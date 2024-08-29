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Стоит ли ждать обрушения фронта? Стешин о продвижении России, истерике по Покровску и планах Украины

Стоит ли ждать обрушения фронта? Стешин о продвижении России, истерике по Покровску и планах Украины - 29.08.2024 Украина.ру

Стоит ли ждать обрушения фронта? Стешин о продвижении России, истерике по Покровску и планах Украины

Военный журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире Украина.ру рассказал о том, на какую победу рассчитывает Зеленский и... Украина.ру, 29.08.2024

2024-08-29T13:07

2024-08-29T13:07

2024-08-29T13:07

видео

россия

донбасс

запорожье

дмитрий стешин

владимир зеленский

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

оон

всу

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Военный журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире Украина.ру рассказал о том, на какую победу рассчитывает Зеленский и в чём основная цель Курской авантюры ВСУ, насколько сокрушительным поражением может обернуться обрушение фронта в Донбассе, а также сообщил об инновациях на фронте и разъяснил вопрос о статусе военных корреспондентов 00:26 – Какой план победы у Зеленского? 02:00 – Об атомной угрозе; 04:13 – о целях Курской авантюры; 07:08 – о вовлечении населения России в военный конфликт; 09:25 – о продвижении ВС РФ в Донбассе; 13:08 – о сокрушительном ударе по киевскому режиму; 16:35 – об инновациях на фронте; 21:56 – о статусе военных корреспондентов. *во время интервью упоминается запрещённая в России международная организация "Исламское государство" (ИГ), признанная террористической, а также Алексей Гончаренко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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донбасс

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курская область

днр

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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