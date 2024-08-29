Стоит ли ждать обрушения фронта? Стешин о продвижении России, истерике по Покровску и планах Украины - 29.08.2024 Украина.ру
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Стоит ли ждать обрушения фронта? Стешин о продвижении России, истерике по Покровску и планах Украины
Стоит ли ждать обрушения фронта? Стешин о продвижении России, истерике по Покровску и планах Украины - 29.08.2024 Украина.ру
Стоит ли ждать обрушения фронта? Стешин о продвижении России, истерике по Покровску и планах Украины
Военный журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире Украина.ру рассказал о том, на какую победу рассчитывает Зеленский и... Украина.ру, 29.08.2024
2024-08-29T13:07
2024-08-29T13:07
видео
россия
донбасс
запорожье
дмитрий стешин
владимир зеленский
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
оон
всу
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Военный журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире Украина.ру рассказал о том, на какую победу рассчитывает Зеленский и в чём основная цель Курской авантюры ВСУ, насколько сокрушительным поражением может обернуться обрушение фронта в Донбассе, а также сообщил об инновациях на фронте и разъяснил вопрос о статусе военных корреспондентов 00:26 – Какой план победы у Зеленского? 02:00 – Об атомной угрозе; 04:13 – о целях Курской авантюры; 07:08 – о вовлечении населения России в военный конфликт; 09:25 – о продвижении ВС РФ в Донбассе; 13:08 – о сокрушительном ударе по киевскому режиму; 16:35 – об инновациях на фронте; 21:56 – о статусе военных корреспондентов. *во время интервью упоминается запрещённая в России международная организация "Исламское государство" (ИГ), признанная террористической, а также Алексей Гончаренко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
россия
донбасс
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видео, россия, донбасс, запорожье, дмитрий стешин, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, оон, всу, курская область, кто, сво, военкор, ес, днр, атомная электростанция, ядерная угроза, ядерная безопасность, владимир путин, видео
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Стоит ли ждать обрушения фронта? Стешин о продвижении России, истерике по Покровску и планах Украины

13:07 29.08.2024
 
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Военный журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире Украина.ру рассказал о том, на какую победу рассчитывает Зеленский и в чём основная цель Курской авантюры ВСУ, насколько сокрушительным поражением может обернуться обрушение фронта в Донбассе, а также сообщил об инновациях на фронте и разъяснил вопрос о статусе военных корреспондентов
00:26 – Какой план победы у Зеленского?
02:00 – Об атомной угрозе;
04:13 – о целях Курской авантюры;
07:08 – о вовлечении населения России в военный конфликт;
09:25 – о продвижении ВС РФ в Донбассе;
13:08 – о сокрушительном ударе по киевскому режиму;
16:35 – об инновациях на фронте;
21:56 – о статусе военных корреспондентов.
*во время интервью упоминается запрещённая в России международная организация "Исламское государство" (ИГ), признанная террористической, а также Алексей Гончаренко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
 
ВидеоРоссияДонбассЗапорожьеДмитрий СтешинВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныООНВСУКурская областьКТОСВОвоенкорЕСДНРатомная электростанцияядерная угрозаядерная безопасностьВладимир Путин
 
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Заголовок открываемого материала
13:07Стоит ли ждать обрушения фронта? Стешин о продвижении России, истерике по Покровску и планах Украины
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