ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС? - 22.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240822/1057000733.html
ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?
ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС? - 22.08.2024 Украина.ру
ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?
Больше двух недель прошло после начала курской авантюры ВСУ. Продвижение противника остановить, в общем-то, удалось. Какую конечную цель поставило перед собой украинское командование, проводя эту операцию, пока еще непонятно, об этом эксперты ведут дискуссии
2024-08-22T16:56
2024-08-22T16:56
курск
энергодар
курская область
александр "варяг" матюшин
вооруженные силы украины
запорожская аэс
эксклюзив
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0f/1056894938_0:0:1194:673_1920x0_80_0_0_a4c50b6c53b7a68e0272085262635d41.jpg.webp
Однако собеседник издания Украина.ру донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин считает, что удар в сторону Курска – отвлекающий. Украинцы преследуют другую цель: они собираются ударить с запорожского города Орехова, где сейчас сосредотачивают резервы, в сторону Энергодара. Напомним, в этом городе расположена Запорожская АЭС.О том, что в августе-сентябре возможно повторение украинского "контрнаступа" на запорожском фронте, говорили недавно в интервью изданию Украина.ру сенатор Дмитрий Рогозин, который командует добровольцами из отряда "Царские волки", и командир БАРСа-11 с позывным "Ямаха".Всю операцию ВСУ на курском фронте можно, по словам Матюшина, разделить на четыре этапа: первый - массовое применение РЭБ; второй - массированный удар с помощью артиллерии и беспилотников; третий - проникновение мобильных групп за линию фронта; четвертый - удар основными силами."ВСУ, войдя в Курскую область, применили новую инновационную тактику, которую до этого не применяли. Раньше они, как и мы, перед наступлением проводили просто массированную артподготовку. Теперь все изменилось. Первым делом они запустили РЭБ, "потушив" все наши беспилотники-наблюдатели, чтобы без проблем незамеченными пересечь государственную границу. Затем с помощью своих беспилотников и арты уничтожили нашу первую линию обороны", - пояснил Матюшин причину успешных действий ВСУ на первоначальном этапе вторжения.Почему в таком случае противник не применял такую тактику раньше, например, на донбасском фронте, если она так успешна? По мнению Матюшина, она успешна только тогда, когда вам противостоит небольшая группировка и нет сплошной линии фронта."Такую тактику на донбасском фронте можно использовать, когда вы идете в контратаку, когда мы, заняв те или иные позиции, на них еще не успели закрепиться, но для полноценного наступления, когда достаточно укрепленный фронт насыщен и людьми, и техникой, и артиллерией, это малоэффективно. Такая тактика нова, и она только обкатывается. К тому же, видимо, наше армейское руководство не ощущало опасности, полагая, что враг сюда не пойдет", - полагает Матюшин.Наступление ВСУ на Курскую область напоминает их же контрнаступление в Харьковской области в сентября 2024 года, когда, пользуясь малочисленностью российской группировки и своим многократным превосходством в живой силе, они стали использовать натовскую тактику проникновения за линию фронта малыми силами – мобильными группами, которые поддерживают пикапы с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, и легкобронированная техника – БТР, БМП.Обычно мобильная группа насчитывает порядка 10-20 бойцов. Сначала она проникает вглубь территории, обходя очаги сопротивления. Ее главная задача: перерезание коммуникаций и логистики: она не должна допустить подхода резервов и подвоза питания и боеприпасов.А вот идущие вслед за мобильными группами основные силы уже и подавляют очаги сопротивления. Все это и сделали ВСУ."К тому же враг действовал грамотно в информационном плане. Его мобильные группы быстро заходили в то или иное село. Вывешивали над зданием администрации жовто-блакытный флаг, фотографировали, снимали видео и двигались дальше. Попав в СМИ и в Телеграм , все эти новости создавали впечатление о том, что враг очень быстро наступает, и что вот-вот будет захвачена Курская АЭС и чуть ли не сам Курск. В итоге наши блогеры-миллионики, не разобравшись с ситуации, стали разгонять панику", - констатирует Матюшин.Вряд ли ВСУ планировало захватить, например, город Курчатов и местную АЭС. Для этого у ВСУ не хватило бы сил. К тому же зайти так глубоко опасно для них, так как в итоге украинцев можно отсечь от границы и закрыть в котле.Наступление ВСУ быстро купировали, переброской свободных резервов, в том числе и с Донбасса. В частности, речь идет о "Пятнашке", "Аиде" (бывший "Вагнер") и 810-й бригаде морской пехоты. Поняв, что дальше они не пройдут, ВСУ стали окапываться, а вперед теперь идут только их ДРГ, задача которых совершать диверсии и производить информационный штурм. Чтобы помешать российскому контрнаступлению, украинцы взорвали мосты через речку Сейм."Считаю, что наступление на Курск – это все отвлекающий маневр. Укропы ждут, что мы снимем свои резервы с Запорожского фронта и перебросим их под Курск. ВСУ попытается захватить Запорожскую АЭС. Напомню, что Украина из-за нехватки электроэнергии стоит на пороге промышленной катастрофы. Поэтому ей нужна Запорожская АЭС. ВСУ могут и не войти в Энергодар, а просто возьмут его в клещи, вынудив уйти из города наши силы", - не сомневается Матюшин.Поэтому ни в коем случае снимать резервы с Запорожского фронта нельзя. Нельзя их снимать и с Херсонского направления. Если это произойдет, то противник сразу же попытается снова захватить плацдарм на левом берегу и начнет его расширять.Бои за Сунджу, которая так и не была занята ВСУ, продолжаются.В то же время российское наступление на Покровск не останавливается, а продолжается в том же темпе. До этого города уже меньше 9-10 км, до Селидово – 3 км. Из этих населенных пунктов уже несколько дней идет эвакуация государственных учреждений. Киев, в общем-то, смирился в потерей этой территории.Читайте также материал Александра Чаленко о военной ситуации в ДНР: После падения Покровска российская армия двинет на юг ДНР. ВСУ ждут котлы
https://ukraina.ru/20240821/1056960565.html
https://ukraina.ru/20240819/1056942380.html
https://ukraina.ru/20240822/1056984233.html
курск
энергодар
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0f/1056894938_0:0:1016:761_1920x0_80_0_0_e66fc271bafaabc7f1c71a7a44f841f3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
курск, энергодар, курская область, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, запорожская аэс, эксклюзив, сво
Курск, Энергодар, Курская область, Александр "Варяг" Матюшин, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Эксклюзив, СВО

ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?

16:56 22.08.2024
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейВоеннослужащий ВСУ Василий Данилюк
Военнослужащий ВСУ Василий Данилюк - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Больше двух недель прошло после начала курской авантюры ВСУ. Продвижение противника остановить, в общем-то, удалось. Какую конечную цель поставило перед собой украинское командование, проводя эту операцию, пока еще непонятно, об этом эксперты ведут дискуссии
Однако собеседник издания Украина.ру донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин считает, что удар в сторону Курска – отвлекающий. Украинцы преследуют другую цель: они собираются ударить с запорожского города Орехова, где сейчас сосредотачивают резервы, в сторону Энергодара. Напомним, в этом городе расположена Запорожская АЭС.
О том, что в августе-сентябре возможно повторение украинского "контрнаступа" на запорожском фронте, говорили недавно в интервью изданию Украина.ру сенатор Дмитрий Рогозин, который командует добровольцами из отряда "Царские волки", и командир БАРСа-11 с позывным "Ямаха".
Вчера, 12:37
Машина экс-главы МГБ ДНР Андрея Пинчука под Бахмутом попала под удар FPV-дрона, но полковник остался живДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на фронте и о драматических ситуациях, в которую попадают российские бойцы и командиры
Всю операцию ВСУ на курском фронте можно, по словам Матюшина, разделить на четыре этапа: первый - массовое применение РЭБ; второй - массированный удар с помощью артиллерии и беспилотников; третий - проникновение мобильных групп за линию фронта; четвертый - удар основными силами.
"ВСУ, войдя в Курскую область, применили новую инновационную тактику, которую до этого не применяли. Раньше они, как и мы, перед наступлением проводили просто массированную артподготовку. Теперь все изменилось. Первым делом они запустили РЭБ, "потушив" все наши беспилотники-наблюдатели, чтобы без проблем незамеченными пересечь государственную границу. Затем с помощью своих беспилотников и арты уничтожили нашу первую линию обороны", - пояснил Матюшин причину успешных действий ВСУ на первоначальном этапе вторжения.
Почему в таком случае противник не применял такую тактику раньше, например, на донбасском фронте, если она так успешна? По мнению Матюшина, она успешна только тогда, когда вам противостоит небольшая группировка и нет сплошной линии фронта.
"Такую тактику на донбасском фронте можно использовать, когда вы идете в контратаку, когда мы, заняв те или иные позиции, на них еще не успели закрепиться, но для полноценного наступления, когда достаточно укрепленный фронт насыщен и людьми, и техникой, и артиллерией, это малоэффективно. Такая тактика нова, и она только обкатывается. К тому же, видимо, наше армейское руководство не ощущало опасности, полагая, что враг сюда не пойдет", - полагает Матюшин.
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
19 августа, 15:37
Нью-Йорк наш! Украинскому гарнизону Покровска осталось не больше двух недельО ситуации на фронте в ДНР изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
Наступление ВСУ на Курскую область напоминает их же контрнаступление в Харьковской области в сентября 2024 года, когда, пользуясь малочисленностью российской группировки и своим многократным превосходством в живой силе, они стали использовать натовскую тактику проникновения за линию фронта малыми силами – мобильными группами, которые поддерживают пикапы с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, и легкобронированная техника – БТР, БМП.
Обычно мобильная группа насчитывает порядка 10-20 бойцов. Сначала она проникает вглубь территории, обходя очаги сопротивления. Ее главная задача: перерезание коммуникаций и логистики: она не должна допустить подхода резервов и подвоза питания и боеприпасов.
А вот идущие вслед за мобильными группами основные силы уже и подавляют очаги сопротивления. Все это и сделали ВСУ.
"К тому же враг действовал грамотно в информационном плане. Его мобильные группы быстро заходили в то или иное село. Вывешивали над зданием администрации жовто-блакытный флаг, фотографировали, снимали видео и двигались дальше. Попав в СМИ и в Телеграм , все эти новости создавали впечатление о том, что враг очень быстро наступает, и что вот-вот будет захвачена Курская АЭС и чуть ли не сам Курск. В итоге наши блогеры-миллионики, не разобравшись с ситуации, стали разгонять панику", - констатирует Матюшин.
Вряд ли ВСУ планировало захватить, например, город Курчатов и местную АЭС. Для этого у ВСУ не хватило бы сил. К тому же зайти так глубоко опасно для них, так как в итоге украинцев можно отсечь от границы и закрыть в котле.
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
12:12
После падения Покровска российская армия двинет на юг ДНР. ВСУ ждут котлыУкраинский гарнизон Покровска/Красноармейска обречен. Это признает даже военно-гражданская администрация города. На его подступах — в населенном пункте Гродовка — уже второй день идут городские бои. ВСУ вытесняются оттуда. Мирноград/Димитров, пригород Покровска, находится под постоянными ударами российских FPV-дронов
Наступление ВСУ быстро купировали, переброской свободных резервов, в том числе и с Донбасса. В частности, речь идет о "Пятнашке", "Аиде" (бывший "Вагнер") и 810-й бригаде морской пехоты. Поняв, что дальше они не пройдут, ВСУ стали окапываться, а вперед теперь идут только их ДРГ, задача которых совершать диверсии и производить информационный штурм. Чтобы помешать российскому контрнаступлению, украинцы взорвали мосты через речку Сейм.
"Считаю, что наступление на Курск – это все отвлекающий маневр. Укропы ждут, что мы снимем свои резервы с Запорожского фронта и перебросим их под Курск. ВСУ попытается захватить Запорожскую АЭС. Напомню, что Украина из-за нехватки электроэнергии стоит на пороге промышленной катастрофы. Поэтому ей нужна Запорожская АЭС. ВСУ могут и не войти в Энергодар, а просто возьмут его в клещи, вынудив уйти из города наши силы", - не сомневается Матюшин.
Поэтому ни в коем случае снимать резервы с Запорожского фронта нельзя. Нельзя их снимать и с Херсонского направления. Если это произойдет, то противник сразу же попытается снова захватить плацдарм на левом берегу и начнет его расширять.
Бои за Сунджу, которая так и не была занята ВСУ, продолжаются.
В то же время российское наступление на Покровск не останавливается, а продолжается в том же темпе. До этого города уже меньше 9-10 км, до Селидово – 3 км. Из этих населенных пунктов уже несколько дней идет эвакуация государственных учреждений. Киев, в общем-то, смирился в потерей этой территории.
Читайте также материал Александра Чаленко о военной ситуации в ДНР: После падения Покровска российская армия двинет на юг ДНР. ВСУ ждут котлы
 
КурскЭнергодарКурская областьАлександр "Варяг" МатюшинВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСЭксклюзивСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:18ЦИК РФ: есть запрос на выборы губернатора Курской области
17:55Глава МАГАТЭ Гросси отправится в Киев после осмотра Курской АЭС
17:42ВСУ атаковали паром в российском порту "Кавказ"
17:32Моди по пути к Зеленскому рассказал в Варшаве про свой мирный план
17:03На войне бывает всякое: Суздальцев об опыте России в Курской области и битве за Сталинград
16:56ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?
16:34Чиновники не могут составить акт об утере имущества на территории, оккупированной ВСУ
16:06Что общего у Алена Делона и Тараса Шевченко? И почему завещание Делона не будет выполнено
16:03Попытка №2: "Олевская республика" Бульбы-Боровца
15:37Путин сообщил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС, МАГАТЭ проинформировано
15:21Украина и пустота. Бжезинский не понимает, в чем сейчас стратегия США
15:18"У нас полки сформированы": губернаторы запросили у Путина финансирование на самооборону
14:54Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах России
14:48Армия России продолжает уничтожать ВСУ в Курской области
14:47Генерал-танк - освободитель Парижа. Как Филипп Леклерк отобрал у немцев столицу Франции
14:31В Белоруссии на границе с Польшей пресекли незаконную сборку беспилотников
14:10Shaman получит миллионы, это цинично во время СВО - депутат Госдумы РФ Останина
13:51Так Зеленский с Залужным взорвали Северные потоки или нет? Почему Германия снимает Украину с довольствия
13:16Синод РПЦ обвинил патриарха Варфоломея в легализованном уничтожении УПЦ
13:04Зеленский приехал в Сумскую область из-за сложностей на фронте
Лента новостейМолния