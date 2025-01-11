https://ukraina.ru/20250111/1060181406.html

Эксперт раскрыл, до какой линии нужно гнать ВСУ, чтобы окончательно завершить операцию в Курахово

Эксперт раскрыл, до какой линии нужно гнать ВСУ, чтобы окончательно завершить операцию в Курахово - 11.01.2025 Украина.ру

Эксперт раскрыл, до какой линии нужно гнать ВСУ, чтобы окончательно завершить операцию в Курахово

После выхода ВС РФ на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Как только войска закроют этот выступ, появится возможность выйти на некий отсечной рубеж. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-01-11T07:15

2025-01-11T07:15

2025-01-11T07:15

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курахово

сергей полетаев

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донбасс

наступление

сво

детали

спецоперация

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Российская армия начала Кураховскую операцию в октябре после освобождения Угледара. Пока бойцы брали жилую застройку и промзону в Курахово, те клещи, в которые брался город с севера и с юга, продвинулись еще дальше, отметил эксперт.И когда украинские части отошли из Курахово в район Дачного, Константинополя и Улаклы, противник вновь оказался зажатым в эти тиски, добавил он.По мнению политолога, после выхода ВС РФ на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Как только ВС РФ закроют этот выступ, у них появится возможность выйти на некий отсечной рубеж, указал он."Хотя не исключено, что наши клещи продвинутся и дальше. Учитывая, что по флангам сейчас разворачиваются менее крупные, но практически смежные операции по охватам Покровска (Красноармейска. — Ред.) и Великой Новоселки", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250109/1060162987.html

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курахово

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новости, россия, курахово, сергей полетаев , вс рф, донбасс, наступление, сво, детали, спецоперация, покровск/красноармейск, застройка