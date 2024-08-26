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Иллюзия свободы: за что Париж арестовал Дурова?

Иллюзия свободы: за что Париж арестовал Дурова? - 26.08.2024 Украина.ру

Иллюзия свободы: за что Париж арестовал Дурова?

Арест Павла Дурова во Франции произвел эффект разорвавшейся бомбы, сравнимый с делом Ассанжа. Создатель самых популярных мессенджеров, социальных сетей и цифровых платформ родом из России рассчитывал найти больше свободы (личной и бизнес) на Западе. Но вот ошибся

2024-08-26T14:09

2024-08-26T14:09

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"Телеграм", как написали западные аналитики, стал основным рупором освещения российско-украинского конфликта. Его популярность и рост числа активных пользователей стали угрожать контролированной "свободе слова" западного демократического образца. Почему арестовали Дурова, и почему именно сейчас — много неожиданных версий в обзоре соцсетей.Журналист Сергей МинаевКейс Дурова (Ассанжа, Манделы — нужное имя в скобках допишите сами) еще раз напоминает, что демократия, автократия, капитализм, коммунизм, духовная власть или светская — любое государство\система сделает с человеком, который пытается играть по своим правилам против нее, все что захочет. В тот момент времени, когда дотянется\посчитает это необходимым.Журналист Ксения СобчакГлавный вывод, который должны сделать все прекраснодушные граждане, заключается в том, что КАЖДОЕ государство в выборе "свобода или безопасность" выберет безопасность. Только так работает правоохранительная система в ЛЮБОЙ стране. И в Европе, и в Азии, и Штаты уж тем более двигаются ровно тем же курсом. Не существует приватности. Не существует нулевого информационного следа. Кровавый Мордор и цифровой ГУЛАГ есть и будут в любой стране, пока в мире существуют терроризм, наркотики, детское порно и так далее. Ведута и Грозев могут сколько угодно ныть, что ах, как он мог допустить такие ужасные вещи в телеграме. Но тогда надо уже выбрать между крестиком и трусами, по такой логике надо ныть и про то, что ах, как он мог не передать ФСБ ключи шифрования в стране, где людей расстреливают террористы в "Крокусе". Но это исключения, сейчас за Павла Дурова наши медийные соотечественники выступили единым фронтом вне зависимости от политических взглядов. Удивительно, конечно, как сплотилась нация. А российские власти? Мизулина и Медведев будут запускать самолетики? Я уже достаю из закромов позабытую инструкцию? Ну помните, запрещение телеграма в России, отказ сотрудничать, вот это всё. Конечно, он будет в обменном фонде, конечно, ордер на его арест так быстро выписали не зря. И, конечно, Москва не просто так впрягается за него сейчас, потому что он наш, он русский, он плоть от плоти Россия, наш главный технологический гений. Заберут оттуда — прогнут тут. Придется выбирать стул, разрываться между обоими уже все, не получится, миссия почти невыполнима (мне ли не знать).Военный эксперт Борис РожинПо аресту Дурова. 1. Никакой свободы слова в интернете не существует. Существуют лишь разные степени несвободы. Тем, кто верит в свободу слова и мнений в интернете, государства так или иначе это доводят. Кому вербально, а кому и более болезненными способами. 2. Никакой единой глобальной сети в перспективе не будет — мир будет двигаться в сторону фрагментации и протекционизма в отдельных ее сегментах. Идея единой глобальной сети померла вместе с глобализмом. 3. Отсидеться во время распада текущего мироустройства в стиле "меня это не касается, я гражданин мира" не получится. Как говорили в старом советском фильме: "Есть два класса — пролетариат и буржуазия. И если ты не за один из них, то, значит, за другой". Это же касается и держателей отдельных сегментов сети. Разыгрывать "третью сторону" не выйдет. 4. Никакие нормы международного права, болтовня про свободу слова и мнений и даже апелляция к величине капиталов никого ни от чего не защитят, если один из складывающихся блоков решит уничтожить/посадить в тюрьму/взять под контроль одного из тех, кто в это верит. Есть политическая целесообразность и возможность ничем не сдерживаемого насилия и принуждения — жалкий фиговый листок "прав человека" или пухлый банковский счет не являются гарантией чего-либо. 5. На текущий момент мы живем в мире, где идеи Джорджа Оруэлла полностью восторжествовали. Так сказать, заглянул в завтрашний день.Публицист Максим ШевченкоИнтересно, за лето Дуров, судя по его каналу, последовательно проехал по осевым государствам Центральной Азии и членам БРИКС (Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан), и визит в Азербайджан, который логически накладывается на линию Китай — Центральная Азия — Каспий — Грузия — Турция — Средиземноморье и Европа. На фоне его визита в Азербайджан, Баку объявляет присоединении к БРИКС. Есть у БРИКС своя резервная валюта? Нет. Может ли TON стать средством и способом расчетов БРИКС, не зависимым от мировых валютных спекулянтов и центров эмиссии главных резервных валют (доллара, евро)? Почему нет? Тем интереснее совпадение пребывания в Азербайджане Дурова и Путина, который является одним из главных лоббистов и конструкторов БРИКС. Встречались с высокой долей вероятности, причем в закрытом личном пространстве семьи Алиевых. После создания таких масштабных конструкций логично прилететь для выяснения отношений с финансовыми хозяевами современного мира, допустим с Ротшильдами. Договариваемся или воюем? Оказалось, есть те, кто не хочет ни подобных переговоров, ни договоренностей. Полет Павла Дурова больше всего напоминает полет Рудольфа Гесса, который летел заключать сепаратный мир с германофилами из королевской семьи, а попал в лапы атлантисту и германофобу Черчиллю, который перехватил его в последний момент. Дальше вы знаете, что было. История вообще не про свободу в "Телеграме". Она про раздел мира и попытки этот раздел перекроить по-своему.Политолог Малек ДудаковАрест Павла Дурова во Франции укладывается в общую канву закручивания гаек в отношении соцсетей в Европе. Не так давно там был принят свой "цифровой акт", требующий от IT-гигантов удалять контент, который будет хоть чем-то неугоден любой стране — члену Евросоюза. В ином случае цифровым компаниям грозят штрафы до 6% от их общемировой выручки. Похожие запреты — но уже со штрафами в 10% от выручки — вводятся и в Британии. Там активно обвиняли Twitter/X и Telegram в предоставлении площадки участникам недавних расовых беспорядков. Доходило до абсурда, когда причиной погромов называли не стремительно ухудшающуюся ситуацию в Британии, а чаты правых активистов в Telegram. Наличие неподконтрольных источников информации сводило с ума как лейбористов, так и их братьев по разуму через Ла-Манш. Так что почву под судебные нападки на Дурова и Илона Маска готовили давно. Республиканцы в США уже настоятельно рекомендуют Маску не посещать Европу — его там тоже могут арестовать. Демократов же закручивание гаек полностью устраивает. В США с этим посложнее из-за конституционных ограничений. Поэтому можно по линии Брюсселя бороться с инакомыслием. Штрафы пока не сильно помогают Евросоюзу, вот и остаётся переходить к тому, чтобы напрямую кошмарить владельцев неугодных площадок. Дурову в этой связи придётся нелегко. Ну а Маск надеется, что в случае победы Трампа у него появится своя крыша в Белом доме. И тогда можно будет перейти в контрнаступление на евробюрократию, отомстив ей и за участие в сговоре с Демпартией ради установления тотальной либеральной цензуры.О других моментах и особенностях жизненного пути Дурова — в статье Елены Мурзиной "Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма"

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европа, россия, азербайджан, павел дуров, илон маск, джулиан ассанж, брикс, ес, telegram, эксклюзив