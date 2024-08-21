https://ukraina.ru/20240821/1056979299.html

Андрей Суздальцев о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми

Андрей Суздальцев о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми - 21.08.2024 Украина.ру

Андрей Суздальцев о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми

Наша пропаганда ведет себя так, как будто мы наводим порядок в детском саду. Мы должны понимать, что идет почти гражданская война. Главком ВСУ Сырский тоже учился в наших училищах. Они нас знают.

2024-08-21T15:48

2024-08-21T15:48

2024-08-21T15:49

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И мы их знаем, но мы-то варимся в своем котле, а они еще обучались в структурах НАТО. Перед нами очень сильный, коварный, хорошо нас знающий враг, который настроен на наше полное уничтожение.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что до вторжения ВСУ в Курскую область Россия могла угодить в переговорный капкан, будучи втянутой в ненужные переговоры с Западом и киевским режимом с неясными перспективами и последствиями.- Андрей Иванович, как Россия может использовать во внешней политике ситуацию, сложившуюся в Курской области?- Мы уже ею воспользовались. Наш МИД объявил, что условия для переговоров, объявленные нашим президентом в июне, уже недействительны. То есть они будут переделаны в худшую сторону для Украины.Почему это была ловушка? Напоминаю, что в конце июня и в июле шла очередная кампания по поводу возможных переговоров. Таких на моей памяти с 2022 года было четыре после переговоров Стамбуле. Эти кампании сочетались с разговорами о слабости украинской армии. Но такие разговоры о будущих переговорах имеют некоторый нюанс – Россия должна пойти на уступки.Недавняя кампания по переговорам заключала в себе элемент уступки с нашей стороны. Причем не факт, что эти бы уступки были благосклонно восприняты западной стороной и привели бы к реальным переговорам. Они попытались бы сыграть так, как сыграли со Стамбулом в 2022 году. Тогда предварительным условием переговоров было наше отступление от Киева.Но, видимо, среди нашего руководства есть разные точки зрения, что нормально. Какой-то элемент сдержанности был проявлен. Два месяца мы не наносили ударов по энергетическим мощностям Украины. Причем Украина продолжает бомбить наши НПЗ. Вообще, странная ситуация, когда на Украине нет ограничений по потреблению электроэнергии. По-видимому, какие-то варианты если не уступок, то жеста доброй воли просматривались.Вот это, наверно, тоже волновало Медведева, что мы вынуждены пойти на какие-то жертвы. Но после вторжения в Курскую область эти темы уже закрыты.- Успех ВСУ в Курской области измеряется военными категориями или только информационными? Или тут комплекс последствий?- Есть общее понятие, которое мы всегда должны себе представлять. Даже в самых благоприятных условиях существует огромный риск. Это война. Тем более фронт огромный. Сейчас не Вторая мировая война, когда наша армия достигала 10 млн человек. Граница была прикрыта только пограничниками. Враг это знал.Сейчас Белоусов объявил о создании группировок войск "Белгород", "Брянск", "Курск". То есть границу мы будем прикрывать. Это нам наука. Были и неувязки, связанные с управлением войсками. Я не верю, что разведка не знала о подготовке нападения. Видимо, предполагали, что концентрация войск в Сумской области идёт для переброски в Харьковскою область.- Почему так называемое контрнаступление ВСУ в 2023 году в Запорожской области предваряла громкая информационная кампания. А сейчас противник перешел в наступление, мягко говоря, неожиданно? В Киеве учли ошибки прошлого года, отзеркалив наше наступление на севере Харьковской области?- Я в этом случае ругаю нашу пропаганду. Она ведет себя так, как будто мы наводим порядок в детском саду. Мы должны понимать, что идет почти гражданская война. Главком ВСУ Сырский тоже учился в наших училищах. Они нас знают. И мы их знаем, но мы-то варимся в своем котле, а они еще обучались в структурах НАТО. Это славянская армия, и она будет воевать, даже если пополнение забирают на улицах. Перед нами очень сильный, коварный, хорошо нас знающий враг, который настроен на наше полное уничтожение. Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми.А люди в это не верят, и эти моменты наша пропаганда отсвечивает неправильно. И происходит привыкание к войне, а это неправильно.- Какое влияние созданный ВСУ плацдарм в Курской области окажет на ход СВО? Ведь недавно раздавались голоса, что еще чуть-чуть и киевский режим рухнет.- Любой маневр, как и вся политика, перетекает из тактической фазы в стратегическую. В стратегическом смысле этот плацдарм, гуляющие там американцы большой негативный фактор для нас, это наш имидж. Это все равно что мы бы зашли в Техас и гуляли там. В тактическом плане у нас появляется возможность уничтожить лучшие кадры украинской армии. В перспективе. Я уверен, что мы это сделаем, этот тактический успех перерастет в стратегический для всего фронта.Для нас это большой морально-нравственный удар, но если мы ликвидируем этот плацдарм это будет серьёзным моральным ударом уже для ВСУ. Это будет безнадега для них.Политик отличается от простого общественника, говоруна, пропагандиста отличается тем, что всегда умеет из любого минуса делать плюс. И мы должны это сделать сейчас.- Китай сначала хранил молчание по поводу удара ВСУ в Курской области, а потом призвал к деэскалации. Насколько для нас важна позиция Пекина в текущей ситуации?- Китайский мирный план, предложенный в феврале 2023 года, включал в себя два пункта, которые нас не устраивали. Прекращение огня, потому что означало перерыв для ВСУ, а второе это сохранение территориальной целостности Украины.Позиция Китая важна, ведь мы воюем, по сути, за создание прокитайского мира. Понятно, что мы воюем за обеспечение своей безопасности и всей Евразии, но воспользуется этим, подчеркнем это слово, Китай.На самом деле, мы воюем сами, какой-то большой поддержки со стороны Китая нет.- А какое же нам место уготовано в этом прокитайском мире?- За него еще предстоит побороться. ничто так просто не дается. Но на самом деле для Юга очень важно, что мы воюем с Западом, с США. Ведь ВСУ славянская армия только по составу, а вооружена она натовским оружием. А мы их бьем. О состоянии украинской экономики Экономика Украины и война: лишнее пароходство, ужесточение налогового бремени и жалобы на Лукашенко

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, курская область, украина, россия, андрей суздальцев, александр сырский, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, нато, украина.ру