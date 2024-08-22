https://ukraina.ru/20240822/1056997874.html

Украина и пустота. Бжезинский не понимает, в чем сейчас стратегия США

Украина и пустота. Бжезинский не понимает, в чем сейчас стратегия США - 22.08.2024 Украина.ру

Украина и пустота. Бжезинский не понимает, в чем сейчас стратегия США

На фоне национального съезда Демократической партии в Чикаго, где выдвинули на выборы кандидатуру Камалы Харрис, влиятельное издание Foreign Policy напомнило, что американская администрация до сих пор не предоставила конгрессу отчет о своей стратегии в отношении конфликта на Украине

2024-08-22T15:21

2024-08-22T15:21

2024-08-22T15:21

демократическая партия

сша

украина

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джо байден

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эксклюзив

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Об этом словно забыли – хотя, согласно требованиям конгрессменов, отчет вместе со стратегическими планами, должен быть подготовлен еще в июне.Это довольно прозрачный намек на то, что Белый Дом на самом деле не контролирует военно-политическую ситуацию на территории Восточной Европы – несмотря на то, что, благодаря украинскому руководству, она угрожает миру ядерной войной.Все понимают, что США направляют, финансируют и обеспечивают военные действия Киева. Только в июле Белый дом отправил в Киев дополнительные транши на сумму 225 миллионов долларов. Но какую финальную цель они при этом преследуют – переход к апокалиптическим сценариям или попытку выхода на контуры неких переговоров – не осознают даже многие американские политики и эксперты. Что не так уже редко воспринимается как глупость или угроза самой Америке."Я еще не видел – а ведь это обязанность правительства США – всесторонних попыток рассмотреть, какие инструменты у нас есть и как мы можем скоординировать их в единую стратегию в отношении Украины", – признался журналистам заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и политики НАТО Ян Бжезинский.А это старший сын знаменитого антисоветского "ястреба" Збигнева Бжезинского, который когда-то стоял у истоков современной безумной американской политики в отношении Украины.Причины такого опасного пренебрежения украинской ситуацией были явлены всему миру на съезде демократов в Чикаго. Все окончательно убедились, что последние два или три месяца американская бюрократия – в лице лидеров Демократической партии – главным образом воевала между собой – считая, что основные направления международной политики подождут.Участники съезда, один за другим, произносили дежурные антироссийские речи, но никаких попыток внятного обсуждения будущей политики в отношении украинского конфликта, делегаты, конечно же не услышали – им оставили только далеко не самые свежие лозунги.Эта проблема заметна не только на украинском примере.К примеру, несмотря на то, что конфликт в Газе существенно уступает украинскому по целому ряду параметров, известно, что в силу внутренней специфики Демпартии он имеет для нее большое значение.Даже здесь дипломаты-бюрократы из команды Джо Байдена не смогли решить перед выборами ни одной задачи. Они просто продолжали упорно поддерживать Израиль – хотя убедительной победы это ему не принесло, и серьезно ухудшили этим отношения между коллективным Западом и арабскими странами.Однако сейчас все так же не ясно, какую сделку между палестинцами и израильтянами хочет получить в итоге американский Госдеп. Есть ли у Блинкена какой-то реалистичный план – или он просто выбрал стратегию поддержки действий Беняьмина Нетаньяху?Камале Харрис просто нечего было сказать об этом протестующей под палестинскими флагами молодежи. И об этом тоже говорят по итогам съезда.Авторы Foreign Policy обратили внимание, что при отсутствии продуманной стратегии на Украине хвост в известной степени вертит самой собакой. "Вашингтон глубоко втянулся в конфликт, в котором формально не участвует, и в результате оказался привязан к целям руководства Украины".Однако американская элита пребывает на этом фоне в состоянии удивительного самоуспокоения. "Самый большой риск заключается в том, что вы больше не получите от конгресса финансирования (для Украины)", – считает бывший специальный представитель США на Украине Курт Волкер.Действительно, конгрессмен Уоррен Дэвидсон уже выдвинул поправку о запрете финансирования Украины – до тех пор, пока конгресс все-таки не получит от Белого дома какие-то стратегические наметки. А эта поправка успела попасть в закон о национальной обороне об ассигнованиях на финансовый год, который начинается в сентябре.Но, на самом деле, самым большим риском бесконтрольной американской эскалации на украинском направлении является новая мировая война, которую способен запустить сорвавшийся с поводка Зеленский.Очень похоже на то, что у Харрис действительно нет точно прописанных и реалистичных представлений о том, что делать дальше на Украине.В этом смысле ее команда копирует линию Байдена, стремясь затянуть боевые действия как можно дальше – так, чтобы создавать новые поводы для эскалации и постоянно уклоняться от поиска мирного решения.Новые стратегические выкладки, скорее всего, не стали готовить – или, как вариант, не решаются показать их общественности."Президент Байден и вице-президент Харрис обязаны предъявить эту стратегию (по Украине) не только нам, но и всему американскому народу, и их промедление говорит или о том, что у них ее нет, или что они боятся ее обнародовать", – считает член сенатского комитета по иностранным делам Джим Рифшж, озвучивая эту проблему.Она является проявлением чрезвычайной некомпетентности американской бюрократической касты, которая собирается править Соединенными Штатами Америки от имени Харрис – точно так же, как они правили от имени Байдена, вещающего через свой знаменитый телесуфлер.Эффективность такой модели, фактически, поставил под сомнение в своей речи даже Барак Обама, который поначалу очевидно предпочитал слишком уж безликой Камале какую-то другую политическую фигуру.Но проблема в том, что значительная часть высокопоставленных представителей американских политических кругов традиционно вращаются в парадигме внутренней национальной политики. Внешнеполитические дела считаются у них накануне выборов скорее второстепенными – тем более, что своих проблем действительно очень много, а американское правительство, наконец, вынуждено говорить о реальной ситуации в экономике США, где ставят рекорды безработица и инфляция.Однако, вместе с тем, Белый дом, по инерции поддерживает все авантюрные действия Украины – создавая этим огромную угрозу для безопасности всего мира.О целях одной из самых авантюрных операций Зеленского в Курской области, где ВСУ теряют техники больше, чем на других направлениях СВО, - в материале Владимира Скачко "Нужен не мир, а передышка. Зеленский соврал о цели вторжения в Курскую область".

https://ukraina.ru/20240820/1056950997.html

https://ukraina.ru/20240815/1056883657.html

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демократическая партия, сша, украина, камала харрис, киев, нато, джо байден, энтони блинкен, эксклюзив