Украина и пустота. Бжезинский не понимает, в чем сейчас стратегия США
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
На фоне национального съезда Демократической партии в Чикаго, где выдвинули на выборы кандидатуру Камалы Харрис, влиятельное издание Foreign Policy напомнило, что американская администрация до сих пор не предоставила конгрессу отчет о своей стратегии в отношении конфликта на Украине
Об этом словно забыли – хотя, согласно требованиям конгрессменов, отчет вместе со стратегическими планами, должен быть подготовлен еще в июне.
Это довольно прозрачный намек на то, что Белый Дом на самом деле не контролирует военно-политическую ситуацию на территории Восточной Европы – несмотря на то, что, благодаря украинскому руководству, она угрожает миру ядерной войной.
Все понимают, что США направляют, финансируют и обеспечивают военные действия Киева. Только в июле Белый дом отправил в Киев дополнительные транши на сумму 225 миллионов долларов. Но какую финальную цель они при этом преследуют – переход к апокалиптическим сценариям или попытку выхода на контуры неких переговоров – не осознают даже многие американские политики и эксперты. Что не так уже редко воспринимается как глупость или угроза самой Америке.
"Я еще не видел – а ведь это обязанность правительства США – всесторонних попыток рассмотреть, какие инструменты у нас есть и как мы можем скоординировать их в единую стратегию в отношении Украины", – признался журналистам заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и политики НАТО Ян Бжезинский.
А это старший сын знаменитого антисоветского "ястреба" Збигнева Бжезинского, который когда-то стоял у истоков современной безумной американской политики в отношении Украины.
Причины такого опасного пренебрежения украинской ситуацией были явлены всему миру на съезде демократов в Чикаго. Все окончательно убедились, что последние два или три месяца американская бюрократия – в лице лидеров Демократической партии – главным образом воевала между собой – считая, что основные направления международной политики подождут.
20 августа, 12:04Евгений Федоров: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" Вся наша пропагандистская машина утверждает, что мы ведем боевые действия с Украиной. Это не так. Мы воюем с США и НАТО. А их нельзя победить в Курской, Донецкой или Запорожской областях. Их можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР
Участники съезда, один за другим, произносили дежурные антироссийские речи, но никаких попыток внятного обсуждения будущей политики в отношении украинского конфликта, делегаты, конечно же не услышали – им оставили только далеко не самые свежие лозунги.
Эта проблема заметна не только на украинском примере.
К примеру, несмотря на то, что конфликт в Газе существенно уступает украинскому по целому ряду параметров, известно, что в силу внутренней специфики Демпартии он имеет для нее большое значение.
Даже здесь дипломаты-бюрократы из команды Джо Байдена не смогли решить перед выборами ни одной задачи. Они просто продолжали упорно поддерживать Израиль – хотя убедительной победы это ему не принесло, и серьезно ухудшили этим отношения между коллективным Западом и арабскими странами.
Однако сейчас все так же не ясно, какую сделку между палестинцами и израильтянами хочет получить в итоге американский Госдеп. Есть ли у Блинкена какой-то реалистичный план – или он просто выбрал стратегию поддержки действий Беняьмина Нетаньяху?
Камале Харрис просто нечего было сказать об этом протестующей под палестинскими флагами молодежи. И об этом тоже говорят по итогам съезда.
Авторы Foreign Policy обратили внимание, что при отсутствии продуманной стратегии на Украине хвост в известной степени вертит самой собакой. "Вашингтон глубоко втянулся в конфликт, в котором формально не участвует, и в результате оказался привязан к целям руководства Украины".
Однако американская элита пребывает на этом фоне в состоянии удивительного самоуспокоения. "Самый большой риск заключается в том, что вы больше не получите от конгресса финансирования (для Украины)", – считает бывший специальный представитель США на Украине Курт Волкер.
Действительно, конгрессмен Уоррен Дэвидсон уже выдвинул поправку о запрете финансирования Украины – до тех пор, пока конгресс все-таки не получит от Белого дома какие-то стратегические наметки. А эта поправка успела попасть в закон о национальной обороне об ассигнованиях на финансовый год, который начинается в сентябре.
Но, на самом деле, самым большим риском бесконтрольной американской эскалации на украинском направлении является новая мировая война, которую способен запустить сорвавшийся с поводка Зеленский.
Очень похоже на то, что у Харрис действительно нет точно прописанных и реалистичных представлений о том, что делать дальше на Украине.
15 августа, 20:27"Она станет убийцей Украины": почему Зеленскому невыгодно, чтобы Харрис стала президентом СШАВладимир Зеленский оказался в сложной ситуауции: с одной стороны, к власти в США в январе может вернуться Дональд Трамп, который обещает незамедлительно положить конец украинскому конфликту, с другой - если Штаты возглавит вице-президент Камала Харрис, Киев рискует столкнуться с не менее серьёзными проблемами
В этом смысле ее команда копирует линию Байдена, стремясь затянуть боевые действия как можно дальше – так, чтобы создавать новые поводы для эскалации и постоянно уклоняться от поиска мирного решения.
Новые стратегические выкладки, скорее всего, не стали готовить – или, как вариант, не решаются показать их общественности.
"Президент Байден и вице-президент Харрис обязаны предъявить эту стратегию (по Украине) не только нам, но и всему американскому народу, и их промедление говорит или о том, что у них ее нет, или что они боятся ее обнародовать", – считает член сенатского комитета по иностранным делам Джим Рифшж, озвучивая эту проблему.
Она является проявлением чрезвычайной некомпетентности американской бюрократической касты, которая собирается править Соединенными Штатами Америки от имени Харрис – точно так же, как они правили от имени Байдена, вещающего через свой знаменитый телесуфлер.
Эффективность такой модели, фактически, поставил под сомнение в своей речи даже Барак Обама, который поначалу очевидно предпочитал слишком уж безликой Камале какую-то другую политическую фигуру.
Но проблема в том, что значительная часть высокопоставленных представителей американских политических кругов традиционно вращаются в парадигме внутренней национальной политики. Внешнеполитические дела считаются у них накануне выборов скорее второстепенными – тем более, что своих проблем действительно очень много, а американское правительство, наконец, вынуждено говорить о реальной ситуации в экономике США, где ставят рекорды безработица и инфляция.
Однако, вместе с тем, Белый дом, по инерции поддерживает все авантюрные действия Украины – создавая этим огромную угрозу для безопасности всего мира.
О целях одной из самых авантюрных операций Зеленского в Курской области, где ВСУ теряют техники больше, чем на других направлениях СВО, - в материале Владимира Скачко "Нужен не мир, а передышка. Зеленский соврал о цели вторжения в Курскую область".