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Дипломатов США вызвали в МИД РФ из-за участия американцев во вторжении ВСУ в Курскую область

Дипломатов США вызвали в МИД РФ из-за участия американцев во вторжении ВСУ в Курскую область - 20.08.2024 Украина.ру

Дипломатов США вызвали в МИД РФ из-за участия американцев во вторжении ВСУ в Курскую область

Вызванной в МИД России 20 августа временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс был заявлен решительный протест. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе МИД РФ

2024-08-20T16:22

2024-08-20T16:22

2024-08-20T16:22

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Согласно официальному сообщению, протест выражен "в связи с провокационными действиями американских репортёров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения на территорию Российской Федерации"."Подчёркнуто, что подобные действия, идущие вразрез с утверждениями Администрации Дж. Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию, со всей очевидностью доказывают вовлечённость США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Зеленского", - сообщили российские дипломаты.Ими особо отмечено, что причастных к этим преступлениям граждан США могут привлечь к ответственности в соответствии с российским Уголовным кодексом. Также вызванным в МИД РФ "чётко дано понять, что все иностранные "специалисты" и наёмники, нелегально пересекающие границу нашей страны, автоматически становятся законной военной целью для Вооружённых Сил Российской Федерации".Накануне Американские наемники признались, что вторглись в Курскую область В интервью незаконно находившимся в Курской области авторам сюжета американского издания Боец ВСУ назвал вторжение в Курскую область временным

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