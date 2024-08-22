"Украина еще может сопротивляться": эксперт раскрыл, почему Запад не готов к большой войне с Россией - 22.08.2024 Украина.ру
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"Украина еще может сопротивляться": эксперт раскрыл, почему Запад не готов к большой войне с Россией
"Украина еще может сопротивляться": эксперт раскрыл, почему Запад не готов к большой войне с Россией - 22.08.2024 Украина.ру
"Украина еще может сопротивляться": эксперт раскрыл, почему Запад не готов к большой войне с Россией
Для Запада складывается приемлемая ситуация, поскольку проблемы украинского конфликта взяты под контроль. Те же повышенные обязательства по финансированию Украины уже взяла на себя Европа. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-08-22T04:30
2024-08-22T04:30
новости
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Я не думаю, что Запад сейчас готов к большой войне с Россией. Если отбросить психоэмоциональный фон, то для западных союзников складывается приемлемая ситуация, поскольку проблемы украинского конфликта взяты под контроль, рассказал эксперт.Это и проблемы в плане беженцев, и в плане не очень больших ресурсов для Киева. Те же повышенные обязательства по финансированию Украины взяла на себя Европа. Вне зависимости от того, кто придет к власти в Белом доме, уточнил политолог.Поскольку у того же европейского бизнеса сейчас дела идут не очень хорошо, то есть и масса аргументов в пользу того, что надо искать какой-то компромисс. Это даже не "усталость от войны", о которой сейчас многие говорят, отметил он."Это – накопление отложенного желания заработать и решить конфликт с Россией, поскольку множатся конфликты на других направлениях. Это вопрос оружейной и ядерной гонки, которые требуют куда более значительных ресурсов, которые Запад вложил в Украину", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
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новости, запад, россия, украина, пётр скоробогатый, нато, сво, война, европа, ресурсы, бизнес, конфликт
Новости, Запад, Россия, Украина, Пётр Скоробогатый, НАТО, СВО, война, Европа, ресурсы, бизнес, конфликт

"Украина еще может сопротивляться": эксперт раскрыл, почему Запад не готов к большой войне с Россией

04:30 22.08.2024
 
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Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Для Запада складывается приемлемая ситуация, поскольку проблемы украинского конфликта взяты под контроль. Те же повышенные обязательства по финансированию Украины уже взяла на себя Европа. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Я не думаю, что Запад сейчас готов к большой войне с Россией. Если отбросить психоэмоциональный фон, то для западных союзников складывается приемлемая ситуация, поскольку проблемы украинского конфликта взяты под контроль, рассказал эксперт.
Это и проблемы в плане беженцев, и в плане не очень больших ресурсов для Киева. Те же повышенные обязательства по финансированию Украины взяла на себя Европа. Вне зависимости от того, кто придет к власти в Белом доме, уточнил политолог.
"Война против России на истощение тоже для них выгодна. Вряд ли Запад собирается ее сильно расширять. Украина еще может сопротивляться. Это дает Западу аргументы в пользу того, чтобы все продолжалось в том же духе", - подчеркнул Скоробогатов.
Поскольку у того же европейского бизнеса сейчас дела идут не очень хорошо, то есть и масса аргументов в пользу того, что надо искать какой-то компромисс. Это даже не "усталость от войны", о которой сейчас многие говорят, отметил он.
"Это – накопление отложенного желания заработать и решить конфликт с Россией, поскольку множатся конфликты на других направлениях. Это вопрос оружейной и ядерной гонки, которые требуют куда более значительных ресурсов, которые Запад вложил в Украину", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.ру
О том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
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