"Не карт-бланш, а правила". Кулеба просит еще разрешений для ударов по России - 03.06.2024 Украина.ру
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"Не карт-бланш, а правила". Кулеба просит еще разрешений для ударов по России
"Не карт-бланш, а правила". Кулеба просит еще разрешений для ударов по России - 03.06.2024 Украина.ру
"Не карт-бланш, а правила". Кулеба просит еще разрешений для ударов по России
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба просит западных коллег разрешить украинским войскам атаковать Россию из разного оружия
2024-06-03T15:37
2024-06-03T15:37
новости
дмитрий кулеба
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сша
украина
джон кирби
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Украинские чиновники работают с представителями стран Запада над вопросом расширения применения иностранного оружия для атак России. Об этом журналистам сообщил глава МИД Украины Дмитрий Клумба на пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахной. "Наши партнеры сделали действительно очень правильный шаг, сняв ограничения, чтобы мы могли бить по целям в РФ. Это не значит, что мы имеем карт-бланш, есть правила, которых нужно соблюдать. Мы будем дальше работать с союзниками, чтобы расширить применение их вооружения", - сказал Кулеба.Президент США Джо Байден разрешил Украине применять западное оружие для ударов по России, сообщили в конце мая американские журналисты. Украина запросила разрешение на использование поставляемых США вооружений, заявил в июне представитель Белого дома Джон Кирби. Владимир Зеленский поблагодарил Байдена, но пожаловался на недостаточность решения. По его словам, американский лидер разрешил ему обстреливать из РСЗО HIMARS приграничный с Харьковской областью регион - Белгородскую область.
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новости, дмитрий кулеба, джо байден, сша, украина, джон кирби
Новости, Дмитрий Кулеба, Джо Байден, США, Украина, Джон Кирби

"Не карт-бланш, а правила". Кулеба просит еще разрешений для ударов по России

15:37 03.06.2024
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP / Virginia Mayo
Читать в
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба просит западных коллег разрешить украинским войскам атаковать Россию из разного оружия
Украинские чиновники работают с представителями стран Запада над вопросом расширения применения иностранного оружия для атак России. Об этом журналистам сообщил глава МИД Украины Дмитрий Клумба на пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахной.
"Наши партнеры сделали действительно очень правильный шаг, сняв ограничения, чтобы мы могли бить по целям в РФ. Это не значит, что мы имеем карт-бланш, есть правила, которых нужно соблюдать. Мы будем дальше работать с союзниками, чтобы расширить применение их вооружения", - сказал Кулеба.
Президент США Джо Байден разрешил Украине применять западное оружие для ударов по России, сообщили в конце мая американские журналисты. Украина запросила разрешение на использование поставляемых США вооружений, заявил в июне представитель Белого дома Джон Кирби.
Владимир Зеленский поблагодарил Байдена, но пожаловался на недостаточность решения. По его словам, американский лидер разрешил ему обстреливать из РСЗО HIMARS приграничный с Харьковской областью регион - Белгородскую область.
Владимир Зеленский
Вчера, 13:17
Зеленский пожаловался на разрешение США атаковать американским оружием только приграничье РФ Киеву недостаточно разрешения Вашингтона обстреливать из РСЗО HIMARS только территорию России, прилегающую к Харьковской области, заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре 2 июня
 
НовостиДмитрий КулебаДжо БайденСШАУкраинаДжон Кирби
 
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Заголовок открываемого материала
15:37"Не карт-бланш, а правила". Кулеба просит еще разрешений для ударов по России
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