Кличко рассказал о проблемах с энергоснабжением после взрывов в Киеве - 26.08.2024 Украина.ру
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Кличко рассказал о проблемах с энергоснабжением после взрывов в Киеве
Кличко рассказал о проблемах с энергоснабжением после взрывов в Киеве - 26.08.2024 Украина.ру
Кличко рассказал о проблемах с энергоснабжением после взрывов в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале 26 августа подтвердил перебои с энергоснабжением в ряде районов города после серии взрывов
2024-08-26T09:33
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новости
киев
украина
владимир кличко
взрыв
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Жители столицы также жалуются на отсутствие электричества.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области Украины и других регионах. Подробнее об ударах ВС РФ - в материале Утро на Украине началось с воздушной тревоги, взрывов и повреждений на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Украина, Владимир Кличко, взрыв

Кличко рассказал о проблемах с энергоснабжением после взрывов в Киеве

09:33 26.08.2024 (обновлено: 09:50 26.08.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале 26 августа подтвердил перебои с энергоснабжением в ряде районов города после серии взрывов
Жители столицы также жалуются на отсутствие электричества.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области Украины и других регионах.
Подробнее об ударах ВС РФ - в материале Утро на Украине началось с воздушной тревоги, взрывов и повреждений на сайте Украина.ру.
 
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