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Моди подписал соглашения с Зеленским и призвал к миру

Моди подписал соглашения с Зеленским и призвал к миру - 23.08.2024 Украина.ру

Моди подписал соглашения с Зеленским и призвал к миру

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал стороны украинского конфликта вместе найти путь к его завершению, передает агентство Рейтер

2024-08-23T15:07

2024-08-23T15:07

2024-08-23T15:07

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"Нужно двигаться в направлении диалога, не тратя времени... обе стороны должны сесть вместе и найти путь выхода из конфликта", - сказал политик.Он также подчеркнул, что прибыл на Украину с посланием о мире и отметил, что конфликт можно завершить только с помощью диалога и дипломатии.Кроме того, издание Hindu информировало, что Моди и Владимир Зеленский подписали четыре соглашения о сотрудничестве в сферах гумпомощи, сельского хозяйства, культуры и медицины.Подробнее о визите - в материале Премьер Индии прибыл на Украину на сайте Украина.ру.

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новости, индия, украина, владимир зеленский, соглашение, мир