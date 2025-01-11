Эксперт раскрыл, до какой линии нужно гнать ВСУ, чтобы окончательно завершить операцию в Курахово - 11.01.2025 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, до какой линии нужно гнать ВСУ, чтобы окончательно завершить операцию в Курахово
Эксперт раскрыл, до какой линии нужно гнать ВСУ, чтобы окончательно завершить операцию в Курахово - 11.01.2025 Украина.ру
Эксперт раскрыл, до какой линии нужно гнать ВСУ, чтобы окончательно завершить операцию в Курахово
После выхода ВС РФ на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Как только войска закроют этот выступ, появится возможность выйти на некий отсечной рубеж. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-01-11T07:15
2025-01-11T07:15
новости
россия
курахово
сергей полетаев
вс рф
донбасс
наступление
сво
детали
спецоперация
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Российская армия начала Кураховскую операцию в октябре после освобождения Угледара. Пока бойцы брали жилую застройку и промзону в Курахово, те клещи, в которые брался город с севера и с юга, продвинулись еще дальше, отметил эксперт.И когда украинские части отошли из Курахово в район Дачного, Константинополя и Улаклы, противник вновь оказался зажатым в эти тиски, добавил он.По мнению политолога, после выхода ВС РФ на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Как только ВС РФ закроют этот выступ, у них появится возможность выйти на некий отсечной рубеж, указал он."Хотя не исключено, что наши клещи продвинутся и дальше. Учитывая, что по флангам сейчас разворачиваются менее крупные, но практически смежные операции по охватам Покровска (Красноармейска. — Ред.) и Великой Новоселки", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
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россия
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донбасс
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новости, россия, курахово, сергей полетаев , вс рф, донбасс, наступление, сво, детали, спецоперация, покровск/красноармейск, застройка
Новости, Россия, Курахово, Сергей Полетаев , ВС РФ, Донбасс, наступление, СВО, детали, Спецоперация, Покровск/Красноармейск, застройка

Эксперт раскрыл, до какой линии нужно гнать ВСУ, чтобы окончательно завершить операцию в Курахово

07:15 11.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы соединения спецназначения группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Снайперы соединения спецназначения группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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После выхода ВС РФ на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Как только войска закроют этот выступ, появится возможность выйти на некий отсечной рубеж. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Российская армия начала Кураховскую операцию в октябре после освобождения Угледара. Пока бойцы брали жилую застройку и промзону в Курахово, те клещи, в которые брался город с севера и с юга, продвинулись еще дальше, отметил эксперт.
И когда украинские части отошли из Курахово в район Дачного, Константинополя и Улаклы, противник вновь оказался зажатым в эти тиски, добавил он.
"То есть для киевского режима ничего не поменялось за исключением того, что он из города с плотной бетонной многоэтажной застройкой и подземными коммуникациями в прямом смысле угодил в дачи", — подчеркнул Полетаев.
По мнению политолога, после выхода ВС РФ на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Как только ВС РФ закроют этот выступ, у них появится возможность выйти на некий отсечной рубеж, указал он.
"Хотя не исключено, что наши клещи продвинутся и дальше. Учитывая, что по флангам сейчас разворачиваются менее крупные, но практически смежные операции по охватам Покровска (Красноармейска. — Ред.) и Великой Новоселки", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
9 января, 16:09
Михаил Павлив: Экс-главком ВСУ Залужный может пойти на выборы, чтобы дать Зеленскому шанс возвратитьсяБывший главком ВСУ Залужный человек довольно рыхлый, не шибко инициативный, хотя и с амбициями. При том, что его считают неплохим офицером, как политик он неофит и когда его начинают обласкивать, он начинает таять.
 
НовостиРоссияКураховоСергей ПолетаевВС РФДонбасснаступлениеСВОдеталиСпецоперацияПокровск/Красноармейскзастройка
 
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