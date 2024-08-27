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Моди рассказал про беседу с Путиным об Украине

Моди рассказал про беседу с Путиным об Украине - 27.08.2024 Украина.ру

Моди рассказал про беседу с Путиным об Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили 27 августа ситуацию на Украине и другие вопросы международной повестки

2024-08-27T13:50

2024-08-27T13:50

2024-08-27T13:50

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"Нарендра Моди проинформировал о своём недавнем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины", - сообщила пресс-служба президента России.Владимир Путин в свою очередь "дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей, изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта", сказано в официальном сообщении.Путин и Моди также обсудили вопросы реализации договорённостей в торгово-экономической сфере, достигнутых по итогам июльского официального визита индийского премьер-министра в Россию. Как сообщили в пресс-службе российского лидера, политики констатировали удовлетворение уровнем взаимодействия двух стран в БРИКС.Моди также прокомментировал переговоры подписчикам своего аккаунта в соцсетях. Он сообщил, что в ходе переговоров с российским президентом обсуждались "меры по дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнёрства."Обменялись точками зрения на российско-украинский конфликт и своими выводами из недавнего визита на Украину. Подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, прочного и мирного урегулирования конфликта", - добавил Моди.На минувшей неделе Моди подписал соглашения с Зеленским и призвал к миру Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел тему в публикации План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев?

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новости, украина, россия, индия, владимир путин, владимир зеленский, брикс, сво, международные отношения, евразия