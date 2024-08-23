План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев? - 23.08.2024 Украина.ру
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План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев?
План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев? - 23.08.2024 Украина.ру
План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев?
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев на поезде из Варшавы, в сопровождении министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара и советника по национальной безопасности Аджита Довала.
2024-08-23T14:14
2024-08-23T14:15
эксклюзив
украина
индия
киев
моди нарендра
владимир путин
мид
владимир зеленский
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Как известно, с этой целью индийскому премьеру пришлось предварительно посетить и Польшу. Но, по сути, это был технический визит – потому что добраться до Киева воздушным путем, минуя Варшаву, сейчас невозможно.Отношения между индийцами и поляками развиваются настолько вяло, что в последний раз Польшу посещал индийский премьер Морарджи Десаи, бывший соратник Махатмы Ганди. И было это сорок пять лет назад, когда Польша еще представляла собой социалистическую Польскую Народную Республику.В те далекие времена индийские политики заглядывали и в Киев – в рамках своих частых и продолжительных поездок по всей территории Советского Союза, когда они бывали буквально везде – от Магнитогорска до Самарканда.Последний раз это делала в 1982 году Индира Ганди. Накануне Киев прошел масштабную реконструкцию, связанную с торжествами по поводу 1500-летия основания города, которые организовали при участии покойного академика Петра Толочко. Сохранились фотографии, на которых советский руководитель Щербицкий лично показывает дочери Джавахарлала Неру обновленные исторические красоты города на Днепре.Однако к политике все это, понятное дело, никакого отношения не имело. А после крушения СССР индийские премьеры в Киев вообще ни разу не приезжали.Поездка Нарендры Моди, который тоже никогда не был на Украине, и неожиданно отправился туда после очень теплой встречи в Москве, где индийского премьера принимали 8-9 июля, вызывает в этом свете множество гипотез и пересудов. Потому что что обычно такие визиты случайными не бывают.Решение о поездке в Киев было принято, несмотря на свежий дипломатический конфликт между Украиной и Индией, который, как-раз-таки, был вызван визитом Нарендры в Россию.Это произошло после того, как Зеленский назвал встречу Нарендры Моди с Путиным "огромным разочарованием" и заявил, что она якобы вредит "мирным усилиям".Посла Украины немедленно вызвали в МИД Индии, чтобы поучить его дипломатическим манерам.Индийские мидовские чиновники выразили обеспокоенность и недовольство высказываниями Зеленского, и в связи с этим Индия отложила проведение заседания совместной индийско-украинской рабочей группы по развитию культурных связей.Шаг, разумеется, символический, но вполне достаточный, чтобы показать – за длинный язык украинских политиков сразу бьют по рукам.Тем не менее, индийский премьер встречается сегодня с Зеленским.Большинство политических обозревателей считают, что один из лидеров стран Глобального Юга задействует свое влияние для прекращения военного конфликта на Украине – попытавшись объяснить его глобальные угрозы и риски. Потому что временщики в Киеве их определенно не понимают.Моди – это политик, которого Зеленскому придется выслушать, несмотря на то, что индийский премьер совсем недавно дружески обнимался в Москве с Владимиром Путиным, а российско-индийские связи развиваются как никогда активно.Руководитель самой населенной страны мира может позволить себе говорить и делать то, что не нравится Западу. Во всех стратегических выкладках западных аналитиков Индия называется единственным государством, способным противостоять Китаю в зоне Центральной Азии и Индийского океана. Хотя индийско-китайские отношения выглядят в последнее время вполне нормально на общем историческом фоне.В экономическом и политическом плане значение Индии тоже постоянно растет. Поэтому ссориться с Моди, который только что в третий раз выиграл общенациональные выборы, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне не хотят – в надежде когда-нибудь столкнуть Дели с Пекином. Несмотря на то, что его активная торговля с Россией в обход западных санкций уже три года вызывает на Западе открытое раздражение.Все разговоры о том, что индийский премьер якобы должен передать Зеленскому некое послание, фактически ничем не подтверждены – а, следовательно, являются домыслами. Скорее всего, Нарендра будет проводить свою прежнюю дипломатическую линию, склоняя своего собеседника к необходимости прекратить боевые действия в пользу мирных переговоров. Пока ситуация дополнительно не ухудшилась."На фоне действий России в ответ на вторжение Украины в Курскую область ставки в поездке Моди растут. Правительство Индии придерживается последовательной позиции в отношении нынешнего конфликта, подчеркивая необходимость диалога и дипломатии.Зеленский…может в жесткой форме заговорить о нейтральной позиции Индии относительно российско-украинского конфликта (то есть, подвергнуть ее сомнению или критике – прим.ред). Но сам факт приема Моди в Киеве и объявление о подписании нескольких соглашений сигнализирует о готовности делать акцент на более общих стратегических вопросах", – пишет об этом Юсуф Унхавала в индийском интернет-издании The Print.При этом, индийские журналисты опасаются, что Украина способна устроить на фоне визита Моди какие-то антироссийские провокации, считая, что индийский МИД должен потребовать на этот счет от Киева некие гарантии адекватности. А этот ход мыслей достаточно красноречиво говорит о том, какую репутацию заработала себе в мире команда Зеленского.Но разговор и так обещает быть непростым, несмотря на дежурные улыбки для протокольных снимков.Индийская делегация в любом случае должна будет пояснить представителям Украины, что объёмы торговли между Москвой и Дели постоянно растут и будут расти дальше – потому что от этого, в частности, зависят энергетическая и продовольственная безопасность Индии.А демарши украинской стороны буду встречать адекватную дипломатическую реакцию, и больше никакого эффекта не возымеют.Одним словом, проще всего предположить, что Моди может попытаться объяснить Зеленскому преимущества мирного развития Украины.Однако дело в том, что единственным источником власти нелегитимного экс-президента Украины является именно война, к которой его последовательно толкают на Западе.А это значит, что усилия авторитетного индийского премьера вполне могут не принести сейчас существенных результатов.О том, что думают о визите Наренды Моди в Киев эксперты - в статье Виктории Титовой "Моди в Киеве. Зачем премьер Индии встречается с Зеленским - эксперты".
https://ukraina.ru/20240822/1057003412.html
https://ukraina.ru/20240716/1056278709.html
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Игорь Сердюков
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, индия, киев, моди нарендра, владимир путин, мид, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, Индия, Киев, Моди Нарендра, Владимир Путин, МИД, Владимир Зеленский

План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев?

14:14 23.08.2024 (обновлено: 14:15 23.08.2024)
 
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Игорь Сердюков
автор издания Украина.ру
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев на поезде из Варшавы, в сопровождении министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара и советника по национальной безопасности Аджита Довала.
Как известно, с этой целью индийскому премьеру пришлось предварительно посетить и Польшу. Но, по сути, это был технический визит – потому что добраться до Киева воздушным путем, минуя Варшаву, сейчас невозможно.
Отношения между индийцами и поляками развиваются настолько вяло, что в последний раз Польшу посещал индийский премьер Морарджи Десаи, бывший соратник Махатмы Ганди. И было это сорок пять лет назад, когда Польша еще представляла собой социалистическую Польскую Народную Республику.
В те далекие времена индийские политики заглядывали и в Киев – в рамках своих частых и продолжительных поездок по всей территории Советского Союза, когда они бывали буквально везде – от Магнитогорска до Самарканда.
Последний раз это делала в 1982 году Индира Ганди. Накануне Киев прошел масштабную реконструкцию, связанную с торжествами по поводу 1500-летия основания города, которые организовали при участии покойного академика Петра Толочко. Сохранились фотографии, на которых советский руководитель Щербицкий лично показывает дочери Джавахарлала Неру обновленные исторические красоты города на Днепре.
Однако к политике все это, понятное дело, никакого отношения не имело. А после крушения СССР индийские премьеры в Киев вообще ни разу не приезжали.
Прилет премьер-министра Индии Н. Моди в Москву - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Вчера, 17:32
Моди по пути к Зеленскому рассказал в Варшаве про свой мирный планТесное сотрудничество в оборонной промышленности и миротворческие идеи Нью-Дели обсудили 22 августа в Варшаве премьер-министры Индии и Польши.
Поездка Нарендры Моди, который тоже никогда не был на Украине, и неожиданно отправился туда после очень теплой встречи в Москве, где индийского премьера принимали 8-9 июля, вызывает в этом свете множество гипотез и пересудов. Потому что что обычно такие визиты случайными не бывают.
Решение о поездке в Киев было принято, несмотря на свежий дипломатический конфликт между Украиной и Индией, который, как-раз-таки, был вызван визитом Нарендры в Россию.
Это произошло после того, как Зеленский назвал встречу Нарендры Моди с Путиным "огромным разочарованием" и заявил, что она якобы вредит "мирным усилиям".
Посла Украины немедленно вызвали в МИД Индии, чтобы поучить его дипломатическим манерам.
Индийские мидовские чиновники выразили обеспокоенность и недовольство высказываниями Зеленского, и в связи с этим Индия отложила проведение заседания совместной индийско-украинской рабочей группы по развитию культурных связей.
Шаг, разумеется, символический, но вполне достаточный, чтобы показать – за длинный язык украинских политиков сразу бьют по рукам.
Тем не менее, индийский премьер встречается сегодня с Зеленским.
Большинство политических обозревателей считают, что один из лидеров стран Глобального Юга задействует свое влияние для прекращения военного конфликта на Украине – попытавшись объяснить его глобальные угрозы и риски. Потому что временщики в Киеве их определенно не понимают.
Моди – это политик, которого Зеленскому придется выслушать, несмотря на то, что индийский премьер совсем недавно дружески обнимался в Москве с Владимиром Путиным, а российско-индийские связи развиваются как никогда активно.
Руководитель самой населенной страны мира может позволить себе говорить и делать то, что не нравится Западу. Во всех стратегических выкладках западных аналитиков Индия называется единственным государством, способным противостоять Китаю в зоне Центральной Азии и Индийского океана. Хотя индийско-китайские отношения выглядят в последнее время вполне нормально на общем историческом фоне.
В экономическом и политическом плане значение Индии тоже постоянно растет. Поэтому ссориться с Моди, который только что в третий раз выиграл общенациональные выборы, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне не хотят – в надежде когда-нибудь столкнуть Дели с Пекином. Несмотря на то, что его активная торговля с Россией в обход западных санкций уже три года вызывает на Западе открытое раздражение.
Все разговоры о том, что индийский премьер якобы должен передать Зеленскому некое послание, фактически ничем не подтверждены – а, следовательно, являются домыслами. Скорее всего, Нарендра будет проводить свою прежнюю дипломатическую линию, склоняя своего собеседника к необходимости прекратить боевые действия в пользу мирных переговоров. Пока ситуация дополнительно не ухудшилась.
"На фоне действий России в ответ на вторжение Украины в Курскую область ставки в поездке Моди растут. Правительство Индии придерживается последовательной позиции в отношении нынешнего конфликта, подчеркивая необходимость диалога и дипломатии.
Зеленский…может в жесткой форме заговорить о нейтральной позиции Индии относительно российско-украинского конфликта (то есть, подвергнуть ее сомнению или критике – прим.ред). Но сам факт приема Моди в Киеве и объявление о подписании нескольких соглашений сигнализирует о готовности делать акцент на более общих стратегических вопросах", – пишет об этом Юсуф Унхавала в индийском интернет-издании The Print.
При этом, индийские журналисты опасаются, что Украина способна устроить на фоне визита Моди какие-то антироссийские провокации, считая, что индийский МИД должен потребовать на этот счет от Киева некие гарантии адекватности. А этот ход мыслей достаточно красноречиво говорит о том, какую репутацию заработала себе в мире команда Зеленского.
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
16 июля, 09:55
МИД Индии вызвал посла Украины из-за слов Зеленского о Моди - СМИМинистерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины в связи с заявлениями Владимира Зеленского о визите индийского премьера Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщает газета Economic Times
Но разговор и так обещает быть непростым, несмотря на дежурные улыбки для протокольных снимков.
Индийская делегация в любом случае должна будет пояснить представителям Украины, что объёмы торговли между Москвой и Дели постоянно растут и будут расти дальше – потому что от этого, в частности, зависят энергетическая и продовольственная безопасность Индии.
А демарши украинской стороны буду встречать адекватную дипломатическую реакцию, и больше никакого эффекта не возымеют.
Одним словом, проще всего предположить, что Моди может попытаться объяснить Зеленскому преимущества мирного развития Украины.
Однако дело в том, что единственным источником власти нелегитимного экс-президента Украины является именно война, к которой его последовательно толкают на Западе.
А это значит, что усилия авторитетного индийского премьера вполне могут не принести сейчас существенных результатов.
О том, что думают о визите Наренды Моди в Киев эксперты - в статье Виктории Титовой "Моди в Киеве. Зачем премьер Индии встречается с Зеленским - эксперты".
 
ЭксклюзивУкраинаИндияКиевМоди НарендраВладимир ПутинМИДВладимир Зеленский
 
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