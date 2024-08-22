"Украина еще может сопротивляться": эксперт раскрыл, почему Запад не готов к большой войне с Россией
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Для Запада складывается приемлемая ситуация, поскольку проблемы украинского конфликта взяты под контроль. Те же повышенные обязательства по финансированию Украины уже взяла на себя Европа. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Я не думаю, что Запад сейчас готов к большой войне с Россией. Если отбросить психоэмоциональный фон, то для западных союзников складывается приемлемая ситуация, поскольку проблемы украинского конфликта взяты под контроль, рассказал эксперт.
Это и проблемы в плане беженцев, и в плане не очень больших ресурсов для Киева. Те же повышенные обязательства по финансированию Украины взяла на себя Европа. Вне зависимости от того, кто придет к власти в Белом доме, уточнил политолог.
"Война против России на истощение тоже для них выгодна. Вряд ли Запад собирается ее сильно расширять. Украина еще может сопротивляться. Это дает Западу аргументы в пользу того, чтобы все продолжалось в том же духе", - подчеркнул Скоробогатов.
Поскольку у того же европейского бизнеса сейчас дела идут не очень хорошо, то есть и масса аргументов в пользу того, что надо искать какой-то компромисс. Это даже не "усталость от войны", о которой сейчас многие говорят, отметил он.
"Это – накопление отложенного желания заработать и решить конфликт с Россией, поскольку множатся конфликты на других направлениях. Это вопрос оружейной и ядерной гонки, которые требуют куда более значительных ресурсов, которые Запад вложил в Украину", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.ру
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