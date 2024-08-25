https://ukraina.ru/20240825/1057036063.html

Дуров — не Ассанж. Почему свобода "гражданина мира" так важна для России

Дуров — не Ассанж. Почему свобода "гражданина мира" так важна для России - 25.08.2024 Украина.ру

Дуров — не Ассанж. Почему свобода "гражданина мира" так важна для России

Дуров — не Ассанж. Его обвиняют не в обнародовании общественно важной информации, а, наоборот, в ее сокрытии. Преследование Ассанжа ударило по репутации США и Великобритании. Преследование Дурова ударит по медийным, военным и агентурным возможностям России.

2024-08-25T15:34

2024-08-25T15:34

2024-08-25T15:34

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Арест Павла Дурова во Франции вызвал странные реакции. Депутаты Госдумы требуют от МИД РФ приложить усилия к освобождению Дурова, хотя тот является гражданином Франции, принципиально не связывает себя с Россией, продал созданный им ВК и покинул РФ, отказавшись сотрудничать со спецслужбами касательно модерации контента. В то же время либерально настроенные деятели и разного рода релоканты не выступили единым фронтом в поддержку человека, который позиционировал себя либертарианцем, "гражданином мира", без сомнения выступал за свободу слова для всех и точно не был "агентом Кремля". Также не слышно и громких голосов международных правозащитных организаций и "демократических" СМИ, которые известным образом реагировали, например, на посадку в Белоруссии самолета с оппозиционером Протасевичем. Спрашивается, в чем разница?В том, что Дуров не оппозиционер. Он бизнесмен с политическими убеждениями. Из-за этих убеждений он не прогибался под спецслужбы никаких государств. Как легко прогибаются и перед кем именно, хорошо видно на примере Mеtа*. Цукерберг отключил от своей соцсети целую Австралию, потому что местные традиционные медиа-магнаты хотели получать от него деньги за использование их контента, а он не хотел им платить, зато удаляет неугодные правительству США аккаунты по первому запросу ФБР, даже без суда.Так что, как ни парадоксально это звучит, отказ прогибаться (даже под спецслужбы РФ) делает Дурова полезным для России человеком, поскольку Telegram оставался единственным мессенджером, которым можно пользоваться с большой вероятностью того, что тебя не прослушает ЦРУ. После уже довольно старых разоблачений Сноудена и Ассанжа несанкционированной киберслежки ЦРУ по всему миру, а также после свежей истории с политическим убийством лидера ХАМАС Исмаила Хания с помощь WhatsApp*, который давно называют "задней дверью" американских спецслужб, вопрос "чистого" мессенджера уже не просто актуален, а жизненно важен. Зашифрованные чаты Telegram считаются "чистыми". Потому ими пользуются российские военные и спецслужбы в рамках СВО. И именно потому к ним у французской Фемиды и претензии.Не буду смеяться над тем, что либертарианские убеждения Дурова сыграли с ним злую шутку, а вот если бы он остался в России и сотрудничал… Если бы он остался в России и сотрудничал, Telegram уже давно был бы под всеми западными санкциями. Впрочем, Западу нужны не столько санкции (та же Украина массово пользуется Telegram в военных и пропагандистских целях), сколько, как уже было сказано, доступ к зашифрованным чатам, т.е. к данным российских военных и спецслужб.Раз доступа пока нет, значит опасения некоторых моих товарищей на Украине в том, что СБУ читает переписки в Telegram и поэтому каждый день ловит новых "агентов Кремля", беспочвенны. Пока беспочвенны. Судебные процессы, где СБУ не выбивает из людей признание, показывают, что доступ есть только к переписке в телефоне жертвы после получения в руки ее телефона, но с кем именно она ведется (если собеседник не подписан или подписан псевдонимом) узнать нельзя. Жертв же выбирают по агентурным данным об их "пророссийскости", далее провоцируя на сотрудничество с СБУ под видом сотрудничества с ФСБ.Так что доступа пока нет. Поэтому российские официальные лица выступили в поддержку "либерала" Дурова, а либералы, поддерживающие США, не выступили.Дуров — не Ассанж. За него не вступятся "Репортеры без границ", потому что обвиняют его не в обнародовании общественно важной информации, а, наоборот, в ее сокрытии. Обвиняют, по сути, в пособничестве разным уголовным преступникам (от наркоторговцев до педофилов), поскольку в зашифрованных чатах они могли делать свои дела, не опасаясь раскрытия западными правоохранительными органами. Формально это так. Но в таком случае следует арестовать за пособничество производителей автомобилей, которыми пользуются бандиты, не говоря уже о соответствующих производителях оружия.В ЕС с 2022 года внедряют закон о цифровых услугах (DSA) о модерации контента: удаление экстремистских и дезинформирующих материалов, предоставление информации об алгоритмах модерации, сотрудничество с правоохранительными органами.Telegram этот закон выполнил, назначив своего представителя в Бельгии, поскольку контроль поручили Бельгийскому институту почтовых услуг и телекоммуникаций. Он даже сотрудничает с правоохранителями (и российскими, и западными) в вопросах удаления всего, что связано с терроризмом, наркотиками и другой гадостью. Поэтому обвинение Дурова в пособничестве беспочвенно — в ТГ свобода слова, но на обращения по поводу преступной деятельности он реагирует. А вот модерация "дезинформации" всегда политизирована и цензурировать этот сегмент Дуров отказался, поскольку критерии устанавливаются ЕС (политической организацией), отчитывать о цензурировании нужно в ЕС, общественные организации, которые помогают в выявлении "дезинформации", санкционируются ЕС.У Дурова есть убеждения, но есть у него и предпринимательское чутье. Став таким, как все (агентом политической цензуры), он потеряет уникальность, которой сейчас обладает ТГ, т.е. потеряет деньги и свободу, которую он так ценит. Но у Дурова оказалось недостаточно политического чутья. В мире монополистического капитализма свободы нет даже у монополистов. У отдельно взятых монополистов. Вся сила цифровых агентов влияния на умы человечества заключается в том, что за ними стоят экономики, армии и спецслужбы государств-гегемонов. Технологические гиганты оспаривают власть у государств, но только у слабых, зависимых государств, являясь тем самым одним из инструментов империализма. Попытка Дурова оставаться над схваткой, будто сейчас эпоха капитализма свободной конкуренции, существует "рука рынка", баланс спроса и предложения и все то, что описано в соросовских учебниках по экономике, может в каком-то смысле вызывать уважение и даже восхищение, но стратегически она бесперспективна.Дуров не Ассанж. Но он и не Мэн Ваньчжоу — финансовый директор Huawei и дочь основателя компании, которую арестовали в 2018 году в Канаде (с угрозой экстрадиции в США и 30 лет в тюрьме) по очень похожим не по форме, но по содержанию обвинениями. Huawei нарушила санкции США в отношении Ирана, поставляя оборудование в Иран через дочернюю фирму Skycom в Гонконге. Китай потребовал отозвать ордер на арест, иначе "последствия будут серьезными", а затем задержал за шпионаж двоих канадцев: экс-дипломата Майкла Коврига и предпринимателя Майкла Спэйвора. В итоге в 2021 году Мэн Ваньчжоу частично признала вину и ее отпустили. В тот же день Китай отправил в Канаду своих задержанных.Дело Ассанжа стало большим ударом по свободе слова во всем мире. Дело Мэн Ваньчжоу не стало ничем, потому что столкнулись две равновеликие силы и пришлось договариваться. Дело Дурова может стать большой бедой для российской пропаганды, у которой не осталось инструментов для доступа к мировой аудитории, кроме ТГ, а также для координации и связи в зоне СВО и агентурной работы на Украине, поскольку государственная альтернатива не разработана и не введена. Россия, в отличие от Китая, не равновеликая Западу сила, а Дуров, в отличие от Мэн Ваньчжоу, не вписан в госэлиту и является гражданином Франции. Но самое главное в том, что нет цели его посадить. От него нужен доступ к зашифрованным чатам ТГ, поэтому обмен с точки зрения интересов Запада выглядит сомнительно.Одно точно — наступают темные времена.* запрещенные в РФ организацииО реакции политиков и общественных деятелей на арест Павла Дурова — в материале ""Илон Маск, не приезжай в Европу". Что говорят и пишут на Западе об аресте Павла Дурова".

https://ukraina.ru/20240825/1057034757.html

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https://ukraina.ru/20240806/1056709377.html

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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россия, сша, франция, павел дуров, джулиан ассанж, роман протасевич, telegram, ес, цру, мнения, запад, сбу