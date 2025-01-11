https://ukraina.ru/20250111/1060192458.html

Ростислав Ищенко: Если Трамп получит Канаду, Россию это устроит, а США смогут найти свое место в мире

Ростислав Ищенко: Если Трамп получит Канаду, Россию это устроит, а США смогут найти свое место в мире - 11.01.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если Трамп получит Канаду, Россию это устроит, а США смогут найти свое место в мире

И мы, и китайцы предлагали США решить вопрос регионализации мира. Наша концепция того, каким должен быть прекрасный новый мир, периодически озвучивается. Мы хотим победить США? Нет, мы этого не хотим. Мы хотим создать мир регионов, в котором великие державы будут опираться на регион своих интересов. Для США тоже есть место в этом мире.

2025-01-11T06:30

2025-01-11T06:30

2025-01-11T06:30

интервью

сша

европа

канада

дональд трамп

ростислав ищенко

меркель

нато

украина.ру

миа "россия сегодня"

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, Дональд Трамп замахнулся на Канаду, Панамский канал, Гренландию, а Мексиканский залив собирается переименовать в Американский. Что стоит за этими громкими заявлениями?- Это вполне четко очерченные американские национальные интересы. С точки зрения российских интересов такая концентрация Трампа скорее позитив, чем негатив. В Мексике и Канаде у нас не было своих интересов. Если речь идет о том, что в Северной Америке США пытаются выстроить свою зону контроля, то это то, что Россия предлагала еще 10 лет назад: вы не лезьте в СНГ, а мы не будем лезть в Латинскую Америку, можете свой панамский канал хоть каждый год завоёвывать.Если США сконцентрируются на североамериканском континенте, нас это должно устроить. Как вы думаете, им один год понадобится, чтобы решить вопросы политического контроля над Мексикой и Канадой? Трамп уже может помереть, а проблема эта будет еще решаться. И необязательно путем присоединения. Политический контроль устанавливается по-разному.Получая контроль над Канадой и Гренландией, США получают контроль над половиной акватории Северного Ледовитого океана. Вторую половину контролируем мы. От Аляски до Шпицбергена они вполне могут провести линию через Северный Полюс.А мы разве претендовали на контроль Ледовитого океана вблизи канадского побережья? А разве США как член НАТО и так не контролировали эту акваторию? Контролировали, но при помощи Канады. Для нас ничего не поменяется, если США усилят контроль над союзниками, кроме того, что это потребует значительного напряжения сил США на протяжении большого промежутка времени, лет 10-20, а может, и больше. Не обязательно лишать эти государства формального суверенитета, но новую систему управления придется создавать.НАТО здесь не подходит, потому что охватывает и Западную Европу тоже. А Трамп, очерчивая американские интересы, ограничивается зоной Северной Америки. Северная Атлантика его тоже интересует, но у него двойственное отношение к НАТО.Это механизм, который позволяет контролировать Европу, но нужна ли эта самая Европа. Если она потребляет больше, чем отдает США, то есть ли необходимость в сложной экономической ситуации удерживать контроль над Европой.- А Россия может установить контроль над Европой?- Если поразмышлять более предметно, то сегодня Россия установить контроль над Европой не может. Даже возможность экономического контроля, которая была до СВО, отсутствует, потому что экономические связи разрушены. Экономическая база для этих связей разрушена. Уничтожена та часть европейской промышленности, которой нужны были дешевые российские энергоносители, и которая конкурировала с США.Не удивлюсь, если украинская ГТС достанется нам в руинах. Мы не знаем и будем ли контролировать Украину полностью. Транзитный потенциал обнулен, "Северные потоки" взорваны. Если блокада будет снята, кто, кроме Венгрии и Словакии, активно покупает наши энергоносители? Никто. Поэтому США беспокоиться не о чем. Они могут оставить Европу как бесхозное пространство, которое все равно ориентируется на США, НАТО никто распускать не собирается. Все европейские армии построены по американским стандартам.То есть американское влияние в Европе. Даже с резким сокращением военно-политического присутствия будет превалировать над российским. По крайней мере, в Западной Европе. А Восточная Европа вся русофобская. А США беспокоились по поводу создания в Европе крупного политико-экономического кластера. В их задачу обеспечение голландского благосостояния или норвежской безопасности не входит.Поэтому с учетом резкого ослабления американских возможностей они попытаются сбросить такую нагрузку, как Западная Европа. Трамп еще не будучи президентом пытается переложить финансирование Украины на Европу. А переложить финансирование Европы на Европу он пытался еще во время первого президентского срока.Если тогда Меркель могла угрожать Трампу пересмотром вопроса своего военно-политического зонтика, и она имела в виду не Китай, то сейчас европейцам ему угрожать уже нечем. Поэтому контроль над Гренландией и Канадой вполне рабочая концепция. Нас бы это устроило. Особенно если бы в качестве ответного шага США признали бы доминирование наших интересов в тех зонах, которые мы считаем важными для нашей безопасности.- Какие вопросы останутся нерешёнными во взаимоотношениях двух стран?- Все равно останутся проблемные вопросы на Ближнем Востоке, где хочется присутствовать всем. Да, американцы попытаются сохранить контроль над акваторией Тихого океана. У них есть Австралия, Новая Зеландия, Япония. Они попытаются сохранить вторую цепь островов, чтобы удерживать Китай в прибрежных морях. Но это вопросы, которые к российской безопасности не имеют прямого отношения. Там мы можем искать компромиссы. Для нас критически важно признание наших интересов на постсоветском пространстве и частично в Восточной Европе.Хотя я не представляю себе референдум в Канаде по поводу присоединения к США. Надо будет утрясать вопросы с британской короной. По поводу мексиканского референдума тоже сильно сомневаюсь.- Но в Гренландии по поводу референдума уже говорят. Правда, по поводу выхода из состава Датского королевства.- Гренландии даже не надо присоединяться. Такая территория без поддержки серьезной метрополии не просуществует. Экономика там явно не самодостаточная и зависит от морской торговли, которая контролируется США. Там достаточно провозгласит независимость, и американцы все устроят. Их же устроило провозглашение независимости латиноамериканских государств от европейских стран.И мы, и китайцы предлагали США решить вопрос регионализации мира. Наша концепция того, каким должен быть прекрасный новый мир, периодически озвучивается. Мы хотим победить США? Нет, мы этого не хотим. Мы хотим создать мир регионов, в котором великие державы будут опираться на регион своих интересов. И все вместе будут составлять глобальный баланс. Для США тоже есть место в этом мире.О сценариях будущего Украины На пути к третьему разделу: три поствыборных сценария для Украины

https://ukraina.ru/20250110/1060188640.html

https://ukraina.ru/20250110/1060182461.html

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2025

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, сша, европа, канада, дональд трамп, ростислав ищенко, меркель, нато, украина.ру, миа "россия сегодня", северный поток, украина