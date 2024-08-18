https://ukraina.ru/20240818/1056902956.html

Историк Евгений Белаш о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую

Историк Евгений Белаш о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую - 18.08.2024 Украина.ру

Историк Евгений Белаш о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую

Я не вижу военной необходимости в лобовом массовом нападении на территорию России, особенно не имея превосходства в воздухе. А руководство Украины - видит. И, вполне вероятно, уверено в скорой победе. При этом декларируемые сейчас цели атаки на Курскую область могут отличаться от реальных.

2024-08-18T08:46

2024-08-18T08:46

2024-08-18T08:46

интервью

курская область

украина

германия

владимир зеленский

поддубный

вооруженные силы украины

украина.ру

сс

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С нашей точки зрения, начинать мировые войны для Германии и Японии было верхом безумия. Исходя из информации, которую имели правители Германии и Японии тогда - им самим действия казались рациональными и выгодными.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш.- Евгений, есть ли, на ваш взгляд, военная цель у вторжения ВСУ по Курской области, или это исключительно медийная история?- Главный урок текущих событий, включая СВО в целом - нашему обществу необходима информационная гигиена. Жизненно необходима.Один из наиболее вопиющих случаев - “похороны” журналиста Евгения Поддубного всеми сетевыми ресурсами. И традиционными тоже. Пока друзья и коллеги хоронили Поддубного, даже не видя его труп, раненый “покойный” ходил и ловил попутку.Люди, многократно пойманные на беспардонном вранье и рекламе откровенных жуликов, по-прежнему претендуют на управление государством. Причем не беря на себя ответственность. А их аудитория закрывает глаза на любые преступления кумиров. Сейчас общественность обожает ссылаться на опыт Великой Отечественной, но забывает об уголовном наказании за ложные слухи - Указ 6 июля 1941 года.Одни и те же люди осуждают “бросание наших мальчиков на смерть” и одновременно требуют немедленно все отбить и всех победить.Именно поэтому во время боевых действий информация поступает либо от своей армии (включая журналистов в погонах), либо от чужой. Причем с неизбежной цензурой и дезинформацией противника. Утверждающие, что имеют другие, уникальные источники - лгут. “Солдат рассказал бабке, что вся дивизия погибла” – классические эталонные слухи. Даже в художественных фильмах о войне много раз показывали - почему даже своим военным до времени не сообщают всей картины.Кто не верит своей армии - работает на чужую.Нам надо наконец понять, что даже в XXI веке получить точную информацию о некоторых событиях невозможно несколько суток, а то и лет. Например, об истинных замыслах Украины. Обществу пора меняться.Я не вижу военной необходимости в лобовом массовом нападении на территорию России, особенно не имея превосходства в воздухе. А руководство Украины - видит. И, вполне вероятно, уверено в скорой победе. При этом декларируемые сейчас цели атаки на Курскую область могут отличаться от реальных.С нашей точки зрения, начинать мировые войны для Германии и Японии было верхом безумия. Исходя из информации, которую имели правители Германии и Японии тогда - им самим действия казались рациональными и выгодными.- Операцию ВСУ в Курской области сравнивают с немецким наступлением в Арденнах зимой 1944-45 годов, утверждая, что в обоих случаях это были действия ва-банк? Согласны ли вы с такой оценкой?- К сожалению, историки при сравнении настоящего с войнами прошлого попадают в ловушку. Мы уже знаем, чем кончилась, например, Вторая мировая. Поэтому вольно или невольно подбираем аналогии, которые нам больше нравятся - а не те, которые есть на самом деле.СВО эксперты уже успели сравнить с Русско-японской - аналогия не работает. Со снарядным голодом в Первой мировой - тоже не работает. Теперь вспоминают наступление Тет во Вьетнаме 1968 года. Каким образом городские бои пехоты в столице страны напоминают рейды броневиков по приграничной лесостепи - пусть останется на совести экспертов.Это сейчас мы знаем, что немецкие наступления 1945 года провалятся. А тогда сообщения с фронта нередко были весьма паническими.Да, и Третий рейх, и Украина при текущем положении имеют все меньше шансов на успех. Уже сейчас финансовый рейтинг Украины официально понижен до уровня ограниченного дефолта. С другой стороны, Третий рейх не имел настолько массовой подпитки деньгами и оружием из-за рубежа. А Украина не применяла частей в форме противника, как немцы в Арденнах.Пожалуй, наиболее близка степень неадекватности этих государств. Мы видим на касках украинских солдат молнии СС - официально преступной организации, одной из самых жестоких в истории человечества. К тому же проигравшей стороны. При этом украинцы уверяют, что находятся на стороне “хороших” и против нацизма.Такая же неадекватность характерна и для стран Запада - любой ценой поддерживающих Украину, несмотря на нарастающий крах собственных экономик. И это уже не пропаганда - а статистика.- Утверждают, что ВСУ в Курской области повторили успех своего наступления в Харьковской области 2022 года, действуя малыми мобильными группами. Что можно противопоставить такой тактике?- Стоит отметить, что успехи подвижных групп во Второй мировой были гораздо ярче. Например, в августе 1945 года 6-я гвардейская танковая армия в Маньчжурии проходила 180 км в сутки.Обе мировые войны показали, что даже при тогдашней технике возможно быстро пробить любую оборону на несколько километров, особенно если не считаться с потерями. Развить успех - другое дело.Та же Курская дуга доказывает, что можно месяцами готовить оборону, иметь храбрые и оснащенные войска - некоторые части Красной армии бились буквально до последнего человека. Тем не менее первичный успех противника неизбежен. Нельзя быть сильным везде.Сейчас уровень развития техники, особенно связи, навигации, беспилотников, управляемого оружия - кардинально другой. Даже двигатели современных боевых автомобилей в разы мощнее, чем у легких танков Второй мировой. Прежние аналогии устарели на десятки лет.А мировой войны у нас нет. Даже и” просто” войны нет. Никто ее не объявлял - даже Украина. У нас идет СВО. Отсюда и масса ограничений, которые кажутся общественности странными. Жаль разочаровывать сторонников крутых мер, но Третью мировую всегда успеют устроить.Насколько можно видеть, тактика наших войск - отслеживание наступающих с воздуха, наведение артиллерии, ракет и авиации. Она работает - разгромлены целые колонны. И уже идут как трофеи техники, так и пленные.- Повторится ли история с плацдармом в Крынках, но уже в масштабах Курской области, то есть перейдет ли вооруженное противостояние в позиционную фазу?- Это зависит от логики властей Украины. Они могут продолжать слать войска на убой. Могут отвести их. Нам торопиться с атаками не стоит - это говорит как раз опыт прежних войн.Сейчас Украина каждый день теряет в Курской области десятки боевых машин - притом, что фронт на Донбассе и так трещит. Не считая ударов по тылам и колоннам снабжения. И это только то, что уже подтверждено видео. Причем финальный итог был предсказуем еще до начала операции.Россия не нужна земля Украины. Нам нужна мирная нейтральная Украина. Именно поэтому наше руководство уже много лет предлагает Украине добрососедство - но ужесточая условия. И с каждым украинским терактом или обстрелом будущее Украины становится все хуже.- Ваш прогноз: ждет ли Ближний Восток большая война?- Это опять-таки зависит не от наших желаний, а от руководства стран Ближнего Востока. Осмелюсь сказать, что для верхов Израиля, как и для властей Украины, прекращение текущих боев куда страшнее самой войны.Возможно, именно поэтому поведение лидеров этих стран выглядит странным.Поэтому лучший рецепт для мирного населения - прежний, проверенный многими войнами. Не паниковать. Заниматься своими делами. И верить в победу. Сейчас у нас есть на это все основания.Подробно о результатах вторжения в Курскую область Какую работу делают за украинцев россияне и на что сейчас главная ставка Зеленского и ВСУ - Ищенко

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, курская область, украина, германия, владимир зеленский, поддубный, вооруженные силы украины, украина.ру, сс