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"Для них важно добить Россию": политолог о том, какое значение для Европы имеет конфликт на Украине

"Для них важно добить Россию": политолог о том, какое значение для Европы имеет конфликт на Украине - 23.08.2024 Украина.ру

"Для них важно добить Россию": политолог о том, какое значение для Европы имеет конфликт на Украине

История с "Северными потоками" выглядит сложной. В результате подрывов газопроводов Европа потеряла то, на чем было основано ее могущество - энергию со стороны России. Это обеспечивало ее взлет в последние десятилетия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла

2024-08-23T04:30

2024-08-23T04:30

2024-08-23T04:30

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the wall street journal

подрыв

газопровод

российский газ

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Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдавал лично Владимир Зеленский.По мнению политолога, сама история с "Северными потоками" выглядит сложной. С самого начала было понятно, что это дело рук США. Другое дело, что этот удар по союзнику в виде Германии уже выходил за все мыслимые рамки, отметил он.Однако в их пользу сыграло то, что немецкое руководство абсолютно бесхарактерное и не знало, как выйти из этой ситуации. Для этого была создана операция прикрытия в виде внезапно появившихся специалистов из Украины, подчеркнул эксперт.В этих условиях для европейцев большое значение имеет фактор вооруженного конфликта на Украине. Он дает им чувство единства против некой "угрозы", которой они называют Россию, добавил он."И назовем вещи своими именами, это для них исторический реванш. Для них очень важно добить Россию или причинять ущерб", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Джараллы о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, о том, почему до вторжения ВСУ в Курскую область Россия могла угодить в "переговорный капкан" - в интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.ру

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новости, россия, европа, украина, владимир джаралла, северный поток, the wall street journal, подрыв, газопровод, российский газ