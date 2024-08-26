https://ukraina.ru/20240826/1057045911.html

Кличко рассказал о проблемах с энергоснабжением после взрывов в Киеве

Кличко рассказал о проблемах с энергоснабжением после взрывов в Киеве - 26.08.2024 Украина.ру

Кличко рассказал о проблемах с энергоснабжением после взрывов в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале 26 августа подтвердил перебои с энергоснабжением в ряде районов города после серии взрывов

2024-08-26T09:33

2024-08-26T09:33

2024-08-26T09:50

новости

киев

украина

владимир кличко

взрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/50/1033525043_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_b3c875109431107ec48c923600fc700f.jpg

Жители столицы также жалуются на отсутствие электричества.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области Украины и других регионах. Подробнее об ударах ВС РФ - в материале Утро на Украине началось с воздушной тревоги, взрывов и повреждений на сайте Украина.ру.

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, владимир кличко, взрыв