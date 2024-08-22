https://ukraina.ru/20240822/1056986967.html
Планировали подрывы, следили за ВС РФ. В Крыму поймали украинских агентов
Планировали подрывы, следили за ВС РФ. В Крыму поймали украинских агентов - 22.08.2024 Украина.ру
Планировали подрывы, следили за ВС РФ. В Крыму поймали украинских агентов
Силовики задержали в Крыму трех агентов военной разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ
2024-08-22T10:07
2024-08-22T10:07
2024-08-22T10:07
новости
россия
гур моу
фсб
сбу
украина
крым
задержание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/17/1056419112_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0bab4914d85425c1a181d5a8f81bddee.jpg
В Севастополе силовики поймали агента Главного управления разведки Украины - россиянина, который прошел на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку и обучился конспиративным способам связи. Кроме того, в Керчи задержали агента украинских спецслужб гражданина Молдавии, ранее судимого за совершение кражи на территории Украины. Весной 2024 года он по интернету стал сотрудничать с представителем спецслужб Украины, "по заданию которого осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото- и видеоматериалы в отношении мест дислокации военной техники и позиций ПВО ВС РФ, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника". Он же планировал подорвать насосную станцию, снабжающую водой Керчь.Также был задержан завербованный ГУР МОУ житель Севастополя, россиянин, предоставлявший украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова, адресах проживания высокопоставленных военнослужащих Вооруженных сил РФ и используемых ими транспортных средствах."Все задержанные фигуранты дают признательные показания, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств их противоправной деятельности в интересах спецслужб Украины", - заверили в ФСБ.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
россия
украина
крым
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/17/1056419112_20:0:1460:1080_1920x0_80_0_0_90e7c2903c1f345e389f5fe0e1f5a52e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, гур моу, фсб, сбу, украина, крым, задержание
Новости, Россия, ГУР МОУ, ФСБ, СБУ, Украина, Крым, задержание
Планировали подрывы, следили за ВС РФ. В Крыму поймали украинских агентов
Силовики задержали в Крыму трех агентов военной разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ
В Севастополе силовики поймали агента Главного управления разведки Украины - россиянина, который прошел на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку и обучился конспиративным способам связи.
"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что он изготовил СВУ, использованное в июле 2024 года при минировании газопровода в республике Крым. При его задержании в личном автомобиле было обнаружено аналогичное взрывное устройство", - говорится в материале.
Кроме того, в Керчи задержали агента украинских спецслужб гражданина Молдавии, ранее судимого за совершение кражи на территории Украины. Весной 2024 года он по интернету стал сотрудничать с представителем спецслужб Украины, "по заданию которого осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото- и видеоматериалы в отношении мест дислокации военной техники и позиций ПВО ВС РФ, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника". Он же планировал подорвать насосную станцию, снабжающую водой Керчь.
Также был задержан завербованный ГУР МОУ житель Севастополя, россиянин, предоставлявший украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова, адресах проживания высокопоставленных военнослужащих Вооруженных сил РФ и используемых ими транспортных средствах.
"Все задержанные фигуранты дают признательные показания, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств их противоправной деятельности в интересах спецслужб Украины", - заверили в ФСБ.