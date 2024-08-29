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Боррель призвал страны ЕС полностью снять ограничения на удары по России

Боррель призвал страны ЕС полностью снять ограничения на удары по России - 29.08.2024 Украина.ру

Боррель призвал страны ЕС полностью снять ограничения на удары по России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 29 августа в Брюсселе перед началом заседания глав МИД стран сообщества с участием украинского министра иностранных дела Дмитрия Кулебы заявил, что страны ЕС должны полностью снять ограничения на удары Киева по территории России

2024-08-29T12:01

2024-08-29T12:01

2024-08-29T12:01

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"Такие ограничения на использование оружия должны быть полностью сняты для самообороны Украины. Оборудование, которое мы поставляем Украине, должно использоваться полностью, чтобы Украина могла наносить удары по тем местам, откуда Россия наносит удары по ним", - призвал Боррель.В свою очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто указал, что Будапешт выступает против ударов дальнобойным оружием по территории России, потому что это влечет риск серьезной эскалации конфликта.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.Подробнее о желании Киева атаковать - в материале "Не карт-бланш, а правила". Кулеба просит еще разрешений для ударов по России на сайте Украина.ру.

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новости, жозеп боррель, россия, киев, украина, дмитрий кулеба, петер сийярто, ес, мид