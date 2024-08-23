Моди подписал соглашения с Зеленским и призвал к миру
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал стороны украинского конфликта вместе найти путь к его завершению, передает агентство Рейтер
"Нужно двигаться в направлении диалога, не тратя времени... обе стороны должны сесть вместе и найти путь выхода из конфликта", - сказал политик.
Он также подчеркнул, что прибыл на Украину с посланием о мире и отметил, что конфликт можно завершить только с помощью диалога и дипломатии.
Кроме того, издание Hindu информировало, что Моди и Владимир Зеленский подписали четыре соглашения о сотрудничестве в сферах гумпомощи, сельского хозяйства, культуры и медицины.
Подробнее о визите - в материале Премьер Индии прибыл на Украину на сайте Украина.ру.