https://ukraina.ru/20240822/1056981613.html

"Украина еще может сопротивляться": эксперт раскрыл, почему Запад не готов к большой войне с Россией

"Украина еще может сопротивляться": эксперт раскрыл, почему Запад не готов к большой войне с Россией - 22.08.2024 Украина.ру

"Украина еще может сопротивляться": эксперт раскрыл, почему Запад не готов к большой войне с Россией

Для Запада складывается приемлемая ситуация, поскольку проблемы украинского конфликта взяты под контроль. Те же повышенные обязательства по финансированию Украины уже взяла на себя Европа. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-08-22T04:30

2024-08-22T04:30

2024-08-22T04:30

новости

запад

россия

украина

пётр скоробогатый

нато

сво

война

европа

ресурсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055306315_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_3e7c12e2ccb6d04d9bb564df771e02b5.jpg

Я не думаю, что Запад сейчас готов к большой войне с Россией. Если отбросить психоэмоциональный фон, то для западных союзников складывается приемлемая ситуация, поскольку проблемы украинского конфликта взяты под контроль, рассказал эксперт.Это и проблемы в плане беженцев, и в плане не очень больших ресурсов для Киева. Те же повышенные обязательства по финансированию Украины взяла на себя Европа. Вне зависимости от того, кто придет к власти в Белом доме, уточнил политолог.Поскольку у того же европейского бизнеса сейчас дела идут не очень хорошо, то есть и масса аргументов в пользу того, что надо искать какой-то компромисс. Это даже не "усталость от войны", о которой сейчас многие говорят, отметил он."Это – накопление отложенного желания заработать и решить конфликт с Россией, поскольку множатся конфликты на других направлениях. Это вопрос оружейной и ядерной гонки, которые требуют куда более значительных ресурсов, которые Запад вложил в Украину", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240821/1056978433.html

запад

россия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, украина, пётр скоробогатый, нато, сво, война, европа, ресурсы, бизнес, конфликт