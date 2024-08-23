Моди подписал соглашения с Зеленским и призвал к миру - 23.08.2024 Украина.ру
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Моди подписал соглашения с Зеленским и призвал к миру
Моди подписал соглашения с Зеленским и призвал к миру - 23.08.2024 Украина.ру
Моди подписал соглашения с Зеленским и призвал к миру
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал стороны украинского конфликта вместе найти путь к его завершению, передает агентство Рейтер
2024-08-23T15:07
2024-08-23T15:07
новости
индия
украина
владимир зеленский
соглашение
мир
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"Нужно двигаться в направлении диалога, не тратя времени... обе стороны должны сесть вместе и найти путь выхода из конфликта", - сказал политик.Он также подчеркнул, что прибыл на Украину с посланием о мире и отметил, что конфликт можно завершить только с помощью диалога и дипломатии.Кроме того, издание Hindu информировало, что Моди и Владимир Зеленский подписали четыре соглашения о сотрудничестве в сферах гумпомощи, сельского хозяйства, культуры и медицины.Подробнее о визите - в материале Премьер Индии прибыл на Украину на сайте Украина.ру.
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новости, индия, украина, владимир зеленский, соглашение, мир
Новости, Индия, Украина, Владимир Зеленский, соглашение, мир

Моди подписал соглашения с Зеленским и призвал к миру

15:07 23.08.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Индию
Официальный визит В.Путина в Индию - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал стороны украинского конфликта вместе найти путь к его завершению, передает агентство Рейтер
"Нужно двигаться в направлении диалога, не тратя времени... обе стороны должны сесть вместе и найти путь выхода из конфликта", - сказал политик.
Он также подчеркнул, что прибыл на Украину с посланием о мире и отметил, что конфликт можно завершить только с помощью диалога и дипломатии.
Кроме того, издание Hindu информировало, что Моди и Владимир Зеленский подписали четыре соглашения о сотрудничестве в сферах гумпомощи, сельского хозяйства, культуры и медицины.
Подробнее о визите - в материале Премьер Индии прибыл на Украину на сайте Украина.ру.
 
НовостиИндияУкраинаВладимир Зеленскийсоглашениемир
 
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