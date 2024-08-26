Угольный объяснил, почему после наступления в Донбассе ВС РФ придется громить ВСУ в Днепропетровске - 26.08.2024 Украина.ру
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Угольный объяснил, почему после наступления в Донбассе ВС РФ придется громить ВСУ в Днепропетровске
Угольный объяснил, почему после наступления в Донбассе ВС РФ придется громить ВСУ в Днепропетровске - 26.08.2024 Украина.ру
Угольный объяснил, почему после наступления в Донбассе ВС РФ придется громить ВСУ в Днепропетровске
Одного продвижения в Донбассе для победы над Украиной в любом случае будет недостаточно. Потому что после Донбасса ВС РФ придется наступать в Днепропетровской области, где враг тоже может доставить немало проблем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2024-08-26T04:45
2024-08-26T04:45
донбасс
курская область
украина
минобороны
всу
днепропетровская область
сво
донецк
вс рф
наступление
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Продвижение войск в Донбассе может сделать ВСУ очень больно и нанести им серьезное поражение. Но, во-первых, там предстоит еще долго сражаться. А, во-вторых, продвижение в Донбассе слабо поможет Курской области, сообщил эксперт.Неизвестно, как сработает психология противника. Но одного продвижения в Донбассе для победы над Украиной в любом случае будет недостаточно. Потому что после Донбасса ВС РФ придется наступать в Днепропетровской области, где враг тоже может доставить немало проблем, подчеркнул Угольный.За последние дни российские войска добиваются основных успехов на западном берегу реки Волчья, где берут одно село за другим. После того, как бойцы заняли Желанное, стало понятно, что оборона ВСУ там обречена. Противник там может сдать все, вплоть до трассы Донецк-Красноармейск, которая идет через Карловку, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как складывается ситуация в Курской области - в интервью Ильи Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240825/1057012282.html
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курская область
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донбасс, курская область, украина, минобороны, всу, днепропетровская область, сво, донецк, вс рф, наступление, логистика
Донбасс, Курская область, Украина, Минобороны, ВСУ, Днепропетровская область, СВО, Донецк, ВС РФ, наступление, логистика

Угольный объяснил, почему после наступления в Донбассе ВС РФ придется громить ВСУ в Днепропетровске

04:45 26.08.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведгруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении
Работа разведгруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Одного продвижения в Донбассе для победы над Украиной в любом случае будет недостаточно. Потому что после Донбасса ВС РФ придется наступать в Днепропетровской области, где враг тоже может доставить немало проблем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
Продвижение войск в Донбассе может сделать ВСУ очень больно и нанести им серьезное поражение. Но, во-первых, там предстоит еще долго сражаться. А, во-вторых, продвижение в Донбассе слабо поможет Курской области, сообщил эксперт.
"Сейчас нам надо стабилизировать под Курском линию фронта и насытить ее людьми. Учитывая, что у ВСУ там логистика короче, он тоже насыщает линию фронта людьми. Просто так выбить их оттуда невозможно", - отметил обозреватель.
Неизвестно, как сработает психология противника. Но одного продвижения в Донбассе для победы над Украиной в любом случае будет недостаточно. Потому что после Донбасса ВС РФ придется наступать в Днепропетровской области, где враг тоже может доставить немало проблем, подчеркнул Угольный.
За последние дни российские войска добиваются основных успехов на западном берегу реки Волчья, где берут одно село за другим. После того, как бойцы заняли Желанное, стало понятно, что оборона ВСУ там обречена. Противник там может сдать все, вплоть до трассы Донецк-Красноармейск, которая идет через Карловку, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как складывается ситуация в Курской области - в интервью Ильи Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск на сайте Украина.ру
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Вчера, 11:21
"Это убьет нашу нацию". Украинские эксперты о последствиях продолжения войныНа Украине начинают задумываться над тем, к чему может привести затягивание конфликта. И приходят к выводу, что потеря территории не самое страшное, вопрос в том, сколько украинцев останется в стране, сможет ли Украина восполнить человеческие потери. Многие начинают в этом сомневаться.
 
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