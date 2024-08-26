В авральном режиме: Угольный объяснил, почему для победы нужно наращивать группировку "Север" - 26.08.2024 Украина.ру
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В авральном режиме: Угольный объяснил, почему для победы нужно наращивать группировку "Север"
В авральном режиме: Угольный объяснил, почему для победы нужно наращивать группировку "Север" - 26.08.2024 Украина.ру
В авральном режиме: Угольный объяснил, почему для победы нужно наращивать группировку "Север"
Если раньше ВС РФ могли заниматься поэтапным военным строительством и более качественной подготовкой сил (скажем, до середины 2025 года), то теперь это надо делать в авральном режиме наперегонки с Украиной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2024-08-26T03:15
2024-08-26T03:15
новости
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север
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всу
мобилизация
курская область
доброволец
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Сейчас ВС РФ надо стабилизировать под Курском линию фронта и насытить ее людьми. Учитывая, что у ВСУ там логистика короче, он тоже насыщает линию фронта людьми. Просто так выбить врага оттуда невозможно, рассказал эксперт.Мы в любом случае перейдем к позиционной войне, когда врага придется оттуда выдавливать. Это означает для победы в СВО нужно усиливать группировку "Север" в любом случае. Хоть тогда, хоть сейчас, указал обозреватель.С другой стороны, резко увеличить группировку войск "Север" невозможно. Теоретически это возможно только в том случае, если провести мобилизацию. Минобороны пока этого делать не собирается и пополняет армию за счет контрактников, увеличивая им выплаты, подчеркнул он."А "Север" будет усиливаться в любом случае. Это было давно в наших планах, поскольку он был сформирован на базе Ленинградского военного округа, которому отдается приоритет из-за его близости к странам НАТО на северо-западе и Арктике", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как складывается ситуация в Курской области - в интервью Ильи Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, днепр, север, вс рф, всу, мобилизация, курская область, доброволец, нато, арктика
Новости, Россия, Украина, Днепр, север, ВС РФ, ВСУ, мобилизация, Курская область, доброволец, НАТО, Арктика

В авральном режиме: Угольный объяснил, почему для победы нужно наращивать группировку "Север"

03:15 26.08.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Если раньше ВС РФ могли заниматься поэтапным военным строительством и более качественной подготовкой сил (скажем, до середины 2025 года), то теперь это надо делать в авральном режиме наперегонки с Украиной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
Сейчас ВС РФ надо стабилизировать под Курском линию фронта и насытить ее людьми. Учитывая, что у ВСУ там логистика короче, он тоже насыщает линию фронта людьми. Просто так выбить врага оттуда невозможно, рассказал эксперт.
Мы в любом случае перейдем к позиционной войне, когда врага придется оттуда выдавливать. Это означает для победы в СВО нужно усиливать группировку "Север" в любом случае. Хоть тогда, хоть сейчас, указал обозреватель.
"Просто если раньше мы могли заниматься поэтапным военным строительством и более качественной подготовкой сил (скажем, до середины 2025 года), то теперь это надо делать в авральном режиме наперегонки с Украиной", - отметил Угольный.
С другой стороны, резко увеличить группировку войск "Север" невозможно. Теоретически это возможно только в том случае, если провести мобилизацию. Минобороны пока этого делать не собирается и пополняет армию за счет контрактников, увеличивая им выплаты, подчеркнул он.
"А "Север" будет усиливаться в любом случае. Это было давно в наших планах, поскольку он был сформирован на базе Ленинградского военного округа, которому отдается приоритет из-за его близости к странам НАТО на северо-западе и Арктике", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как складывается ситуация в Курской области - в интервью Ильи Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск на сайте Украина.ру
Константин Кеворкян интервью - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Вчера, 17:53
Константин Кеворкян: Дуров переоценил очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймалиЗаказчиком ареста Павла Дурова может выступать условный deep state, которому противостоит Россия, а Франция и ее силовики являются исполнителями этого заказа, и выполняют его добросовестно. Понятно, что будут наняты лучшие адвокаты, пойдет кампания поддержки в "Телеграме", но решать будут не рядовые пользователи, а заказчики ареста.
 
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