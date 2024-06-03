https://ukraina.ru/20240603/1055452310.html

"Не карт-бланш, а правила". Кулеба просит еще разрешений для ударов по России

"Не карт-бланш, а правила". Кулеба просит еще разрешений для ударов по России - 03.06.2024 Украина.ру

"Не карт-бланш, а правила". Кулеба просит еще разрешений для ударов по России

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба просит западных коллег разрешить украинским войскам атаковать Россию из разного оружия

2024-06-03T15:37

2024-06-03T15:37

2024-06-03T15:37

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дмитрий кулеба

джо байден

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Украинские чиновники работают с представителями стран Запада над вопросом расширения применения иностранного оружия для атак России. Об этом журналистам сообщил глава МИД Украины Дмитрий Клумба на пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахной. "Наши партнеры сделали действительно очень правильный шаг, сняв ограничения, чтобы мы могли бить по целям в РФ. Это не значит, что мы имеем карт-бланш, есть правила, которых нужно соблюдать. Мы будем дальше работать с союзниками, чтобы расширить применение их вооружения", - сказал Кулеба.Президент США Джо Байден разрешил Украине применять западное оружие для ударов по России, сообщили в конце мая американские журналисты. Украина запросила разрешение на использование поставляемых США вооружений, заявил в июне представитель Белого дома Джон Кирби. Владимир Зеленский поблагодарил Байдена, но пожаловался на недостаточность решения. По его словам, американский лидер разрешил ему обстреливать из РСЗО HIMARS приграничный с Харьковской областью регион - Белгородскую область.

https://ukraina.ru/20240602/1055439979.html

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новости, дмитрий кулеба, джо байден, сша, украина, джон кирби