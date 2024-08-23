https://ukraina.ru/20240823/1057006305.html

Владимир Овчинский: Москва – основной гарант того, что на Ближнем Востоке еще не началась большая война

Владимир Овчинский: Москва – основной гарант того, что на Ближнем Востоке еще не началась большая война - 23.08.2024 Украина.ру

Владимир Овчинский: Москва – основной гарант того, что на Ближнем Востоке еще не началась большая война

В Азербайджане сильно турецкое влияние. Но благодаря личным контактам Путина и Эрдогана, Москва эффективно выстраивает дугу отношений и с Азербайджаном, и с Турцией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский

2024-08-23T03:45

2024-08-23T03:45

2024-08-23T03:45

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конфликт

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У России с Азербайджаном уже сложились нормальные торговые отношения. Там же и море, и газ, и нефть. Все это работает благодаря тем же отношениям между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассказал советник.В Азербайджане сильно турецкое влияние, а Турция – страна НАТО и государство с серьезными амбициями. Но благодаря личным контактам Путина и Эрдогана, Москва эффективно выстраивает дугу отношений и с Азербайджаном, и с Турцией, подчеркнул Овчинский.В ближневосточной войне Турция участвует напрямую. Эрдоган до своего президентства возглавлял движение "Серые волки", это разновидность "Братьев-мусульман". То есть у Турции напряженные отношения с Израилем, а у России нормальные отношения и с Израилем, и с Турцией, добавил он."Москва – основной гарант того, что на Ближнем Востоке еще не началась большая война, которая рискует перерасти в ядерную. Так что визит Путина в Азербайджан – многофакторный", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией читайте на сайте Украина.руО различных политических аспектах СВО - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240822/1056998825.html

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новости, азербайджан, турция, россия, владимир путин, эрдоган, ильхам алиев, нато, война, конфликт, израиль, ближний восток