https://ukraina.ru/20240827/1057073149.html
Моди рассказал про беседу с Путиным об Украине
Моди рассказал про беседу с Путиным об Украине - 27.08.2024 Украина.ру
Моди рассказал про беседу с Путиным об Украине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили 27 августа ситуацию на Украине и другие вопросы международной повестки
2024-08-27T13:50
2024-08-27T13:50
2024-08-27T13:50
новости
украина
россия
индия
владимир путин
владимир зеленский
брикс
сво
международные отношения
евразия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056161805_463:376:2408:1470_1920x0_80_0_0_f25c3b6337f3cedacd876a8d7726907b.jpg.webp
"Нарендра Моди проинформировал о своём недавнем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины", - сообщила пресс-служба президента России.Владимир Путин в свою очередь "дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей, изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта", сказано в официальном сообщении.Путин и Моди также обсудили вопросы реализации договорённостей в торгово-экономической сфере, достигнутых по итогам июльского официального визита индийского премьер-министра в Россию. Как сообщили в пресс-службе российского лидера, политики констатировали удовлетворение уровнем взаимодействия двух стран в БРИКС.Моди также прокомментировал переговоры подписчикам своего аккаунта в соцсетях. Он сообщил, что в ходе переговоров с российским президентом обсуждались "меры по дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнёрства."Обменялись точками зрения на российско-украинский конфликт и своими выводами из недавнего визита на Украину. Подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, прочного и мирного урегулирования конфликта", - добавил Моди.На минувшей неделе Моди подписал соглашения с Зеленским и призвал к миру Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел тему в публикации План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев?
украина
россия
индия
евразия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056161805_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_ca5594e7d68f126678f5bd0c2210ef88.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, индия, владимир путин, владимир зеленский, брикс, сво, международные отношения, евразия
Новости, Украина, Россия, Индия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, БРИКС, СВО, международные отношения, Евразия
Моди рассказал про беседу с Путиным об Украине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили 27 августа ситуацию на Украине и другие вопросы международной повестки
"Нарендра Моди проинформировал о своём недавнем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины", - сообщила
пресс-служба президента России.
Владимир Путин в свою очередь "дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей, изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта", сказано в официальном сообщении.
Путин и Моди также обсудили вопросы реализации договорённостей в торгово-экономической сфере, достигнутых по итогам июльского официального визита индийского премьер-министра в Россию. Как сообщили в пресс-службе российского лидера, политики констатировали удовлетворение уровнем взаимодействия двух стран в БРИКС.
Моди также прокомментировал переговоры подписчикам своего аккаунта в соцсетях. Он сообщил, что в ходе переговоров с российским президентом обсуждались "меры по дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнёрства.
"Обменялись точками зрения на российско-украинский конфликт и своими выводами из недавнего визита на Украину. Подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, прочного и мирного урегулирования конфликта", - добавил Моди.
Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел тему в публикации План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев?