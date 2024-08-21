Прорвали заслон в двух местах: Полетаев объяснил, как ВСУ хотели повторить в Курске "Харьков 2022 года" - 21.08.2024 Украина.ру
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Прорвали заслон в двух местах: Полетаев объяснил, как ВСУ хотели повторить в Курске "Харьков 2022 года"
Прорвали заслон в двух местах: Полетаев объяснил, как ВСУ хотели повторить в Курске "Харьков 2022 года" - 21.08.2024 Украина.ру
Прорвали заслон в двух местах: Полетаев объяснил, как ВСУ хотели повторить в Курске "Харьков 2022 года"
В Курской области ВСУ попытались повторить то, что им два года назад удалось в Харьковской области – стремительный прорыв легкими маневренными группами на оперативную глубину в несколько десятков километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-08-21T04:30
2024-08-21T04:30
новости
курская область
курск
сергей полетаев
всу
граница
прорыв
наступление
командование
харьковская область
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Территорию, которую сейчас пытаются удержать в Курской области ВСУ пока не является плацдармом, там идут встречные бои. Если они окопаются или расширят эту территорию, то тогда можно будет говорить о плацдарме, рассказал эксперт.Нужно разобраться, что там произошло. ВСУ 6 августа пересекли границу РФ в Курской области и попытались повторить то, что им два года назад удалось в Харьковской области – стремительный прорыв легкими маневренными группами на оперативную глубину в несколько десятков километров, уточнил аналитик.Сконцентрировав пару тысяч бойцов, ВСУ его прорвали российскую границу в двух местах и пошли вперед. Одно направление – город Суджа. Второе направление удара – Коренево, добавил он.ВСУ могли попытаться двигаться даже на север к Курчатову или по шоссе на Курск, но очень быстро потеряли темп. Хотя противник наводнил своими войсками эту территорию, он не смог закрепиться, потому что российское командование оперативно отправило туда пожарные команды, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руО том, перейдет ли вооруженное противостояние в Курской области в позиционную фазу - в интервью Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую на сайте Украна.ру
https://ukraina.ru/20240819/1056939838.html
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новости, курская область, курск, сергей полетаев , всу, граница, прорыв, наступление, командование, харьковская область, плацдарм
Новости, Курская область, Курск, Сергей Полетаев , ВСУ, граница, прорыв, наступление, командование, Харьковская область, плацдарм

Прорвали заслон в двух местах: Полетаев объяснил, как ВСУ хотели повторить в Курске "Харьков 2022 года"

04:30 21.08.2024
 
© Forward Observations Groupнаемники Forward Observations Group
наемники Forward Observations Group
© Forward Observations Group
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В Курской области ВСУ попытались повторить то, что им два года назад удалось в Харьковской области – стремительный прорыв легкими маневренными группами на оперативную глубину в несколько десятков километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Территорию, которую сейчас пытаются удержать в Курской области ВСУ пока не является плацдармом, там идут встречные бои. Если они окопаются или расширят эту территорию, то тогда можно будет говорить о плацдарме, рассказал эксперт.
Нужно разобраться, что там произошло. ВСУ 6 августа пересекли границу РФ в Курской области и попытались повторить то, что им два года назад удалось в Харьковской области – стремительный прорыв легкими маневренными группами на оперативную глубину в несколько десятков километров, уточнил аналитик.
"Противник пытался наводнить все пространство между нашими гарнизонами своими силами, изолировать наши силы и вынудить их бежать. Если в Харьковской области у нас вообще не было сплошной линии фронта, то в Курской области у нас был жидкий заслон на границе в одну линию", - отметил Полетаев.
Сконцентрировав пару тысяч бойцов, ВСУ его прорвали российскую границу в двух местах и пошли вперед. Одно направление – город Суджа. Второе направление удара – Коренево, добавил он.
ВСУ могли попытаться двигаться даже на север к Курчатову или по шоссе на Курск, но очень быстро потеряли темп. Хотя противник наводнил своими войсками эту территорию, он не смог закрепиться, потому что российское командование оперативно отправило туда пожарные команды, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
О том, перейдет ли вооруженное противостояние в Курской области в позиционную фазу - в интервью Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую на сайте Украна.ру
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
19 августа, 14:07
Владимир Ераносян: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщинуКурская операция – это очень крупная провокация, а не открытие Украиной нового стратегического направления с целью развить успех. Хотя военные цели у нее тоже есть. Если бы российское командование перебросило под Курск множество резервов с Краснармейского и Часов-Ярского направлений, ослабив давление в Донбассе, все было бы гораздо хуже
 
НовостиКурская областьКурскСергей ПолетаевВСУграницапрорывнаступлениекомандованиеХарьковская областьплацдарм
 
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