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Макрон отверг политический мотив ареста владельца Telegram Дурова во Франции
Макрон отверг политический мотив ареста владельца Telegram Дурова во Франции - 26.08.2024 Украина.ру
Макрон отверг политический мотив ареста владельца Telegram Дурова во Франции
Арест предпринимателя Пала Дурова, являющегося основателем Telegram, связан не с политикой, а с "судебным расследованием". Об этом 26 августа заявил президент Франции Эммануэль Макрон
2024-08-26T18:17
2024-08-26T18:17
2024-08-26T18:17
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Президент Франции впервые высказался о задержании Павла Дурова: Макрон заявил, что это решение не является политическим."Я читаю здесь ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству", - заявил французский президент, впервые решивший прокомментировать громкий международный скандал вокруг ареста во Франции основателя и директора Telegram.Своё мнение Макрон высказал в аккаунте на платформе соцсети X (заблокирована в РФ). Он заверил, что не следует искать политического мотива в аресте Павла Дурова."В условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав. Арест директора Telegram на территории Франции произошёл в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями", - написал Макрон.Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту близ Парижа. Его частный лайнер запросил дозаправку при транзитном перелёте. Получив разрешение, лайнер совершил посадку, а по приземлении Дуров был арестован как подозреваемый в соучастии по ряду тяжких преступлений из-за отказа сообщить спецслужбам коды доступа к частным перепискам пользователей Telegram. Среди возможного соучастия Дурова значатся такие деяния, как терроризм, наркоторговля, мошенничество и ряд других, предусматривающих ответственность в виде лишения свободы на десятки лет.Еврокомиссия отказалась комментировать арест Павла Дурова, переадресовав все вопросы к властям Франции. За освобождение Павла Дурова высказались многие известные общественные деятели, политики, бизнесмены и представители творческой интеллигенции. В частности, с призывом к официальному Парижу освободить основателя соцсети Telegram 25 августа обратился американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск.Подробнее о реакции на скандальный арест – в публикации Сергея Зуева "Илон Маск, не приезжай в Европу". Что говорят и пишут на Западе об аресте Павла ДуроваАвтор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел казус в публикации Дуров не Ассанж. Почему свобода "гражданина мира" так важна для России Также на скандальную историю обратила внимание автор издания Украина.ру Виктория Титова в публикации Иллюзия свободы: за что Париж арестовал Дурова?
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новости, франция, париж, запад, павел дуров, эммануэль макрон, илон маск, telegram, украина.ру, криминал, спецслужба, ес, международное право, суд, еврокомиссия
Новости, Франция, Париж, Запад, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Илон Маск, Telegram, Украина.ру, криминал, спецслужба, ЕС, международное право, Суд, Еврокомиссия
Макрон отверг политический мотив ареста владельца Telegram Дурова во Франции
Арест предпринимателя Пала Дурова, являющегося основателем Telegram, связан не с политикой, а с "судебным расследованием". Об этом 26 августа заявил президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции впервые высказался о задержании Павла Дурова: Макрон заявил, что это решение не является политическим.
"Я читаю здесь ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству", - заявил французский президент, впервые решивший прокомментировать громкий международный скандал вокруг ареста во Франции основателя и директора Telegram.
Своё мнение Макрон высказал в аккаунте на платформе соцсети X (заблокирована в РФ). Он заверил, что не следует искать политического мотива в аресте Павла Дурова.
"В условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав. Арест директора Telegram на территории Франции произошёл в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями", - написал Макрон.
Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту близ Парижа. Его частный лайнер запросил дозаправку при транзитном перелёте. Получив разрешение, лайнер совершил посадку, а по приземлении Дуров был арестован как подозреваемый в соучастии по ряду тяжких преступлений из-за отказа сообщить спецслужбам коды доступа к частным перепискам пользователей Telegram. Среди возможного соучастия Дурова значатся такие деяния, как терроризм, наркоторговля, мошенничество и ряд других, предусматривающих ответственность в виде лишения свободы на десятки лет.
Еврокомиссия отказалась комментировать арест Павла Дурова, переадресовав все вопросы к властям Франции.
За освобождение Павла Дурова высказались многие известные общественные деятели, политики, бизнесмены и представители творческой интеллигенции. В частности, с призывом к официальному Парижу освободить основателя соцсети Telegram 25 августа обратился американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск.
Также на скандальную историю обратила внимание автор издания Украина.ру Виктория Титова в публикации Иллюзия свободы: за что Париж арестовал Дурова?