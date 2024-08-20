Дипломатов США вызвали в МИД РФ из-за участия американцев во вторжении ВСУ в Курскую область - 20.08.2024 Украина.ру
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Дипломатов США вызвали в МИД РФ из-за участия американцев во вторжении ВСУ в Курскую область
Дипломатов США вызвали в МИД РФ из-за участия американцев во вторжении ВСУ в Курскую область - 20.08.2024 Украина.ру
Дипломатов США вызвали в МИД РФ из-за участия американцев во вторжении ВСУ в Курскую область
Вызванной в МИД России 20 августа временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс был заявлен решительный протест. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе МИД РФ
2024-08-20T16:22
2024-08-20T16:22
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курская область
всу
военные преступления
сми
информационная война
информационная безопасность
владимир зеленский
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Согласно официальному сообщению, протест выражен "в связи с провокационными действиями американских репортёров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения на территорию Российской Федерации"."Подчёркнуто, что подобные действия, идущие вразрез с утверждениями Администрации Дж. Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию, со всей очевидностью доказывают вовлечённость США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Зеленского", - сообщили российские дипломаты.Ими особо отмечено, что причастных к этим преступлениям граждан США могут привлечь к ответственности в соответствии с российским Уголовным кодексом. Также вызванным в МИД РФ "чётко дано понять, что все иностранные "специалисты" и наёмники, нелегально пересекающие границу нашей страны, автоматически становятся законной военной целью для Вооружённых Сил Российской Федерации".Накануне Американские наемники признались, что вторглись в Курскую область В интервью незаконно находившимся в Курской области авторам сюжета американского издания Боец ВСУ назвал вторжение в Курскую область временным
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новости, россия, сша, курская область, всу, военные преступления, сми, информационная война, информационная безопасность, владимир зеленский, украина, сво, кто, иностранные наемники, чвк
Новости, Россия, США, Курская область, ВСУ, Военные преступления, СМИ, информационная война, информационная безопасность, Владимир Зеленский, Украина, СВО, КТО, иностранные наемники, ЧВК

Дипломатов США вызвали в МИД РФ из-за участия американцев во вторжении ВСУ в Курскую область

16:22 20.08.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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Вызванной в МИД России 20 августа временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс был заявлен решительный протест. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе МИД РФ
Согласно официальному сообщению, протест выражен "в связи с провокационными действиями американских репортёров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения на территорию Российской Федерации".
"Подчёркнуто, что подобные действия, идущие вразрез с утверждениями Администрации Дж. Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию, со всей очевидностью доказывают вовлечённость США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Зеленского", - сообщили российские дипломаты.
Ими особо отмечено, что причастных к этим преступлениям граждан США могут привлечь к ответственности в соответствии с российским Уголовным кодексом. Также вызванным в МИД РФ "чётко дано понять, что все иностранные "специалисты" и наёмники, нелегально пересекающие границу нашей страны, автоматически становятся законной военной целью для Вооружённых Сил Российской Федерации".
Накануне Американские наемники признались, что вторглись в Курскую область
В интервью незаконно находившимся в Курской области авторам сюжета американского издания Боец ВСУ назвал вторжение в Курскую область временным
 
НовостиРоссияСШАКурская областьВСУВоенные преступленияСМИинформационная войнаинформационная безопасностьВладимир ЗеленскийУкраинаСВОКТОиностранные наемникиЧВК
 
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