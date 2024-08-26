https://ukraina.ru/20240826/1057012980.html

ВСУ подтягивают резервы: Садулаев рассказал, в каком месте Украина может нанести новый удар

ВСУ подтягивают резервы: Садулаев рассказал, в каком месте Украина может нанести новый удар - 26.08.2024 Украина.ру

ВСУ подтягивают резервы: Садулаев рассказал, в каком месте Украина может нанести новый удар

Кроме Курской области, украинская армия может попытаться прорваться еще на каком-то участке фронта. Запад постоянно присылает ВСУ оружие, а мобилизацию киевский режим проводит в непрерывном режиме. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-08-26T05:15

2024-08-26T05:15

2024-08-26T05:15

новости

курская область

запад

брянская область

всу

граница

наступление

вс рф

резервы

бпла

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У Украины наверняка есть в запасе резервы, которые она долго готовила. Все-таки Запад постоянно присылает им оружие, а мобилизацию киевский режим проводит в непрерывном режиме, сообщил публицист.Поэтому на каком-то участке фронта украинская армия еще может попытаться прорваться. Например, на границе с Брянской областью, отметил волонтер.Эти источники сообщают, что сейчас на границе "все неспокойно". ВСУ подтягивают резервы и увеличивают налеты БПЛА. Противник может нанести там следующий удар, указал эксперт.Более того, сейчас вскрываются планы Киева по поводу вторжения на "старую" территорию РФ. Изначально ВСУ планировали одновременно нанести два удара на Курск и на Брянск. Но видимо, у них просто не хватило сил, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.руПодробнее о том, что сейчас происходит в Курской области - в авторском материале Александра Чаленко: ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?

https://ukraina.ru/20240823/1057010361.html

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новости, курская область, запад, брянская область, всу, граница, наступление, вс рф, резервы, бпла, удары