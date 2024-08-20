https://ukraina.ru/20240820/1056950865.html
Боец ВСУ назвал вторжение в Курскую область временным
Боец ВСУ назвал вторжение в Курскую область временным - 20.08.2024 Украина.ру
Боец ВСУ назвал вторжение в Курскую область временным
Вооружённым вторжением в Курскую область удастся завершить боевые действия Украины с Россией, заявил в интервью американскому изданию The Washington Post военнослужащий ВСУ
2024-08-20T11:38
2024-08-20T11:38
2024-08-20T11:38
новости
курская область
украина
россия
вооруженные силы украины
the washington post
сво
кто
пропаганда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/08/1056752100_0:46:1127:679_1920x0_80_0_0_1c84a48bfe866401c1da461e5ea2f00a.jpg.webp
Украинский боец с позывным "Боксер" заявил, что поначалу интервенция в российский регион выглядела как "не очень хорошая идея".По словам "Боксёра", планов покидать Курскую область у ВСУ нет, но при этом военнослужащим ВСУ внушили надежду "закончить войну таким способом". Он назвал вторжение "временной мерой".Украинские войска атаковали Курскую область России утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.ЕС и США поддержали украинскую интервенцию в российский регион. ВСУ на территории Курской области используют военную технику и другую военную помощь НАТО.По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, военнослужащие ВСУ в Курской области прикрываются местными жителями. Например, они занимают двухэтажный дом так: на первом этаже - военнослужащие, на втором - преподаватели и дети. Кроме этого, много мирных жителей были расстреляны в упор - Алаудинов сообщил, что эта информация подтверждается видеозаписями с камер GoPro с ликвидированных боевиков. Подробности событий на начало дня в обзоре Рекордный отток украинцев, мощные взрывы, дырявые карманы ВСУ. Главное на Украине на утро 20 августа
курская область
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/08/1056752100_80:0:1045:724_1920x0_80_0_0_bdeec52903c50ef72e89b1190889530f.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, украина, россия, вооруженные силы украины, the washington post, сво, кто, пропаганда
Новости, Курская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, The Washington Post, СВО, КТО, пропаганда
Боец ВСУ назвал вторжение в Курскую область временным
Вооружённым вторжением в Курскую область удастся завершить боевые действия Украины с Россией, заявил в интервью американскому изданию The Washington Post военнослужащий ВСУ
Украинский боец с позывным "Боксер" заявил, что поначалу интервенция в российский регион выглядела как "не очень хорошая идея".
По словам "Боксёра", планов покидать Курскую область у ВСУ нет, но при этом военнослужащим ВСУ внушили надежду "закончить войну таким способом". Он назвал вторжение "временной мерой".
Украинские войска атаковали Курскую область России утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.
ЕС и США поддержали украинскую интервенцию в российский регион. ВСУ на территории Курской области используют военную технику и другую военную помощь НАТО.
По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, военнослужащие ВСУ в Курской области прикрываются местными жителями. Например, они занимают двухэтажный дом так: на первом этаже - военнослужащие, на втором - преподаватели и дети. Кроме этого, много мирных жителей были расстреляны в упор - Алаудинов сообщил, что эта информация подтверждается видеозаписями с камер GoPro с ликвидированных боевиков.