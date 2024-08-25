"Илон Маск, не приезжай в Европу". Что говорят и пишут на Западе об аресте Павла Дурова
Дуров
Главной новостью минувшей ночи стал арест основателя мессенджера Telegram, миллиардера Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже в Парижа, куда он прилетел поужинать из Азербайджана в сопровождении неназванной спутницы и телохранителя
По информации французских СМИ, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы за пособничество в наркоторговле, педофилии и терроризме — отказ сотрудничать с французскими силовиками и предоставить данные из телеграм.
Дуров имеет французское гражданство, потому был задержан по законодательству страны, однако на официальных ресурсах Посольства РФ во Франции ночью было опубликовано сообщение, что представители российской дипмиссии запросили у французских властей разъяснения о причинах задержания и потребовали предоставить консульский доступ.
Публично Дуров не сообщал, что имеет и российское гражданство тоже, но действия посольства могут на это указывать.
"Казнят за лайк", "опускается тьма"
Среди отреагировавших на Западе публичных спикеров, в основном, сторонники Дональда Трампа и те люди, что и раньше критиковали нарушения свободы слова в США или Евросоюзе.
В частности, экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что обвинения против Дурова "просто безумны", основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком заявил об "усилившимся наступлении на свободу слова", а конгрессвумен США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин призвала предпринимателя Илона Маска воздержаться от поездок в Европу, потому что "они совершенно точно бросят тебя в тюрьму".
"В Европе наступил 2030 год, и вас казнят за лайк мема", — написал в Х сам Маск.
Буквально булгаковской цитатой отреагировал Такер Карлсон:
"...Павел Дуров сегодня сидит во французской тюрьме, живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир."
Оперативнее других европейских СМИ отреагировала французская газета Le Figaro, решившая напомнить и объяснить своим читателям, кто вообще такой Павел Дуров. Называя, в том числе, телеграм — "виртуальным полем боя для официальных лиц постсоветских стран".
"Он ставит свою свободу превыше всего. "Я лучше буду свободным, чем буду выполнять чьи-то приказы", — сказал Павел Дуров американскому журналисту Такеру Карлсону. Доказательство: француз-россиянин покинул Россию в 2014 году после того, как отказался подчиниться требованиям своего правительства закрыть оппозиционные сообщества во "ВКонтакте". В итоге он продал социальную сеть, после чего уехал из родной страны. С тех пор российские и французские СМИ утверждают, что Павел Дуров стал гражданином Франции в 2021 году.
Он запустил свой сервис зашифрованных сообщений под давлением российских властей. В одном из своих редких интервью, которое Павел Дуров дал в апреле прошлого года в Дубае, он рассказал о том, как ему пришла идея запустить сервис зашифрованных сообщений после того, как во времена "ВКонтакте" он испытывал сильное давление со стороны российских властей. По его словам, затем он попробовал открыть компанию в Берлине, Лондоне, Сингапуре и Сан-Франциско, после чего в 2017 году остановил свой выбор на Дубае, где он высоко оценил условия ведения бизнеса и "нейтралитет”.
Le Figaro напоминает и о том, что Дуров неоднократно обвинял Apple и Google в цензуре и ограничении свободы слова.
Он запустил свой сервис зашифрованных сообщений под давлением российских властей. В одном из своих редких интервью, которое Павел Дуров дал в апреле прошлого года в Дубае, он рассказал о том, как ему пришла идея запустить сервис зашифрованных сообщений после того, как во времена "ВКонтакте" он испытывал сильное давление со стороны российских властей. По его словам, затем он попробовал открыть компанию в Берлине, Лондоне, Сингапуре и Сан-Франциско, после чего в 2017 году остановил свой выбор на Дубае, где он высоко оценил условия ведения бизнеса и "нейтралитет”.
Le Figaro напоминает и о том, что Дуров неоднократно обвинял Apple и Google в цензуре и ограничении свободы слова.
Сторонники Трампа — за свободу слова?
Крупнейшие американские и британские СМИ — например, CNN или The Times пишут о происшествии скупо и осторожно, ссылаясь либо на Associated Press и французские телеканалы, либо на российские государственные издания. Все они берут задержание Дурова в кавычки — полиция Парижа все еще не подтвердила эту информацию официально.
В целом, все сообщения в англоязычных СМИ, словно бы, представляют собой один и тот же, слегка отредактированный текст: Дуров отказался сотрудничать со спецслужбами, за что был задержан, сам он — борец за свободу слова, поддерживают его трамписты, а российский МИД хочет его освобождения.
Свое предположение о "настоящей причине" задержания Дурова высказал канадско-российский программист, основатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин. По его мнению, будущее свободы программного обеспечения и коммуникаций в Европе — в опасности.
"Однако (учитывая имеющуюся на данный момент информацию: его обвиняют, по-видимому, просто в том, что он "не модерирует" и не раскрывает данные пользователей), это выглядит очень плохо и тревожно для будущего свободы программного обеспечения и коммуникаций в Европе", - написал Бутерин в соцсетях.
На Украине: запретить
Едва ли не единственное место на земле, где задержанию Дурова обрадовались — Киев. Телеграм на Украине используют и все официальные лица, включая Владимира Зеленского и Андрея Ермака, и военные, и все СМИ, однако то и дело звучат предложения о замедлении и запрете мессенджера.
Утром в воскресенье, когда задержание Дурова обсуждали по всем телеканалам мира, председатель Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин заявил, Украина может и должна ввести жесткое регулирование телеграма, и, возможно, раньше стран ЕС.
"Во всем мире внедряют более жесткое регулирование ТГ. Мы можем и должны сделать это куда раньше. Ибо именно мы на передовой. Ничто не остановит решения, время, когда наступило еще в 2022 году", - написал Юрчишин.
Подробнее о Дурове - в материале Ростислава Ищенко Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил на сайте Украина.ру.