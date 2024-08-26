https://ukraina.ru/20240826/1057041081.html

Угольный объяснил, почему после наступления в Донбассе ВС РФ придется громить ВСУ в Днепропетровске

Угольный объяснил, почему после наступления в Донбассе ВС РФ придется громить ВСУ в Днепропетровске - 26.08.2024 Украина.ру

Угольный объяснил, почему после наступления в Донбассе ВС РФ придется громить ВСУ в Днепропетровске

Одного продвижения в Донбассе для победы над Украиной в любом случае будет недостаточно. Потому что после Донбасса ВС РФ придется наступать в Днепропетровской области, где враг тоже может доставить немало проблем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2024-08-26T04:45

2024-08-26T04:45

2024-08-26T04:45

донбасс

курская область

украина

минобороны

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днепропетровская область

сво

донецк

вс рф

наступление

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Продвижение войск в Донбассе может сделать ВСУ очень больно и нанести им серьезное поражение. Но, во-первых, там предстоит еще долго сражаться. А, во-вторых, продвижение в Донбассе слабо поможет Курской области, сообщил эксперт.Неизвестно, как сработает психология противника. Но одного продвижения в Донбассе для победы над Украиной в любом случае будет недостаточно. Потому что после Донбасса ВС РФ придется наступать в Днепропетровской области, где враг тоже может доставить немало проблем, подчеркнул Угольный.За последние дни российские войска добиваются основных успехов на западном берегу реки Волчья, где берут одно село за другим. После того, как бойцы заняли Желанное, стало понятно, что оборона ВСУ там обречена. Противник там может сдать все, вплоть до трассы Донецк-Красноармейск, которая идет через Карловку, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как складывается ситуация в Курской области - в интервью Ильи Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240825/1057012282.html

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курская область

украина

днепропетровская область

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донбасс, курская область, украина, минобороны, всу, днепропетровская область, сво, донецк, вс рф, наступление, логистика