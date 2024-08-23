Либо Залужный либо Аваков*: политолог рассказал, как США отрабатывают варианты по замене Зеленского
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабота штабов партий на выборах в Верховную раду Украины
У США после первых госпереворотов существует своеобразная система кастингов. Они рассматривают имеющихся лидеров и выбирают того, кто им подходит на замену Зеленского. Сейчас, по мнению американских экспертов, нужна сильная рука для Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
Как сообщает издание The Wall Street Journal, приказ о подрыве "Северных потоков" отдавал лично Владимир Зеленский.
Данная публикация - отработка вариантов по его замене. И все, что сейчас происходит, это информационная поддержка этого варианта, рассказал эксперт.
Это попытка утопить бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного как возможного преемника и расчистить дорогу для экс-министра МВД Украины Арсена Авакова*. Как рассказала Служба внешней разведки, именно с этим кандидатом сейчас работают, отметил политолог.
"У американцев после первых госпереворотов существует своеобразная система кастингов. Они рассматривают имеющихся лидеров и выбирают того, кто им подходит. Сейчас, по мнению американских экспертов, нужна сильная рука для Украины. А это либо Залужный, либо Аваков*", - подчеркнул Джаралла.
Поэтому идет борьба между различными группами, которые стоят за ними. Зеленский хочет уцелеть и сейчас пытается организовать какую-то провокацию. Западные публикации свидетельствует о том, что этот информационный вариант отрабатывается и события начинают ускоряться, заключил собеседник издания.
*Признан террористом и экстремистом в РФ
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