Угольный объяснил, почему после наступления в Донбассе ВС РФ придется громить ВСУ в Днепропетровске
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведгруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении
Одного продвижения в Донбассе для победы над Украиной в любом случае будет недостаточно. Потому что после Донбасса ВС РФ придется наступать в Днепропетровской области, где враг тоже может доставить немало проблем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
Продвижение войск в Донбассе может сделать ВСУ очень больно и нанести им серьезное поражение. Но, во-первых, там предстоит еще долго сражаться. А, во-вторых, продвижение в Донбассе слабо поможет Курской области, сообщил эксперт.
"Сейчас нам надо стабилизировать под Курском линию фронта и насытить ее людьми. Учитывая, что у ВСУ там логистика короче, он тоже насыщает линию фронта людьми. Просто так выбить их оттуда невозможно", - отметил обозреватель.
Неизвестно, как сработает психология противника. Но одного продвижения в Донбассе для победы над Украиной в любом случае будет недостаточно. Потому что после Донбасса ВС РФ придется наступать в Днепропетровской области, где враг тоже может доставить немало проблем, подчеркнул Угольный.
За последние дни российские войска добиваются основных успехов на западном берегу реки Волчья, где берут одно село за другим. После того, как бойцы заняли Желанное, стало понятно, что оборона ВСУ там обречена. Противник там может сдать все, вплоть до трассы Донецк-Красноармейск, которая идет через Карловку, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.ру
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