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Утро на Украине началось с воздушной тревоги, взрывов и повреждений
Утро на Украине началось с воздушной тревоги, взрывов и повреждений - 26.08.2024 Украина.ру
Утро на Украине началось с воздушной тревоги, взрывов и повреждений
Утром в понедельник на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в Киеве и его окрестностях прогремели взрывы
2024-08-26T08:57
2024-08-26T08:57
2024-08-26T09:00
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украина
киев
кривой рог
вооруженные силы украины
взрыв
тревога
повреждения
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Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске, Кривом Роге, в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград), Одессе, Винницкой и Ивано-Франковской области.Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале написал о взрывах в городе.Кроме прочего, взрывы раздавались в городе Хмельницкий на западе Украины, в Киевской, Сумской областях.Глава военной администрации Полтавской области Филипп Пронин пожаловался на повреждение промышленного объекта, он не уточнил его расположение.Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров также заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.По его словам, за сутки там прозвучало порядка двухсот взрывов.Подробнее о взрывах на Украине - в материале Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, кривой рог, вооруженные силы украины, взрыв, тревога, повреждения
Новости, Украина, Киев, Кривой Рог, Вооруженные силы Украины, взрыв, тревога, повреждения
Утро на Украине началось с воздушной тревоги, взрывов и повреждений
08:57 26.08.2024 (обновлено: 09:00 26.08.2024)
Утром в понедельник на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в Киеве и его окрестностях прогремели взрывы
Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске, Кривом Роге, в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград), Одессе, Винницкой и Ивано-Франковской области.
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале написал о взрывах в городе.
Кроме прочего, взрывы раздавались в городе Хмельницкий на западе Украины, в Киевской, Сумской областях.
Глава военной администрации Полтавской области Филипп Пронин пожаловался на повреждение промышленного объекта, он не уточнил его расположение.
Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров также заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
По его словам, за сутки там прозвучало порядка двухсот взрывов.