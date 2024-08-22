https://ukraina.ru/20240822/1057000733.html
ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?
ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС? - 22.08.2024 Украина.ру
ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?
Больше двух недель прошло после начала курской авантюры ВСУ. Продвижение противника остановить, в общем-то, удалось. Какую конечную цель поставило перед собой украинское командование, проводя эту операцию, пока еще непонятно, об этом эксперты ведут дискуссии
2024-08-22T16:56
2024-08-22T16:56
2024-08-22T16:56
курск
энергодар
курская область
александр "варяг" матюшин
вооруженные силы украины
запорожская аэс
эксклюзив
сво
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Однако собеседник издания Украина.ру донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин считает, что удар в сторону Курска – отвлекающий. Украинцы преследуют другую цель: они собираются ударить с запорожского города Орехова, где сейчас сосредотачивают резервы, в сторону Энергодара. Напомним, в этом городе расположена Запорожская АЭС.О том, что в августе-сентябре возможно повторение украинского "контрнаступа" на запорожском фронте, говорили недавно в интервью изданию Украина.ру сенатор Дмитрий Рогозин, который командует добровольцами из отряда "Царские волки", и командир БАРСа-11 с позывным "Ямаха".Всю операцию ВСУ на курском фронте можно, по словам Матюшина, разделить на четыре этапа: первый - массовое применение РЭБ; второй - массированный удар с помощью артиллерии и беспилотников; третий - проникновение мобильных групп за линию фронта; четвертый - удар основными силами."ВСУ, войдя в Курскую область, применили новую инновационную тактику, которую до этого не применяли. Раньше они, как и мы, перед наступлением проводили просто массированную артподготовку. Теперь все изменилось. Первым делом они запустили РЭБ, "потушив" все наши беспилотники-наблюдатели, чтобы без проблем незамеченными пересечь государственную границу. Затем с помощью своих беспилотников и арты уничтожили нашу первую линию обороны", - пояснил Матюшин причину успешных действий ВСУ на первоначальном этапе вторжения.Почему в таком случае противник не применял такую тактику раньше, например, на донбасском фронте, если она так успешна? По мнению Матюшина, она успешна только тогда, когда вам противостоит небольшая группировка и нет сплошной линии фронта."Такую тактику на донбасском фронте можно использовать, когда вы идете в контратаку, когда мы, заняв те или иные позиции, на них еще не успели закрепиться, но для полноценного наступления, когда достаточно укрепленный фронт насыщен и людьми, и техникой, и артиллерией, это малоэффективно. Такая тактика нова, и она только обкатывается. К тому же, видимо, наше армейское руководство не ощущало опасности, полагая, что враг сюда не пойдет", - полагает Матюшин.Наступление ВСУ на Курскую область напоминает их же контрнаступление в Харьковской области в сентября 2024 года, когда, пользуясь малочисленностью российской группировки и своим многократным превосходством в живой силе, они стали использовать натовскую тактику проникновения за линию фронта малыми силами – мобильными группами, которые поддерживают пикапы с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, и легкобронированная техника – БТР, БМП.Обычно мобильная группа насчитывает порядка 10-20 бойцов. Сначала она проникает вглубь территории, обходя очаги сопротивления. Ее главная задача: перерезание коммуникаций и логистики: она не должна допустить подхода резервов и подвоза питания и боеприпасов.А вот идущие вслед за мобильными группами основные силы уже и подавляют очаги сопротивления. Все это и сделали ВСУ."К тому же враг действовал грамотно в информационном плане. Его мобильные группы быстро заходили в то или иное село. Вывешивали над зданием администрации жовто-блакытный флаг, фотографировали, снимали видео и двигались дальше. Попав в СМИ и в Телеграм , все эти новости создавали впечатление о том, что враг очень быстро наступает, и что вот-вот будет захвачена Курская АЭС и чуть ли не сам Курск. В итоге наши блогеры-миллионики, не разобравшись с ситуации, стали разгонять панику", - констатирует Матюшин.Вряд ли ВСУ планировало захватить, например, город Курчатов и местную АЭС. Для этого у ВСУ не хватило бы сил. К тому же зайти так глубоко опасно для них, так как в итоге украинцев можно отсечь от границы и закрыть в котле.Наступление ВСУ быстро купировали, переброской свободных резервов, в том числе и с Донбасса. В частности, речь идет о "Пятнашке", "Аиде" (бывший "Вагнер") и 810-й бригаде морской пехоты. Поняв, что дальше они не пройдут, ВСУ стали окапываться, а вперед теперь идут только их ДРГ, задача которых совершать диверсии и производить информационный штурм. Чтобы помешать российскому контрнаступлению, украинцы взорвали мосты через речку Сейм."Считаю, что наступление на Курск – это все отвлекающий маневр. Укропы ждут, что мы снимем свои резервы с Запорожского фронта и перебросим их под Курск. ВСУ попытается захватить Запорожскую АЭС. Напомню, что Украина из-за нехватки электроэнергии стоит на пороге промышленной катастрофы. Поэтому ей нужна Запорожская АЭС. ВСУ могут и не войти в Энергодар, а просто возьмут его в клещи, вынудив уйти из города наши силы", - не сомневается Матюшин.Поэтому ни в коем случае снимать резервы с Запорожского фронта нельзя. Нельзя их снимать и с Херсонского направления. Если это произойдет, то противник сразу же попытается снова захватить плацдарм на левом берегу и начнет его расширять.Бои за Сунджу, которая так и не была занята ВСУ, продолжаются.В то же время российское наступление на Покровск не останавливается, а продолжается в том же темпе. До этого города уже меньше 9-10 км, до Селидово – 3 км. Из этих населенных пунктов уже несколько дней идет эвакуация государственных учреждений. Киев, в общем-то, смирился в потерей этой территории.Читайте также материал Александра Чаленко о военной ситуации в ДНР: После падения Покровска российская армия двинет на юг ДНР. ВСУ ждут котлы
https://ukraina.ru/20240821/1056960565.html
https://ukraina.ru/20240819/1056942380.html
https://ukraina.ru/20240822/1056984233.html
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курск, энергодар, курская область, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, запорожская аэс, эксклюзив, сво
ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?
Больше двух недель прошло после начала курской авантюры ВСУ. Продвижение противника остановить, в общем-то, удалось. Какую конечную цель поставило перед собой украинское командование, проводя эту операцию, пока еще непонятно, об этом эксперты ведут дискуссии
Однако собеседник издания Украина.ру донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
считает, что удар в сторону Курска – отвлекающий. Украинцы преследуют другую цель: они собираются ударить с запорожского города Орехова, где сейчас сосредотачивают резервы, в сторону Энергодара. Напомним, в этом городе расположена Запорожская АЭС.
О том, что в августе-сентябре возможно повторение украинского "контрнаступа" на запорожском фронте, говорили недавно в интервью изданию Украина.ру сенатор Дмитрий Рогозин
, который командует добровольцами из отряда "Царские волки", и командир БАРСа-11 с позывным "Ямаха"
.
Всю операцию ВСУ на курском фронте можно, по словам Матюшина, разделить на четыре этапа: первый - массовое применение РЭБ; второй - массированный удар с помощью артиллерии и беспилотников; третий - проникновение мобильных групп за линию фронта; четвертый - удар основными силами.
"ВСУ, войдя в Курскую область
, применили новую инновационную тактику, которую до этого не применяли. Раньше они, как и мы, перед наступлением проводили просто массированную артподготовку. Теперь все изменилось. Первым делом они запустили РЭБ, "потушив" все наши беспилотники-наблюдатели, чтобы без проблем незамеченными пересечь государственную границу. Затем с помощью своих беспилотников и арты уничтожили нашу первую линию обороны", - пояснил Матюшин причину успешных действий ВСУ на первоначальном этапе вторжения.
Почему в таком случае противник не применял такую тактику раньше, например, на донбасском фронте, если она так успешна? По мнению Матюшина, она успешна только тогда, когда вам противостоит небольшая группировка и нет сплошной линии фронта.
"Такую тактику на донбасском фронте можно использовать, когда вы идете в контратаку, когда мы, заняв те или иные позиции, на них еще не успели закрепиться, но для полноценного наступления, когда достаточно укрепленный фронт насыщен и людьми, и техникой, и артиллерией, это малоэффективно. Такая тактика нова, и она только обкатывается. К тому же, видимо, наше армейское руководство не ощущало опасности, полагая, что враг сюда не пойдет", - полагает Матюшин.
Наступление ВСУ на Курскую область напоминает их же контрнаступление в Харьковской области
в сентября 2024 года, когда, пользуясь малочисленностью российской группировки и своим многократным превосходством в живой силе, они стали использовать натовскую тактику проникновения за линию фронта малыми силами – мобильными группами, которые поддерживают пикапы с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, и легкобронированная техника – БТР, БМП.
Обычно мобильная группа насчитывает порядка 10-20 бойцов. Сначала она проникает вглубь территории, обходя очаги сопротивления. Ее главная задача: перерезание коммуникаций и логистики: она не должна допустить подхода резервов и подвоза питания и боеприпасов.
А вот идущие вслед за мобильными группами основные силы уже и подавляют очаги сопротивления. Все это и сделали ВСУ.
"К тому же враг действовал грамотно в информационном плане. Его мобильные группы быстро заходили в то или иное село. Вывешивали над зданием администрации жовто-блакытный флаг, фотографировали, снимали видео и двигались дальше. Попав в СМИ и в Телеграм
, все эти новости создавали впечатление о том, что враг очень быстро наступает, и что вот-вот будет захвачена Курская АЭС и чуть ли не сам Курск. В итоге наши блогеры-миллионики, не разобравшись с ситуации, стали разгонять панику", - констатирует Матюшин.
Вряд ли ВСУ планировало захватить, например, город Курчатов и местную АЭС. Для этого у ВСУ не хватило бы сил. К тому же зайти так глубоко опасно для них, так как в итоге украинцев можно отсечь от границы и закрыть в котле.
Наступление ВСУ быстро купировали, переброской свободных резервов, в том числе и с Донбасса
. В частности, речь идет о "Пятнашке
", "Аиде" (бывший "Вагнер") и 810-й бригаде морской пехоты. Поняв, что дальше они не пройдут, ВСУ стали окапываться, а вперед теперь идут только их ДРГ, задача которых совершать диверсии и производить информационный штурм. Чтобы помешать российскому контрнаступлению, украинцы взорвали мосты через речку Сейм.
"Считаю, что наступление на Курск – это все отвлекающий маневр. Укропы ждут, что мы снимем свои резервы с Запорожского фронта и перебросим их под Курск. ВСУ попытается захватить Запорожскую АЭС. Напомню, что Украина
из-за нехватки электроэнергии стоит на пороге промышленной катастрофы. Поэтому ей нужна Запорожская АЭС. ВСУ могут и не войти в Энергодар, а просто возьмут его в клещи, вынудив уйти из города наши силы", - не сомневается Матюшин.
Поэтому ни в коем случае снимать резервы с Запорожского фронта нельзя. Нельзя их снимать и с Херсонского направления. Если это произойдет, то противник сразу же попытается снова захватить плацдарм на левом берегу и начнет его расширять.
Бои за Сунджу, которая так и не была занята ВСУ, продолжаются.
В то же время российское наступление на Покровск не останавливается, а продолжается в том же темпе. До этого города уже меньше 9-10 км, до Селидово – 3 км. Из этих населенных пунктов уже несколько дней идет эвакуация государственных учреждений. Киев
, в общем-то, смирился в потерей этой территории.