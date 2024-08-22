https://ukraina.ru/20240822/1057000733.html

ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?

ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС? - 22.08.2024 Украина.ру

ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?

Больше двух недель прошло после начала курской авантюры ВСУ. Продвижение противника остановить, в общем-то, удалось. Какую конечную цель поставило перед собой украинское командование, проводя эту операцию, пока еще непонятно, об этом эксперты ведут дискуссии

2024-08-22T16:56

2024-08-22T16:56

2024-08-22T16:56

курск

энергодар

курская область

александр "варяг" матюшин

вооруженные силы украины

запорожская аэс

эксклюзив

сво

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Однако собеседник издания Украина.ру донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин считает, что удар в сторону Курска – отвлекающий. Украинцы преследуют другую цель: они собираются ударить с запорожского города Орехова, где сейчас сосредотачивают резервы, в сторону Энергодара. Напомним, в этом городе расположена Запорожская АЭС.О том, что в августе-сентябре возможно повторение украинского "контрнаступа" на запорожском фронте, говорили недавно в интервью изданию Украина.ру сенатор Дмитрий Рогозин, который командует добровольцами из отряда "Царские волки", и командир БАРСа-11 с позывным "Ямаха".Всю операцию ВСУ на курском фронте можно, по словам Матюшина, разделить на четыре этапа: первый - массовое применение РЭБ; второй - массированный удар с помощью артиллерии и беспилотников; третий - проникновение мобильных групп за линию фронта; четвертый - удар основными силами."ВСУ, войдя в Курскую область, применили новую инновационную тактику, которую до этого не применяли. Раньше они, как и мы, перед наступлением проводили просто массированную артподготовку. Теперь все изменилось. Первым делом они запустили РЭБ, "потушив" все наши беспилотники-наблюдатели, чтобы без проблем незамеченными пересечь государственную границу. Затем с помощью своих беспилотников и арты уничтожили нашу первую линию обороны", - пояснил Матюшин причину успешных действий ВСУ на первоначальном этапе вторжения.Почему в таком случае противник не применял такую тактику раньше, например, на донбасском фронте, если она так успешна? По мнению Матюшина, она успешна только тогда, когда вам противостоит небольшая группировка и нет сплошной линии фронта."Такую тактику на донбасском фронте можно использовать, когда вы идете в контратаку, когда мы, заняв те или иные позиции, на них еще не успели закрепиться, но для полноценного наступления, когда достаточно укрепленный фронт насыщен и людьми, и техникой, и артиллерией, это малоэффективно. Такая тактика нова, и она только обкатывается. К тому же, видимо, наше армейское руководство не ощущало опасности, полагая, что враг сюда не пойдет", - полагает Матюшин.Наступление ВСУ на Курскую область напоминает их же контрнаступление в Харьковской области в сентября 2024 года, когда, пользуясь малочисленностью российской группировки и своим многократным превосходством в живой силе, они стали использовать натовскую тактику проникновения за линию фронта малыми силами – мобильными группами, которые поддерживают пикапы с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, и легкобронированная техника – БТР, БМП.Обычно мобильная группа насчитывает порядка 10-20 бойцов. Сначала она проникает вглубь территории, обходя очаги сопротивления. Ее главная задача: перерезание коммуникаций и логистики: она не должна допустить подхода резервов и подвоза питания и боеприпасов.А вот идущие вслед за мобильными группами основные силы уже и подавляют очаги сопротивления. Все это и сделали ВСУ."К тому же враг действовал грамотно в информационном плане. Его мобильные группы быстро заходили в то или иное село. Вывешивали над зданием администрации жовто-блакытный флаг, фотографировали, снимали видео и двигались дальше. Попав в СМИ и в Телеграм , все эти новости создавали впечатление о том, что враг очень быстро наступает, и что вот-вот будет захвачена Курская АЭС и чуть ли не сам Курск. В итоге наши блогеры-миллионики, не разобравшись с ситуации, стали разгонять панику", - констатирует Матюшин.Вряд ли ВСУ планировало захватить, например, город Курчатов и местную АЭС. Для этого у ВСУ не хватило бы сил. К тому же зайти так глубоко опасно для них, так как в итоге украинцев можно отсечь от границы и закрыть в котле.Наступление ВСУ быстро купировали, переброской свободных резервов, в том числе и с Донбасса. В частности, речь идет о "Пятнашке", "Аиде" (бывший "Вагнер") и 810-й бригаде морской пехоты. Поняв, что дальше они не пройдут, ВСУ стали окапываться, а вперед теперь идут только их ДРГ, задача которых совершать диверсии и производить информационный штурм. Чтобы помешать российскому контрнаступлению, украинцы взорвали мосты через речку Сейм."Считаю, что наступление на Курск – это все отвлекающий маневр. Укропы ждут, что мы снимем свои резервы с Запорожского фронта и перебросим их под Курск. ВСУ попытается захватить Запорожскую АЭС. Напомню, что Украина из-за нехватки электроэнергии стоит на пороге промышленной катастрофы. Поэтому ей нужна Запорожская АЭС. ВСУ могут и не войти в Энергодар, а просто возьмут его в клещи, вынудив уйти из города наши силы", - не сомневается Матюшин.Поэтому ни в коем случае снимать резервы с Запорожского фронта нельзя. Нельзя их снимать и с Херсонского направления. Если это произойдет, то противник сразу же попытается снова захватить плацдарм на левом берегу и начнет его расширять.Бои за Сунджу, которая так и не была занята ВСУ, продолжаются.В то же время российское наступление на Покровск не останавливается, а продолжается в том же темпе. До этого города уже меньше 9-10 км, до Селидово – 3 км. Из этих населенных пунктов уже несколько дней идет эвакуация государственных учреждений. Киев, в общем-то, смирился в потерей этой территории.Читайте также материал Александра Чаленко о военной ситуации в ДНР: После падения Покровска российская армия двинет на юг ДНР. ВСУ ждут котлы

https://ukraina.ru/20240821/1056960565.html

https://ukraina.ru/20240819/1056942380.html

https://ukraina.ru/20240822/1056984233.html

курск

энергодар

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Александр Чаленко

курск, энергодар, курская область, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, запорожская аэс, эксклюзив, сво