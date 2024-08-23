Владимир Овчинский: Москва – основной гарант того, что на Ближнем Востоке еще не началась большая война
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПразднование в Гяндже передачи Кельбаджарского района Азербайджану
В Азербайджане сильно турецкое влияние. Но благодаря личным контактам Путина и Эрдогана, Москва эффективно выстраивает дугу отношений и с Азербайджаном, и с Турцией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский
У России с Азербайджаном уже сложились нормальные торговые отношения. Там же и море, и газ, и нефть. Все это работает благодаря тем же отношениям между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассказал советник.
В Азербайджане сильно турецкое влияние, а Турция – страна НАТО и государство с серьезными амбициями. Но благодаря личным контактам Путина и Эрдогана, Москва эффективно выстраивает дугу отношений и с Азербайджаном, и с Турцией, подчеркнул Овчинский.
"Если у нас будут хорошие отношения с Азербайджаном, у нас будут хорошие отношения с Турцией. Полностью вставать на сторону Армении нам нет смысла. Не столько из-за Пашиняна, сколько из-за причин карабахского конфликта", - отметил генерал-майор.
В ближневосточной войне Турция участвует напрямую. Эрдоган до своего президентства возглавлял движение "Серые волки", это разновидность "Братьев-мусульман". То есть у Турции напряженные отношения с Израилем, а у России нормальные отношения и с Израилем, и с Турцией, добавил он.
"Москва – основной гарант того, что на Ближнем Востоке еще не началась большая война, которая рискует перерасти в ядерную. Так что визит Путина в Азербайджан – многофакторный", - заключил собеседник издания.
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