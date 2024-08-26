https://ukraina.ru/20240826/1057040842.html

В авральном режиме: Угольный объяснил, почему для победы нужно наращивать группировку "Север"

В авральном режиме: Угольный объяснил, почему для победы нужно наращивать группировку "Север" - 26.08.2024 Украина.ру

В авральном режиме: Угольный объяснил, почему для победы нужно наращивать группировку "Север"

Если раньше ВС РФ могли заниматься поэтапным военным строительством и более качественной подготовкой сил (скажем, до середины 2025 года), то теперь это надо делать в авральном режиме наперегонки с Украиной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2024-08-26T03:15

2024-08-26T03:15

2024-08-26T03:15

новости

россия

украина

днепр

север

вс рф

всу

мобилизация

курская область

доброволец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0e/1040803735_0:234:3078:1966_1920x0_80_0_0_ea86c2bce1adb8a2347c45eab92c8690.jpg

Сейчас ВС РФ надо стабилизировать под Курском линию фронта и насытить ее людьми. Учитывая, что у ВСУ там логистика короче, он тоже насыщает линию фронта людьми. Просто так выбить врага оттуда невозможно, рассказал эксперт.Мы в любом случае перейдем к позиционной войне, когда врага придется оттуда выдавливать. Это означает для победы в СВО нужно усиливать группировку "Север" в любом случае. Хоть тогда, хоть сейчас, указал обозреватель.С другой стороны, резко увеличить группировку войск "Север" невозможно. Теоретически это возможно только в том случае, если провести мобилизацию. Минобороны пока этого делать не собирается и пополняет армию за счет контрактников, увеличивая им выплаты, подчеркнул он."А "Север" будет усиливаться в любом случае. Это было давно в наших планах, поскольку он был сформирован на базе Ленинградского военного округа, которому отдается приоритет из-за его близости к странам НАТО на северо-западе и Арктике", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как складывается ситуация в Курской области - в интервью Ильи Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240825/1057039040.html

россия

украина

днепр

курская область

арктика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, днепр, север, вс рф, всу, мобилизация, курская область, доброволец, нато, арктика