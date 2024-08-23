https://ukraina.ru/20240823/1056997703.html

Либо Залужный либо Аваков*: политолог рассказал, как США отрабатывают варианты по замене Зеленского

Либо Залужный либо Аваков*: политолог рассказал, как США отрабатывают варианты по замене Зеленского - 23.08.2024 Украина.ру

Либо Залужный либо Аваков*: политолог рассказал, как США отрабатывают варианты по замене Зеленского

У США после первых госпереворотов существует своеобразная система кастингов. Они рассматривают имеющихся лидеров и выбирают того, кто им подходит на замену Зеленского. Сейчас, по мнению американских экспертов, нужна сильная рука для Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла

2024-08-23T06:30

2024-08-23T06:30

2024-08-23T06:30

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владимир джаралла

валерий залужный

арсен аваков

the wall street journal

северный поток

свр

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Как сообщает издание The Wall Street Journal, приказ о подрыве "Северных потоков" отдавал лично Владимир Зеленский. Данная публикация - отработка вариантов по его замене. И все, что сейчас происходит, это информационная поддержка этого варианта, рассказал эксперт.Это попытка утопить бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного как возможного преемника и расчистить дорогу для экс-министра МВД Украины Арсена Авакова*. Как рассказала Служба внешней разведки, именно с этим кандидатом сейчас работают, отметил политолог.Поэтому идет борьба между различными группами, которые стоят за ними. Зеленский хочет уцелеть и сейчас пытается организовать какую-то провокацию. Западные публикации свидетельствует о том, что этот информационный вариант отрабатывается и события начинают ускоряться, заключил собеседник издания.*Признан террористом и экстремистом в РФПолный текст интервью Владимира Джараллы о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, о том, почему до вторжения ВСУ в Курскую область Россия могла угодить в "переговорный капкан" - в интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240822/1056993353.html

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новости, украина, сша, россия, владимир джаралла, валерий залужный, арсен аваков, the wall street journal, северный поток, свр, подрыв