ВСУ подтягивают резервы: Садулаев рассказал, в каком месте Украина может нанести новый удар
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Кроме Курской области, украинская армия может попытаться прорваться еще на каком-то участке фронта. Запад постоянно присылает ВСУ оружие, а мобилизацию киевский режим проводит в непрерывном режиме. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
У Украины наверняка есть в запасе резервы, которые она долго готовила. Все-таки Запад постоянно присылает им оружие, а мобилизацию киевский режим проводит в непрерывном режиме, сообщил публицист.
Поэтому на каком-то участке фронта украинская армия еще может попытаться прорваться. Например, на границе с Брянской областью, отметил волонтер.
"Да, сейчас наше внимание привлечено к Курской области, а под Брянском якобы ничего не происходит. Это не так. У меня есть источники в воинских частях в Брянской области, которым мы помогали оборудованием", - подчеркнул Садулаев.
Эти источники сообщают, что сейчас на границе "все неспокойно". ВСУ подтягивают резервы и увеличивают налеты БПЛА. Противник может нанести там следующий удар, указал эксперт.
Более того, сейчас вскрываются планы Киева по поводу вторжения на "старую" территорию РФ. Изначально ВСУ планировали одновременно нанести два удара на Курск и на Брянск. Но видимо, у них просто не хватило сил, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.ру
Подробнее о том, что сейчас происходит в Курской области - в авторском материале Александра Чаленко: ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?
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