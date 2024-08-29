https://ukraina.ru/20240829/1057115452.html

Актуальность мирной инициативы Путина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 августа

Актуальность мирной инициативы Путина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 августа - 29.08.2024 Украина.ру

Актуальность мирной инициативы Путина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 августа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос об актуальности инициативы Владимира Путина по Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по Украине

2024-08-29T13:02

2024-08-29T13:02

2024-08-29T13:02

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Мирная инициатива президента России Владимира Путина останется универсальным и долгосрочным рецептом решения конфликта на Украине, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Её суть заключалась в выводе украинских вооружённых формирований из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказе Киева от заявки на членство в НАТО, отмене всех западных санкций против России, обеспечении прав русскоязычных граждан Украины", - заявила Захарова в ответ на вопрос, в силе ли мирные предложения России по Украине на сегодняшний день.Она подчеркнула, что "речь шла не о заморозке конфликта с целью перевооружения киевского режима, а о его окончательном завершении"."Безусловно, мирная инициатива президента России останется универсальным и долгосрочным рецептом решения украинского конфликта, ведь она содержит способ устранения его первопричин", - подытожила официальный представитель МИД РФ.Президент России Владимир Путин выступал со следующими инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Также Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Упомянул Путин и отмену санкций против РФ.Однако после вторжения ВСУ в Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но на данном этапе вести переговоры с Украиной Россия не будет.ОбстрелыУтром 29 августа Минобороны России в своём телеграм-канале рассказало о пресечении украинских атак на территорию России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских БпЛА самолётного типа. Три БпЛА сбиты над территорией Республики Крым, два – над территорией Брянской области и один над территорией Белгородской области", - указывалось в сообщении оборонного ведомства.Кроме того, была сорвана попытка атаки БЭКами."В ночное время с 01:55 до 02:20 по московскому времени сорвана попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров. Дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены три безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", - отмечалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 15 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 6 обстрелов, на горловском направлении — 9 обстрелов, выпустив в общей сложности 42 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ был повреждён 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 11 снарядов калибром 155 мм, по Перовскому району Донецка — 6 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 21 снаряд."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Новая Каховка — 4; Днепряны — 4; Алёшки — 6; Каиры — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Маячка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка и Днепряны.Как сообщили в экстренных службах региона, в Алёшках два мирных жителя получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.Утром 29 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе сёла Журавлёвка, Петровка, Таврово, Устинка, Щетиновка и Ясные Зори, а также хутор Церковный подверглись атакам с помощью 30 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 9 БПЛА, системой ПВО был сбит 1 из них. В селе Ясные Зори в результате прилёта боеприпаса есть пострадавший. Мужчину с черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением голени бригада СМП госпитализировала в городскую больницу №2 г. Белгорода. Повреждены 20 частных домов и 4 надворные постройки, легковой автомобиль и ГАЗель, линия электроснабжения и газовая труба", - указывалось в публикации.В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Байцуры, Берёзовка, Богун-Городок и Зозули выпущено 7 беспилотников. Посечены частный дом, здание промышленного предприятия и грузовой автомобиль.В Валуйском городском округе по сёлам Казинка, Карабаново и Новопетровка выпущено 10 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью двух БПЛА. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе по сёлам Новое и Тишанка, а также хутору Старый выпущены 31 боеприпас в ходе 6 обстрелов и 1 беспилотник. Повреждены три частных домовладения и линия электропередачи."В Грайворонском городском округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Замостье, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпущено 78 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и 9 беспилотников. В селе Новостроевка-Первая вследствие атак дронов-камикадзе полностью сгорели частный дом, нежилое помещение и легковой автомобиль. Повреждены 6 частных домов, инфраструктурный объект и легковой автомобиль", - писал Гладков.В Краснояружском районе по селу Староселье выпущено 11 боеприпасов в ходе 5 обстрелов. Пострадавших и повреждений нет.Над Прохоровским районом нашей системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа. Последствий нет."В Шебекинском городском округе по посёлку Красное, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Графовка, Доброе, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, хуторам Балки, Мухин и Панков, выпущено 46 боеприпасов в ходе 9 обстрелов, а также совершены атаки с помощью 13 беспилотников, из которых 2 были сбиты. Полностью сгорел 1 частный дом, ещё два и линия электропередачи получили повреждения", - отмечалось в сводке.До этого Гладков сообщил об ударе по Шебекино."Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. К большому горю, погиб один человек. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким… По предварительной информации, ранены 2 мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ", - писал Гладков.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале с полуночи трижды сообщал о ракетной опасности. В самом регионе идут ожесточённые бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на Украине - в статье Дмитрия Ковалевича "Пан Зеленский и его беглые холопы. Как на Украине хотят возвращать соотечественников".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, владимир путин, мария захарова, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нато