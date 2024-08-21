Прорвали заслон в двух местах: Полетаев объяснил, как ВСУ хотели повторить в Курске "Харьков 2022 года"
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© Forward Observations Group
В Курской области ВСУ попытались повторить то, что им два года назад удалось в Харьковской области – стремительный прорыв легкими маневренными группами на оперативную глубину в несколько десятков километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Территорию, которую сейчас пытаются удержать в Курской области ВСУ пока не является плацдармом, там идут встречные бои. Если они окопаются или расширят эту территорию, то тогда можно будет говорить о плацдарме, рассказал эксперт.
Нужно разобраться, что там произошло. ВСУ 6 августа пересекли границу РФ в Курской области и попытались повторить то, что им два года назад удалось в Харьковской области – стремительный прорыв легкими маневренными группами на оперативную глубину в несколько десятков километров, уточнил аналитик.
"Противник пытался наводнить все пространство между нашими гарнизонами своими силами, изолировать наши силы и вынудить их бежать. Если в Харьковской области у нас вообще не было сплошной линии фронта, то в Курской области у нас был жидкий заслон на границе в одну линию", - отметил Полетаев.
Сконцентрировав пару тысяч бойцов, ВСУ его прорвали российскую границу в двух местах и пошли вперед. Одно направление – город Суджа. Второе направление удара – Коренево, добавил он.
ВСУ могли попытаться двигаться даже на север к Курчатову или по шоссе на Курск, но очень быстро потеряли темп. Хотя противник наводнил своими войсками эту территорию, он не смог закрепиться, потому что российское командование оперативно отправило туда пожарные команды, резюмировал собеседник издания.
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