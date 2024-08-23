https://ukraina.ru/20240823/1057014787.html

План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев?

План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев? - 23.08.2024 Украина.ру

План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев?

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев на поезде из Варшавы, в сопровождении министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара и советника по национальной безопасности Аджита Довала.

2024-08-23T14:14

2024-08-23T14:14

2024-08-23T14:15

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Как известно, с этой целью индийскому премьеру пришлось предварительно посетить и Польшу. Но, по сути, это был технический визит – потому что добраться до Киева воздушным путем, минуя Варшаву, сейчас невозможно.Отношения между индийцами и поляками развиваются настолько вяло, что в последний раз Польшу посещал индийский премьер Морарджи Десаи, бывший соратник Махатмы Ганди. И было это сорок пять лет назад, когда Польша еще представляла собой социалистическую Польскую Народную Республику.В те далекие времена индийские политики заглядывали и в Киев – в рамках своих частых и продолжительных поездок по всей территории Советского Союза, когда они бывали буквально везде – от Магнитогорска до Самарканда.Последний раз это делала в 1982 году Индира Ганди. Накануне Киев прошел масштабную реконструкцию, связанную с торжествами по поводу 1500-летия основания города, которые организовали при участии покойного академика Петра Толочко. Сохранились фотографии, на которых советский руководитель Щербицкий лично показывает дочери Джавахарлала Неру обновленные исторические красоты города на Днепре.Однако к политике все это, понятное дело, никакого отношения не имело. А после крушения СССР индийские премьеры в Киев вообще ни разу не приезжали.Поездка Нарендры Моди, который тоже никогда не был на Украине, и неожиданно отправился туда после очень теплой встречи в Москве, где индийского премьера принимали 8-9 июля, вызывает в этом свете множество гипотез и пересудов. Потому что что обычно такие визиты случайными не бывают.Решение о поездке в Киев было принято, несмотря на свежий дипломатический конфликт между Украиной и Индией, который, как-раз-таки, был вызван визитом Нарендры в Россию.Это произошло после того, как Зеленский назвал встречу Нарендры Моди с Путиным "огромным разочарованием" и заявил, что она якобы вредит "мирным усилиям".Посла Украины немедленно вызвали в МИД Индии, чтобы поучить его дипломатическим манерам.Индийские мидовские чиновники выразили обеспокоенность и недовольство высказываниями Зеленского, и в связи с этим Индия отложила проведение заседания совместной индийско-украинской рабочей группы по развитию культурных связей.Шаг, разумеется, символический, но вполне достаточный, чтобы показать – за длинный язык украинских политиков сразу бьют по рукам.Тем не менее, индийский премьер встречается сегодня с Зеленским.Большинство политических обозревателей считают, что один из лидеров стран Глобального Юга задействует свое влияние для прекращения военного конфликта на Украине – попытавшись объяснить его глобальные угрозы и риски. Потому что временщики в Киеве их определенно не понимают.Моди – это политик, которого Зеленскому придется выслушать, несмотря на то, что индийский премьер совсем недавно дружески обнимался в Москве с Владимиром Путиным, а российско-индийские связи развиваются как никогда активно.Руководитель самой населенной страны мира может позволить себе говорить и делать то, что не нравится Западу. Во всех стратегических выкладках западных аналитиков Индия называется единственным государством, способным противостоять Китаю в зоне Центральной Азии и Индийского океана. Хотя индийско-китайские отношения выглядят в последнее время вполне нормально на общем историческом фоне.В экономическом и политическом плане значение Индии тоже постоянно растет. Поэтому ссориться с Моди, который только что в третий раз выиграл общенациональные выборы, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне не хотят – в надежде когда-нибудь столкнуть Дели с Пекином. Несмотря на то, что его активная торговля с Россией в обход западных санкций уже три года вызывает на Западе открытое раздражение.Все разговоры о том, что индийский премьер якобы должен передать Зеленскому некое послание, фактически ничем не подтверждены – а, следовательно, являются домыслами. Скорее всего, Нарендра будет проводить свою прежнюю дипломатическую линию, склоняя своего собеседника к необходимости прекратить боевые действия в пользу мирных переговоров. Пока ситуация дополнительно не ухудшилась."На фоне действий России в ответ на вторжение Украины в Курскую область ставки в поездке Моди растут. Правительство Индии придерживается последовательной позиции в отношении нынешнего конфликта, подчеркивая необходимость диалога и дипломатии.Зеленский…может в жесткой форме заговорить о нейтральной позиции Индии относительно российско-украинского конфликта (то есть, подвергнуть ее сомнению или критике – прим.ред). Но сам факт приема Моди в Киеве и объявление о подписании нескольких соглашений сигнализирует о готовности делать акцент на более общих стратегических вопросах", – пишет об этом Юсуф Унхавала в индийском интернет-издании The Print.При этом, индийские журналисты опасаются, что Украина способна устроить на фоне визита Моди какие-то антироссийские провокации, считая, что индийский МИД должен потребовать на этот счет от Киева некие гарантии адекватности. А этот ход мыслей достаточно красноречиво говорит о том, какую репутацию заработала себе в мире команда Зеленского.Но разговор и так обещает быть непростым, несмотря на дежурные улыбки для протокольных снимков.Индийская делегация в любом случае должна будет пояснить представителям Украины, что объёмы торговли между Москвой и Дели постоянно растут и будут расти дальше – потому что от этого, в частности, зависят энергетическая и продовольственная безопасность Индии.А демарши украинской стороны буду встречать адекватную дипломатическую реакцию, и больше никакого эффекта не возымеют.Одним словом, проще всего предположить, что Моди может попытаться объяснить Зеленскому преимущества мирного развития Украины.Однако дело в том, что единственным источником власти нелегитимного экс-президента Украины является именно война, к которой его последовательно толкают на Западе.А это значит, что усилия авторитетного индийского премьера вполне могут не принести сейчас существенных результатов.О том, что думают о визите Наренды Моди в Киев эксперты - в статье Виктории Титовой "Моди в Киеве. Зачем премьер Индии встречается с Зеленским - эксперты".

https://ukraina.ru/20240822/1057003412.html

https://ukraina.ru/20240716/1056278709.html

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эксклюзив, украина, индия, киев, моди нарендра, владимир путин, мид, владимир зеленский