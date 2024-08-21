https://ukraina.ru/20240821/1056950593.html

Прорвали заслон в двух местах: Полетаев объяснил, как ВСУ хотели повторить в Курске "Харьков 2022 года"

Прорвали заслон в двух местах: Полетаев объяснил, как ВСУ хотели повторить в Курске "Харьков 2022 года" - 21.08.2024 Украина.ру

Прорвали заслон в двух местах: Полетаев объяснил, как ВСУ хотели повторить в Курске "Харьков 2022 года"

В Курской области ВСУ попытались повторить то, что им два года назад удалось в Харьковской области – стремительный прорыв легкими маневренными группами на оперативную глубину в несколько десятков километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-08-21T04:30

2024-08-21T04:30

2024-08-21T04:30

новости

курская область

курск

сергей полетаев

всу

граница

прорыв

наступление

командование

харьковская область

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Территорию, которую сейчас пытаются удержать в Курской области ВСУ пока не является плацдармом, там идут встречные бои. Если они окопаются или расширят эту территорию, то тогда можно будет говорить о плацдарме, рассказал эксперт.Нужно разобраться, что там произошло. ВСУ 6 августа пересекли границу РФ в Курской области и попытались повторить то, что им два года назад удалось в Харьковской области – стремительный прорыв легкими маневренными группами на оперативную глубину в несколько десятков километров, уточнил аналитик.Сконцентрировав пару тысяч бойцов, ВСУ его прорвали российскую границу в двух местах и пошли вперед. Одно направление – город Суджа. Второе направление удара – Коренево, добавил он.ВСУ могли попытаться двигаться даже на север к Курчатову или по шоссе на Курск, но очень быстро потеряли темп. Хотя противник наводнил своими войсками эту территорию, он не смог закрепиться, потому что российское командование оперативно отправило туда пожарные команды, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руО том, перейдет ли вооруженное противостояние в Курской области в позиционную фазу - в интервью Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую на сайте Украна.ру

https://ukraina.ru/20240819/1056939838.html

курская область

курск

харьковская область

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новости, курская область, курск, сергей полетаев , всу, граница, прорыв, наступление, командование, харьковская область, плацдарм