ВСУ подтягивают резервы: Садулаев рассказал, в каком месте Украина может нанести новый удар - 26.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240826/1057012980.html
ВСУ подтягивают резервы: Садулаев рассказал, в каком месте Украина может нанести новый удар
ВСУ подтягивают резервы: Садулаев рассказал, в каком месте Украина может нанести новый удар - 26.08.2024 Украина.ру
ВСУ подтягивают резервы: Садулаев рассказал, в каком месте Украина может нанести новый удар
Кроме Курской области, украинская армия может попытаться прорваться еще на каком-то участке фронта. Запад постоянно присылает ВСУ оружие, а мобилизацию киевский режим проводит в непрерывном режиме. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-08-26T05:15
2024-08-26T05:15
новости
курская область
запад
брянская область
всу
граница
наступление
вс рф
резервы
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/17/1057015484_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_95caa2573ab184fb60cd72983a65278f.jpg
У Украины наверняка есть в запасе резервы, которые она долго готовила. Все-таки Запад постоянно присылает им оружие, а мобилизацию киевский режим проводит в непрерывном режиме, сообщил публицист.Поэтому на каком-то участке фронта украинская армия еще может попытаться прорваться. Например, на границе с Брянской областью, отметил волонтер.Эти источники сообщают, что сейчас на границе "все неспокойно". ВСУ подтягивают резервы и увеличивают налеты БПЛА. Противник может нанести там следующий удар, указал эксперт.Более того, сейчас вскрываются планы Киева по поводу вторжения на "старую" территорию РФ. Изначально ВСУ планировали одновременно нанести два удара на Курск и на Брянск. Но видимо, у них просто не хватило сил, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.руПодробнее о том, что сейчас происходит в Курской области - в авторском материале Александра Чаленко: ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?
https://ukraina.ru/20240823/1057010361.html
курская область
запад
брянская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/17/1057015484_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ac0c79bc311a7aec15e68089c68d43e1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, запад, брянская область, всу, граница, наступление, вс рф, резервы, бпла, удары
Новости, Курская область, Запад, Брянская область, ВСУ, граница, наступление, ВС РФ, резервы, БПЛА, удары

ВСУ подтягивают резервы: Садулаев рассказал, в каком месте Украина может нанести новый удар

05:15 26.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Кроме Курской области, украинская армия может попытаться прорваться еще на каком-то участке фронта. Запад постоянно присылает ВСУ оружие, а мобилизацию киевский режим проводит в непрерывном режиме. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
У Украины наверняка есть в запасе резервы, которые она долго готовила. Все-таки Запад постоянно присылает им оружие, а мобилизацию киевский режим проводит в непрерывном режиме, сообщил публицист.
Поэтому на каком-то участке фронта украинская армия еще может попытаться прорваться. Например, на границе с Брянской областью, отметил волонтер.
"Да, сейчас наше внимание привлечено к Курской области, а под Брянском якобы ничего не происходит. Это не так. У меня есть источники в воинских частях в Брянской области, которым мы помогали оборудованием", - подчеркнул Садулаев.
Эти источники сообщают, что сейчас на границе "все неспокойно". ВСУ подтягивают резервы и увеличивают налеты БПЛА. Противник может нанести там следующий удар, указал эксперт.
Более того, сейчас вскрываются планы Киева по поводу вторжения на "старую" территорию РФ. Изначально ВСУ планировали одновременно нанести два удара на Курск и на Брянск. Но видимо, у них просто не хватило сил, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.ру
Подробнее о том, что сейчас происходит в Курской области - в авторском материале Александра Чаленко: ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?
Стариков
23 августа, 11:14
Курское вторжение – это только первая часть сложного плана Запада: Стариков о войсках в ОчаковеПисатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о сигналах, которые транслирует российский президент, проводя ряд зарубежных и внутрироссийских встреч
 
НовостиКурская областьЗападБрянская областьВСУграницанаступлениеВС РФрезервыБПЛАудары
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:05Главное за ночь 26 августа
08:00Операция "Согласие": забытая советско-британская СВО
07:54Суд заочно рассмотрит дело призывавшего убивать русских экс-посла Украины
07:32Задержание Дурова создает новое напряжение между Парижем и Москвой - Wall Street Journal
07:15Обломки украинских дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе
07:10Обманчивая "независимость" страны-камикадзе. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем
06:44Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма"
06:17Никаких секретов и навязывания: Россия нашла эффективный способ донести правду до молодёжи со всего мира
06:00Андрей Суздальцев: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой
06:00Врага придется выдавливать. Эксперт объяснил, почему важно "насытить людьми" Курское направление
05:45Садулаев: Россия одержит победу в СВО к 2026 году, если продолжит так же бить по энергетике Украины
05:30"Сгорел сарай, гори и хата": волонтер рассказал, когда ВСУ пойдут в новое наступление на Запорожье
05:15ВСУ подтягивают резервы: Садулаев рассказал, в каком месте Украина может нанести новый удар
05:00"Порыв скоро иссякнет": эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут продолжать наступление в прежнем темпе
04:45Угольный объяснил, почему после наступления в Донбассе ВС РФ придется громить ВСУ в Днепропетровске
04:30Мы увязли в боях за Липы и Волчанск: Угольный раскрыл, как ВСУ решились на "креативный финт" в Курске
04:15Садулаев: Заводы работают в три смены, но этого недостаточно для обеспечения войск техникой и вооружением
04:00"Главная задача врага — Крым": Садулаев о том, на каком направлении ВСУ могут пойти в новое наступление
03:45Растащат главный ресурс: эксперт раскрыл, почему нападение на Брянскую область ухудшит положение ВСУ
03:30Противник пытается нам мстить: Садулаев рассказал, когда ВС РФ "выключат" всю украинскую энергетику
Лента новостейМолния