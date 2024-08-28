Зачем так отчаянно украинская власть "крутит педали"? Украинские эксперты в недоумении - 28.08.2024 Украина.ру
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Зачем так отчаянно украинская власть "крутит педали"? Украинские эксперты в недоумении
Зачем так отчаянно украинская власть "крутит педали"? Украинские эксперты в недоумении - 28.08.2024 Украина.ру
Зачем так отчаянно украинская власть "крутит педали"? Украинские эксперты в недоумении
В украинском экспертном сообществе обсуждают последствия массированного удара ВС РФ по энергообъектам и думают о том, конец ли это или только начало. Или начало конца?
2024-08-28T06:12
2024-08-28T06:12
эксклюзив
сво
украина
всу
вс рф
энергетика
telegram
павел дуров
гур моу
кирилл буданов
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Обсуждают массированный удар ВС РФ по энергообъектам на подконтрольной киевскому режиму территории Украины. Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин заявил в очередном выпуске своего видеоблога, что 26 августа был нанесен "удар мощнейший" по остаткам народохозяйственного комплекса страны, последствия для Украины будут плачевные. Эксперт подчеркнул, что это показывает беспомощность украинских властей, все их обещания защитить – "зеленый треп".По его мнению, теперь последует ответ Киева, западные страны снимут ограничение на применение своих оружейных систем. Будут удары по АЭС, Зеленскому теперь отступать некуда, считает Соскин. Он посоветовал всем мирным украинцам, которые могут, выезжать из страны – "лучше не будет, будет хуже, уже понятно, что осень и зима будут без электричества, война будет, мощная война…".Напомним, в МО РФ сообщили, что утром в понедельник ВС РФ "нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины".На Украине в ряде регионов стали применять экстренные отключения, в Минэнерго признали, что ситуация сложная. Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник подтвердили повреждение многих объектов энергетической инфраструктуры на территории Украины.Украинский политолог Руслан Бортник отметил в эфире ютуб-канала Politeka, что это и "удар возмездия" в ответ на вторжение ВСУ в Курскую область, но не только. Ударам подверглись объекты энергетики и ПВО, а также инфраструктура железной дороги и другие логистические военные объекты. Главной целью, по его словам, пока являются ТЭЦ, генерирующие и распределительные мощности.Выбрана не какая-то символическая цель (например, правительственный квартал), а цели сугубо практические - вынести энергосистему, да заодно и перехватить информационно-политическую инициативу, считает эксперт. Что до цели вторжения ВСУ в Курскую область, то, по мнению Бортника, это попытка Киева "просто сохранить ситуацию, просто сохранить процесс… сохранить баланс, даже негативный, с негативным прогнозом для Украины, но баланс, какую-то относительную стабильность ставок…". Он сравнил это с необходимостью для велосипедиста крутить педали, иначе - упадет.Судя по комментариям к видео, эксперт далеко не всех убедил в разумности Курской авантюры Зеленского – пишут, что он знал о неизбежности "ответки", а "зима не за горами". Как людям выживать? Кстати, министр энергетики Украины Герман Галущенко уже заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории страны.Бортник отметил, что русские долго откладывали массированную атаку на объекты энергосистемы, но теперь эта атака идет и она может быть длительной. Задачи вторжения ВСУ в Курскую область выполнены так – "некоторые и только частично". В то же время эксперт предположил, что, если у Киева "найдутся свежие резервы для броска дальше на российскую территорию, ситуация может меняться".Ситуация и сейчас очень серьезная, считает украинский политолог Дмитрий Спивак. Он в эфире ютуб-канала UKRLIFE.TV отметил, что в результате атаки было на какое-то время прервано вещание украинского ТВ и спросил: "а есть ли жизнь без единого телемарафона?".По мнению эксперта, дело шло к какому-то диалогу, к каким-то договоренностям, но операция ВСУ в Курской области все изменила. Теперь можно быть уверенными, что война продолжается, по крайней мере, в ближайшие месяцы - сентябрь, октябрь - эскалация усилится. Спивак предположил, что далеко не все в мире этому рады, по крайней мере, "в Европе точно не рады".По-прежнему обсуждают ситуацию с задержанием в Париже основателя Telegram и ВКонтакте Павла Дурова. Политолог Андрей Ермолаев в эфире "Дикий live" констатировал, что пока рано судить, с чем это связано и как все обстоит на самом деле: "То ли посадили, то ли приехал посидеть, у нас есть такие примеры, когда вроде садят, а на самом деле – спасают". В целом, по мнению эксперта, речь идет о судьбе свобод в свободном мире.Ермолаев продолжил: на Украине это особенно остро обсуждается, потому что "в украино-российской войне Телеграм играет огромнейшую роль и для распространения ложной информации, и для проведения инфокампаний, продвижения агитационных месседжей…", кроме того, он используется для неформальных коммуникаций даже в ходе военных действий."Все это вместе создало напряжение вокруг того, что же будет даже с Дуровым", - сказал политолог. При этом, по его словам, куда более важен масштаб происходящего – и Дуров, и Илон Маск, и Цукербег, и целый ряд других персон - не просто талантливые инноваторы, но "носители новой стадии развития мирового капитализма". Все же у большинства ТНК были и есть национальные корни, а вот следующий уровень – "это уже без кавычек глобальный капитал". Это прежде всего финансовый, информационно-технологический, торгово-логистический капитал, перечислил Ермолаев "профили".Конфликт глобального капитала со старым порядком – одна из причин наблюдаемого кризиса миропорядка, считает эксперт. Он добавил, что нам всем этот каптал более всего знаком по медиа-информационной сфере, но вообще это переход к "платформенному капитализму", который, например, позволяет избегать кризиса перепроизводства и не только. Это бьет по интересам старого капитала и по интересам национальных правительств. Отсюда и противоречия. Представители глобального капитала в силу охвата трынка сами становятся политическими агентами, не считаться с которыми невозможно, и "где-то в этом кругу и Павел Дуров", считает Ермолаев. Впрочем, по его мнению, "сам по себе арест Дурова выглядит очень странно" и кажется ему какой-то хитрой уловкой, технологией.Ранее глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что Telegram является огромной проблемой для Украины. Однако, по его мнению, блокировкой каналов ситуацию можно решить лишь временно. А представитель ГУР Андрей Юсов говорил о вероятном российском следе в Telegram. ГУР беспокоит, в частности, тот факт, что владелец мессенджера - россиянин, как и вся команда разработчиков. Кроме того, есть вероятность, что часть серверов размещены на территории России, пишет УНИАН.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Татьяны Стоянович "Никаких моральных тормозов. Запад подстрекает Украину на теракты с применением химоружия".
https://ukraina.ru/20240827/1057048655.html
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Сергей Зуев
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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эксклюзив, сво, украина, всу, вс рф, энергетика, telegram, павел дуров, гур моу, кирилл буданов, андрей ермолаев, соскин, руслан бортник, политика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, ВС РФ, энергетика, Telegram, Павел Дуров, ГУР МОУ, Кирилл Буданов, Андрей Ермолаев, Соскин, Руслан Бортник, политика, эксперты

Зачем так отчаянно украинская власть "крутит педали"? Украинские эксперты в недоумении

06:12 28.08.2024
 
Украинский флаг на лице
Украинский флаг на лице
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Сергей Зуев
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В украинском экспертном сообществе обсуждают последствия массированного удара ВС РФ по энергообъектам и думают о том, конец ли это или только начало. Или начало конца?
Обсуждают массированный удар ВС РФ по энергообъектам на подконтрольной киевскому режиму территории Украины. Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин заявил в очередном выпуске своего видеоблога, что 26 августа был нанесен "удар мощнейший" по остаткам народохозяйственного комплекса страны, последствия для Украины будут плачевные. Эксперт подчеркнул, что это показывает беспомощность украинских властей, все их обещания защитить – "зеленый треп".
По его мнению, теперь последует ответ Киева, западные страны снимут ограничение на применение своих оружейных систем. Будут удары по АЭС, Зеленскому теперь отступать некуда, считает Соскин. Он посоветовал всем мирным украинцам, которые могут, выезжать из страны – "лучше не будет, будет хуже, уже понятно, что осень и зима будут без электричества, война будет, мощная война…".
Напомним, в МО РФ сообщили, что утром в понедельник ВС РФ "нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины".
На Украине в ряде регионов стали применять экстренные отключения, в Минэнерго признали, что ситуация сложная. Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник подтвердили повреждение многих объектов энергетической инфраструктуры на территории Украины.
Украинский политолог Руслан Бортник отметил в эфире ютуб-канала Politeka, что это и "удар возмездия" в ответ на вторжение ВСУ в Курскую область, но не только. Ударам подверглись объекты энергетики и ПВО, а также инфраструктура железной дороги и другие логистические военные объекты. Главной целью, по его словам, пока являются ТЭЦ, генерирующие и распределительные мощности.
девушка украинка флаг украины с кровь отпечатки руки противогазы перед Белым Домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Вчера, 06:22
Как национальная трагедия перерастает в национальную катастрофу. Украинские эксперты в растерянностиНа Украине всё с большей тревогой вглядываются в свое будущее. Ситуация на подконтрольной Киеву территории такова, что следует ожидать уже в скором, по историческим меркам, времени фактического обезлюживания страны
Выбрана не какая-то символическая цель (например, правительственный квартал), а цели сугубо практические - вынести энергосистему, да заодно и перехватить информационно-политическую инициативу, считает эксперт. Что до цели вторжения ВСУ в Курскую область, то, по мнению Бортника, это попытка Киева "просто сохранить ситуацию, просто сохранить процесс… сохранить баланс, даже негативный, с негативным прогнозом для Украины, но баланс, какую-то относительную стабильность ставок…". Он сравнил это с необходимостью для велосипедиста крутить педали, иначе - упадет.
Судя по комментариям к видео, эксперт далеко не всех убедил в разумности Курской авантюры Зеленского – пишут, что он знал о неизбежности "ответки", а "зима не за горами". Как людям выживать? Кстати, министр энергетики Украины Герман Галущенко уже заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории страны.
Бортник отметил, что русские долго откладывали массированную атаку на объекты энергосистемы, но теперь эта атака идет и она может быть длительной. Задачи вторжения ВСУ в Курскую область выполнены так – "некоторые и только частично". В то же время эксперт предположил, что, если у Киева "найдутся свежие резервы для броска дальше на российскую территорию, ситуация может меняться".
Ситуация и сейчас очень серьезная, считает украинский политолог Дмитрий Спивак. Он в эфире ютуб-канала UKRLIFE.TV отметил, что в результате атаки было на какое-то время прервано вещание украинского ТВ и спросил: "а есть ли жизнь без единого телемарафона?".
По мнению эксперта, дело шло к какому-то диалогу, к каким-то договоренностям, но операция ВСУ в Курской области все изменила. Теперь можно быть уверенными, что война продолжается, по крайней мере, в ближайшие месяцы - сентябрь, октябрь - эскалация усилится. Спивак предположил, что далеко не все в мире этому рады, по крайней мере, "в Европе точно не рады".
Флаг Украины
26 августа, 07:10
Обманчивая "независимость" страны-камикадзе. Украинские эксперты и политики о мрачном будущемВ украинском экспертном сообществе обсуждают цену независимости и задаются вопросом: да есть ли она в реальности. Точнее, это даже не вопрос
По-прежнему обсуждают ситуацию с задержанием в Париже основателя Telegram и ВКонтакте Павла Дурова. Политолог Андрей Ермолаев в эфире "Дикий live" констатировал, что пока рано судить, с чем это связано и как все обстоит на самом деле: "То ли посадили, то ли приехал посидеть, у нас есть такие примеры, когда вроде садят, а на самом деле – спасают". В целом, по мнению эксперта, речь идет о судьбе свобод в свободном мире.
Ермолаев продолжил: на Украине это особенно остро обсуждается, потому что "в украино-российской войне Телеграм играет огромнейшую роль и для распространения ложной информации, и для проведения инфокампаний, продвижения агитационных месседжей…", кроме того, он используется для неформальных коммуникаций даже в ходе военных действий.
"Все это вместе создало напряжение вокруг того, что же будет даже с Дуровым", - сказал политолог. При этом, по его словам, куда более важен масштаб происходящего – и Дуров, и Илон Маск, и Цукербег, и целый ряд других персон - не просто талантливые инноваторы, но "носители новой стадии развития мирового капитализма". Все же у большинства ТНК были и есть национальные корни, а вот следующий уровень – "это уже без кавычек глобальный капитал". Это прежде всего финансовый, информационно-технологический, торгово-логистический капитал, перечислил Ермолаев "профили".
Конфликт глобального капитала со старым порядком – одна из причин наблюдаемого кризиса миропорядка, считает эксперт. Он добавил, что нам всем этот каптал более всего знаком по медиа-информационной сфере, но вообще это переход к "платформенному капитализму", который, например, позволяет избегать кризиса перепроизводства и не только.
Это бьет по интересам старого капитала и по интересам национальных правительств. Отсюда и противоречия. Представители глобального капитала в силу охвата трынка сами становятся политическими агентами, не считаться с которыми невозможно, и "где-то в этом кругу и Павел Дуров", считает Ермолаев. Впрочем, по его мнению, "сам по себе арест Дурова выглядит очень странно" и кажется ему какой-то хитрой уловкой, технологией.
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
25 августа, 11:21
"Это убьет нашу нацию". Украинские эксперты о последствиях продолжения войныНа Украине начинают задумываться над тем, к чему может привести затягивание конфликта. И приходят к выводу, что потеря территории не самое страшное, вопрос в том, сколько украинцев останется в стране, сможет ли Украина восполнить человеческие потери. Многие начинают в этом сомневаться.
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что Telegram является огромной проблемой для Украины. Однако, по его мнению, блокировкой каналов ситуацию можно решить лишь временно. А представитель ГУР Андрей Юсов говорил о вероятном российском следе в Telegram. ГУР беспокоит, в частности, тот факт, что владелец мессенджера - россиянин, как и вся команда разработчиков. Кроме того, есть вероятность, что часть серверов размещены на территории России, пишет УНИАН.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Татьяны Стоянович "Никаких моральных тормозов. Запад подстрекает Украину на теракты с применением химоружия".
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУВС РФэнергетикаTelegramПавел ДуровГУР МОУКирилл БудановАндрей ЕрмолаевСоскинРуслан Бортникполитикаэксперты
 
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