https://ukraina.ru/20240825/1057035214.html

"Илон Маск, не приезжай в Европу". Что говорят и пишут на Западе об аресте Павла Дурова

"Илон Маск, не приезжай в Европу". Что говорят и пишут на Западе об аресте Павла Дурова - 25.08.2024 Украина.ру

"Илон Маск, не приезжай в Европу". Что говорят и пишут на Западе об аресте Павла Дурова

Главной новостью минувшей ночи стал арест основателя мессенджера Telegram, миллиардера Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже в Парижа, куда он прилетел поужинать из Азербайджана в сопровождении неназванной спутницы и телохранителя

2024-08-25T14:25

2024-08-25T14:25

2024-08-25T14:25

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По информации французских СМИ, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы за пособничество в наркоторговле, педофилии и терроризме — отказ сотрудничать с французскими силовиками и предоставить данные из телеграм.Дуров имеет французское гражданство, потому был задержан по законодательству страны, однако на официальных ресурсах Посольства РФ во Франции ночью было опубликовано сообщение, что представители российской дипмиссии запросили у французских властей разъяснения о причинах задержания и потребовали предоставить консульский доступ.Публично Дуров не сообщал, что имеет и российское гражданство тоже, но действия посольства могут на это указывать."Казнят за лайк", "опускается тьма"Среди отреагировавших на Западе публичных спикеров, в основном, сторонники Дональда Трампа и те люди, что и раньше критиковали нарушения свободы слова в США или Евросоюзе.В частности, экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что обвинения против Дурова "просто безумны", основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком заявил об "усилившимся наступлении на свободу слова", а конгрессвумен США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин призвала предпринимателя Илона Маска воздержаться от поездок в Европу, потому что "они совершенно точно бросят тебя в тюрьму".Буквально булгаковской цитатой отреагировал Такер Карлсон:"...Павел Дуров сегодня сидит во французской тюрьме, живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир."Оперативнее других европейских СМИ отреагировала французская газета Le Figaro, решившая напомнить и объяснить своим читателям, кто вообще такой Павел Дуров. Называя, в том числе, телеграм — "виртуальным полем боя для официальных лиц постсоветских стран"."Он ставит свою свободу превыше всего. "Я лучше буду свободным, чем буду выполнять чьи-то приказы", — сказал Павел Дуров американскому журналисту Такеру Карлсону. Доказательство: француз-россиянин покинул Россию в 2014 году после того, как отказался подчиниться требованиям своего правительства закрыть оппозиционные сообщества во "ВКонтакте". В итоге он продал социальную сеть, после чего уехал из родной страны. С тех пор российские и французские СМИ утверждают, что Павел Дуров стал гражданином Франции в 2021 году.Он запустил свой сервис зашифрованных сообщений под давлением российских властей. В одном из своих редких интервью, которое Павел Дуров дал в апреле прошлого года в Дубае, он рассказал о том, как ему пришла идея запустить сервис зашифрованных сообщений после того, как во времена "ВКонтакте" он испытывал сильное давление со стороны российских властей. По его словам, затем он попробовал открыть компанию в Берлине, Лондоне, Сингапуре и Сан-Франциско, после чего в 2017 году остановил свой выбор на Дубае, где он высоко оценил условия ведения бизнеса и "нейтралитет”. Le Figaro напоминает и о том, что Дуров неоднократно обвинял Apple и Google в цензуре и ограничении свободы слова.Сторонники Трампа — за свободу слова?Крупнейшие американские и британские СМИ — например, CNN или The Times пишут о происшествии скупо и осторожно, ссылаясь либо на Associated Press и французские телеканалы, либо на российские государственные издания. Все они берут задержание Дурова в кавычки — полиция Парижа все еще не подтвердила эту информацию официально.В целом, все сообщения в англоязычных СМИ, словно бы, представляют собой один и тот же, слегка отредактированный текст: Дуров отказался сотрудничать со спецслужбами, за что был задержан, сам он — борец за свободу слова, поддерживают его трамписты, а российский МИД хочет его освобождения.Свое предположение о "настоящей причине" задержания Дурова высказал канадско-российский программист, основатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин. По его мнению, будущее свободы программного обеспечения и коммуникаций в Европе — в опасности."Однако (учитывая имеющуюся на данный момент информацию: его обвиняют, по-видимому, просто в том, что он "не модерирует" и не раскрывает данные пользователей), это выглядит очень плохо и тревожно для будущего свободы программного обеспечения и коммуникаций в Европе", - написал Бутерин в соцсетях.На Украине: запретитьЕдва ли не единственное место на земле, где задержанию Дурова обрадовались — Киев. Телеграм на Украине используют и все официальные лица, включая Владимира Зеленского и Андрея Ермака, и военные, и все СМИ, однако то и дело звучат предложения о замедлении и запрете мессенджера.Утром в воскресенье, когда задержание Дурова обсуждали по всем телеканалам мира, председатель Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин заявил, Украина может и должна ввести жесткое регулирование телеграма, и, возможно, раньше стран ЕС."Во всем мире внедряют более жесткое регулирование ТГ. Мы можем и должны сделать это куда раньше. Ибо именно мы на передовой. Ничто не остановит решения, время, когда наступило еще в 2022 году", - написал Юрчишин.Подробнее о Дурове - в материале Ростислава Ищенко Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240825/1057030604.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, европа, украина, париж, павел дуров, илон маск, telegram, мид, дональд трамп