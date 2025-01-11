Эксперт раскрыл, до какой линии нужно гнать ВСУ, чтобы окончательно завершить операцию в Курахово
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы соединения спецназначения группировки "Центр" на Красноармейском направлении
После выхода ВС РФ на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Как только войска закроют этот выступ, появится возможность выйти на некий отсечной рубеж. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Российская армия начала Кураховскую операцию в октябре после освобождения Угледара. Пока бойцы брали жилую застройку и промзону в Курахово, те клещи, в которые брался город с севера и с юга, продвинулись еще дальше, отметил эксперт.
И когда украинские части отошли из Курахово в район Дачного, Константинополя и Улаклы, противник вновь оказался зажатым в эти тиски, добавил он.
"То есть для киевского режима ничего не поменялось за исключением того, что он из города с плотной бетонной многоэтажной застройкой и подземными коммуникациями в прямом смысле угодил в дачи", — подчеркнул Полетаев.
По мнению политолога, после выхода ВС РФ на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Как только ВС РФ закроют этот выступ, у них появится возможность выйти на некий отсечной рубеж, указал он.
"Хотя не исключено, что наши клещи продвинутся и дальше. Учитывая, что по флангам сейчас разворачиваются менее крупные, но практически смежные операции по охватам Покровска (Красноармейска. — Ред.) и Великой Новоселки", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
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