Кличко рассказал о проблемах с энергоснабжением после взрывов в Киеве
09:33 26.08.2024 (обновлено: 09:50 26.08.2024)
Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале 26 августа подтвердил перебои с энергоснабжением в ряде районов города после серии взрывов
Жители столицы также жалуются на отсутствие электричества.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области Украины и других регионах.
Подробнее об ударах ВС РФ - в материале Утро на Украине началось с воздушной тревоги, взрывов и повреждений на сайте Украина.ру.