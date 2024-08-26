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Макрон отверг политический мотив ареста владельца Telegram Дурова во Франции

Макрон отверг политический мотив ареста владельца Telegram Дурова во Франции - 26.08.2024 Украина.ру

Макрон отверг политический мотив ареста владельца Telegram Дурова во Франции

Арест предпринимателя Пала Дурова, являющегося основателем Telegram, связан не с политикой, а с "судебным расследованием". Об этом 26 августа заявил президент Франции Эммануэль Макрон

2024-08-26T18:17

2024-08-26T18:17

2024-08-26T18:17

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Президент Франции впервые высказался о задержании Павла Дурова: Макрон заявил, что это решение не является политическим."Я читаю здесь ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству", - заявил французский президент, впервые решивший прокомментировать громкий международный скандал вокруг ареста во Франции основателя и директора Telegram.Своё мнение Макрон высказал в аккаунте на платформе соцсети X (заблокирована в РФ). Он заверил, что не следует искать политического мотива в аресте Павла Дурова."В условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав. Арест директора Telegram на территории Франции произошёл в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями", - написал Макрон.Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту близ Парижа. Его частный лайнер запросил дозаправку при транзитном перелёте. Получив разрешение, лайнер совершил посадку, а по приземлении Дуров был арестован как подозреваемый в соучастии по ряду тяжких преступлений из-за отказа сообщить спецслужбам коды доступа к частным перепискам пользователей Telegram. Среди возможного соучастия Дурова значатся такие деяния, как терроризм, наркоторговля, мошенничество и ряд других, предусматривающих ответственность в виде лишения свободы на десятки лет.Еврокомиссия отказалась комментировать арест Павла Дурова, переадресовав все вопросы к властям Франции. За освобождение Павла Дурова высказались многие известные общественные деятели, политики, бизнесмены и представители творческой интеллигенции. В частности, с призывом к официальному Парижу освободить основателя соцсети Telegram 25 августа обратился американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск.Подробнее о реакции на скандальный арест – в публикации Сергея Зуева "Илон Маск, не приезжай в Европу". Что говорят и пишут на Западе об аресте Павла ДуроваАвтор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел казус в публикации Дуров не Ассанж. Почему свобода "гражданина мира" так важна для России Также на скандальную историю обратила внимание автор издания Украина.ру Виктория Титова в публикации Иллюзия свободы: за что Париж арестовал Дурова?

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новости, франция, париж, запад, павел дуров, эммануэль макрон, илон маск, telegram, украина.ру, криминал, спецслужба, ес, международное право, суд, еврокомиссия