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Боец ВСУ назвал вторжение в Курскую область временным

Боец ВСУ назвал вторжение в Курскую область временным - 20.08.2024 Украина.ру

Боец ВСУ назвал вторжение в Курскую область временным

Вооружённым вторжением в Курскую область удастся завершить боевые действия Украины с Россией, заявил в интервью американскому изданию The Washington Post военнослужащий ВСУ

2024-08-20T11:38

2024-08-20T11:38

2024-08-20T11:38

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Украинский боец с позывным "Боксер" заявил, что поначалу интервенция в российский регион выглядела как "не очень хорошая идея".По словам "Боксёра", планов покидать Курскую область у ВСУ нет, но при этом военнослужащим ВСУ внушили надежду "закончить войну таким способом". Он назвал вторжение "временной мерой".Украинские войска атаковали Курскую область России утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.ЕС и США поддержали украинскую интервенцию в российский регион. ВСУ на территории Курской области используют военную технику и другую военную помощь НАТО.По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, военнослужащие ВСУ в Курской области прикрываются местными жителями. Например, они занимают двухэтажный дом так: на первом этаже - военнослужащие, на втором - преподаватели и дети. Кроме этого, много мирных жителей были расстреляны в упор - Алаудинов сообщил, что эта информация подтверждается видеозаписями с камер GoPro с ликвидированных боевиков. Подробности событий на начало дня в обзоре Рекордный отток украинцев, мощные взрывы, дырявые карманы ВСУ. Главное на Украине на утро 20 августа

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новости, курская область, украина, россия, вооруженные силы украины, the washington post, сво, кто, пропаганда