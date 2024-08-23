Либо Залужный либо Аваков*: политолог рассказал, как США отрабатывают варианты по замене Зеленского - 23.08.2024 Украина.ру
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Либо Залужный либо Аваков*: политолог рассказал, как США отрабатывают варианты по замене Зеленского
Либо Залужный либо Аваков*: политолог рассказал, как США отрабатывают варианты по замене Зеленского - 23.08.2024 Украина.ру
Либо Залужный либо Аваков*: политолог рассказал, как США отрабатывают варианты по замене Зеленского
У США после первых госпереворотов существует своеобразная система кастингов. Они рассматривают имеющихся лидеров и выбирают того, кто им подходит на замену Зеленского. Сейчас, по мнению американских экспертов, нужна сильная рука для Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
2024-08-23T06:30
2024-08-23T06:30
новости
украина
сша
россия
владимир джаралла
валерий залужный
арсен аваков
the wall street journal
северный поток
свр
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Как сообщает издание The Wall Street Journal, приказ о подрыве "Северных потоков" отдавал лично Владимир Зеленский. Данная публикация - отработка вариантов по его замене. И все, что сейчас происходит, это информационная поддержка этого варианта, рассказал эксперт.Это попытка утопить бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного как возможного преемника и расчистить дорогу для экс-министра МВД Украины Арсена Авакова*. Как рассказала Служба внешней разведки, именно с этим кандидатом сейчас работают, отметил политолог.Поэтому идет борьба между различными группами, которые стоят за ними. Зеленский хочет уцелеть и сейчас пытается организовать какую-то провокацию. Западные публикации свидетельствует о том, что этот информационный вариант отрабатывается и события начинают ускоряться, заключил собеседник издания.*Признан террористом и экстремистом в РФПолный текст интервью Владимира Джараллы о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, о том, почему до вторжения ВСУ в Курскую область Россия могла угодить в "переговорный капкан" - в интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.ру
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новости, украина, сша, россия, владимир джаралла, валерий залужный, арсен аваков, the wall street journal, северный поток, свр, подрыв
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Джаралла, Валерий Залужный, Арсен Аваков, The Wall Street Journal, Северный поток, СВР, подрыв

Либо Залужный либо Аваков*: политолог рассказал, как США отрабатывают варианты по замене Зеленского

06:30 23.08.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабота штабов партий на выборах в Верховную раду Украины
Работа штабов партий на выборах в Верховную раду Украины - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
У США после первых госпереворотов существует своеобразная система кастингов. Они рассматривают имеющихся лидеров и выбирают того, кто им подходит на замену Зеленского. Сейчас, по мнению американских экспертов, нужна сильная рука для Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
Как сообщает издание The Wall Street Journal, приказ о подрыве "Северных потоков" отдавал лично Владимир Зеленский.
Данная публикация - отработка вариантов по его замене. И все, что сейчас происходит, это информационная поддержка этого варианта, рассказал эксперт.
Это попытка утопить бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного как возможного преемника и расчистить дорогу для экс-министра МВД Украины Арсена Авакова*. Как рассказала Служба внешней разведки, именно с этим кандидатом сейчас работают, отметил политолог.

"У американцев после первых госпереворотов существует своеобразная система кастингов. Они рассматривают имеющихся лидеров и выбирают того, кто им подходит. Сейчас, по мнению американских экспертов, нужна сильная рука для Украины. А это либо Залужный, либо Аваков*", - подчеркнул Джаралла.

Поэтому идет борьба между различными группами, которые стоят за ними. Зеленский хочет уцелеть и сейчас пытается организовать какую-то провокацию. Западные публикации свидетельствует о том, что этот информационный вариант отрабатывается и события начинают ускоряться, заключил собеседник издания.
*Признан террористом и экстремистом в РФ
Полный текст интервью Владимира Джараллы о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, о том, почему до вторжения ВСУ в Курскую область Россия могла угодить в "переговорный капкан" - в интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.ру
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Вчера, 13:51
Так Зеленский с Залужным взорвали Северные потоки или нет? Почему Германия снимает Украину с довольствияВ западной прессе разгорается скандал о событиях почти двухлетней давности — теракта на "Северных потоках"
 
НовостиУкраинаСШАРоссияВладимир ДжараллаВалерий ЗалужныйАрсен АваковThe Wall Street JournalСеверный потокСВРподрыв
 
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