Планировали подрывы, следили за ВС РФ. В Крыму поймали украинских агентов - 22.08.2024 Украина.ру
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Планировали подрывы, следили за ВС РФ. В Крыму поймали украинских агентов
Планировали подрывы, следили за ВС РФ. В Крыму поймали украинских агентов - 22.08.2024 Украина.ру
Планировали подрывы, следили за ВС РФ. В Крыму поймали украинских агентов
Силовики задержали в Крыму трех агентов военной разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ
2024-08-22T10:07
2024-08-22T10:07
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В Севастополе силовики поймали агента Главного управления разведки Украины - россиянина, который прошел на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку и обучился конспиративным способам связи. Кроме того, в Керчи задержали агента украинских спецслужб гражданина Молдавии, ранее судимого за совершение кражи на территории Украины. Весной 2024 года он по интернету стал сотрудничать с представителем спецслужб Украины, "по заданию которого осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото- и видеоматериалы в отношении мест дислокации военной техники и позиций ПВО ВС РФ, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника". Он же планировал подорвать насосную станцию, снабжающую водой Керчь.Также был задержан завербованный ГУР МОУ житель Севастополя, россиянин, предоставлявший украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова, адресах проживания высокопоставленных военнослужащих Вооруженных сил РФ и используемых ими транспортных средствах."Все задержанные фигуранты дают признательные показания, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств их противоправной деятельности в интересах спецслужб Украины", - заверили в ФСБ.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, гур моу, фсб, сбу, украина, крым, задержание
Новости, Россия, ГУР МОУ, ФСБ, СБУ, Украина, Крым, задержание

Планировали подрывы, следили за ВС РФ. В Крыму поймали украинских агентов

10:07 22.08.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
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Силовики задержали в Крыму трех агентов военной разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ
В Севастополе силовики поймали агента Главного управления разведки Украины - россиянина, который прошел на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку и обучился конспиративным способам связи.
"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что он изготовил СВУ, использованное в июле 2024 года при минировании газопровода в республике Крым. При его задержании в личном автомобиле было обнаружено аналогичное взрывное устройство", - говорится в материале.
Кроме того, в Керчи задержали агента украинских спецслужб гражданина Молдавии, ранее судимого за совершение кражи на территории Украины. Весной 2024 года он по интернету стал сотрудничать с представителем спецслужб Украины, "по заданию которого осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото- и видеоматериалы в отношении мест дислокации военной техники и позиций ПВО ВС РФ, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника". Он же планировал подорвать насосную станцию, снабжающую водой Керчь.
Также был задержан завербованный ГУР МОУ житель Севастополя, россиянин, предоставлявший украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова, адресах проживания высокопоставленных военнослужащих Вооруженных сил РФ и используемых ими транспортных средствах.
"Все задержанные фигуранты дают признательные показания, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств их противоправной деятельности в интересах спецслужб Украины", - заверили в ФСБ.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияГУР МОУФСБСБУУкраинаКрымзадержание
 
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