2024-08-09T07:55

пво

беспилотники

дроны

катер

новости

россия

черное море

белгородская область

минобороны

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg

Из них 26 — уничтожено над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один - над Орловской, пять – над Республикой Крым, и еще восемь было сбито над акваторией Черного моря.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.

россия

черное море

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пво, беспилотники, дроны, катер, новости, россия, черное море, белгородская область, минобороны, вооруженные силы украины