Владимир Овчинский: Москва – основной гарант того, что на Ближнем Востоке еще не началась большая война - 23.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240823/1057006305.html
Владимир Овчинский: Москва – основной гарант того, что на Ближнем Востоке еще не началась большая война
Владимир Овчинский: Москва – основной гарант того, что на Ближнем Востоке еще не началась большая война - 23.08.2024 Украина.ру
Владимир Овчинский: Москва – основной гарант того, что на Ближнем Востоке еще не началась большая война
В Азербайджане сильно турецкое влияние. Но благодаря личным контактам Путина и Эрдогана, Москва эффективно выстраивает дугу отношений и с Азербайджаном, и с Турцией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский
2024-08-23T03:45
2024-08-23T03:45
новости
азербайджан
турция
россия
владимир путин
эрдоган
ильхам алиев
нато
война
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102976/38/1029763851_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_1c26f6d07079521d327f9e435362ec79.jpg
У России с Азербайджаном уже сложились нормальные торговые отношения. Там же и море, и газ, и нефть. Все это работает благодаря тем же отношениям между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассказал советник.В Азербайджане сильно турецкое влияние, а Турция – страна НАТО и государство с серьезными амбициями. Но благодаря личным контактам Путина и Эрдогана, Москва эффективно выстраивает дугу отношений и с Азербайджаном, и с Турцией, подчеркнул Овчинский.В ближневосточной войне Турция участвует напрямую. Эрдоган до своего президентства возглавлял движение "Серые волки", это разновидность "Братьев-мусульман". То есть у Турции напряженные отношения с Израилем, а у России нормальные отношения и с Израилем, и с Турцией, добавил он."Москва – основной гарант того, что на Ближнем Востоке еще не началась большая война, которая рискует перерасти в ядерную. Так что визит Путина в Азербайджан – многофакторный", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией читайте на сайте Украина.руО различных политических аспектах СВО - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240822/1056998825.html
азербайджан
турция
россия
израиль
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102976/38/1029763851_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b7eaf394b5e48e52a0dedc106b13229.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, азербайджан, турция, россия, владимир путин, эрдоган, ильхам алиев, нато, война, конфликт, израиль, ближний восток
Новости, Азербайджан, Турция, Россия, Владимир Путин, Эрдоган, Ильхам Алиев, НАТО, война, конфликт, Израиль, Ближний Восток

Владимир Овчинский: Москва – основной гарант того, что на Ближнем Востоке еще не началась большая война

03:45 23.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПразднование в Гяндже передачи Кельбаджарского района Азербайджану
Празднование в Гяндже передачи Кельбаджарского района Азербайджану - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
В Азербайджане сильно турецкое влияние. Но благодаря личным контактам Путина и Эрдогана, Москва эффективно выстраивает дугу отношений и с Азербайджаном, и с Турцией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский
У России с Азербайджаном уже сложились нормальные торговые отношения. Там же и море, и газ, и нефть. Все это работает благодаря тем же отношениям между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассказал советник.
В Азербайджане сильно турецкое влияние, а Турция – страна НАТО и государство с серьезными амбициями. Но благодаря личным контактам Путина и Эрдогана, Москва эффективно выстраивает дугу отношений и с Азербайджаном, и с Турцией, подчеркнул Овчинский.
"Если у нас будут хорошие отношения с Азербайджаном, у нас будут хорошие отношения с Турцией. Полностью вставать на сторону Армении нам нет смысла. Не столько из-за Пашиняна, сколько из-за причин карабахского конфликта", - отметил генерал-майор.
В ближневосточной войне Турция участвует напрямую. Эрдоган до своего президентства возглавлял движение "Серые волки", это разновидность "Братьев-мусульман". То есть у Турции напряженные отношения с Израилем, а у России нормальные отношения и с Израилем, и с Турцией, добавил он.
"Москва – основной гарант того, что на Ближнем Востоке еще не началась большая война, которая рискует перерасти в ядерную. Так что визит Путина в Азербайджан – многофакторный", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией читайте на сайте Украина.ру
О различных политических аспектах СВО - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру
Ален Делон
Вчера, 16:06
Что общего у Алена Делона и Тараса Шевченко? И почему завещание Делона не будет выполненоЗавещание знаменитого французского актёра Алена Делона, который скончался в возрасте 88 лет во Франции, не будет выполнено.
 
НовостиАзербайджанТурцияРоссияВладимир ПутинЭрдоганИльхам АлиевНАТОвойнаконфликтИзраильБлижний Восток
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:51Герой России Дмитрий Трачук: Сам-то я троечник и пока гордиться как-то нечем было. А тут – на тебе!
06:30Прорыв границы с оружием и отчуждение недвижимости без суда. Что происходит в Закарпатье
06:30Либо Залужный либо Аваков*: политолог рассказал, как США отрабатывают варианты по замене Зеленского
06:22Премьер Индии перед визитом в Киев потренировался на Польше
06:15На нас наступала не Украина: эксперт о том, почему ВСУ смогли далеко продвинуться в Курской области
06:04"План Зеленского - Украина без украинцев". Украинские эксперты о приближающейся катастрофе
06:00Растерян и плохо владеет ситуацией: политолог о том, почему никому не нужный Зеленский теряет поддержку
05:54Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск
05:45"ВСУ придется форсировать Днепр": политолог оценил вероятность сухопутной операции Украины в Крыму
05:32Сергей Сазонов: Удары ВСУ под Курском - проба сил перед операциями под Калининградом и Смоленском
05:30Погромы в Степанакерте и сумгаитская резня: эксперт о том, как начинался конфликт в Нагорном Карабахе
05:21Договор антиподов: 85 лет Пакту о ненападении между Третьим Рейхом и СССР
05:15"Курская область пошла не по плану": политолог о том, зачем Запад снова "прогревает" красные линии
05:00Эксперт раскрыл, что ждет Сумы и Харьков после заявления Киева о "зоне безопасности" в Курской области
04:45"НАТО это не скрывает": эксперт о том, как западные структуры организовали нападение на Курскую область
04:30"Для них важно добить Россию": политолог о том, какое значение для Европы имеет конфликт на Украине
04:15Владимир Овчинский объяснил, почему инициатором карабахского конфликта была именно армянская сторона
04:00Китайцы планируют вдолгую: Голубовский рассказал, почему у Пекина есть "определенные виды на Украину"
03:45Владимир Овчинский: Москва – основной гарант того, что на Ближнем Востоке еще не началась большая война
03:30Кадровый голод и отсутствие мощностей: аналитик объяснил, почему Запад не может нарастить производство
Лента новостейМолния