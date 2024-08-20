Потери ВСУ на Курском направлении составили более 4130 военнослужащих - 20.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240820/1056956928.html
Потери ВСУ на Курском направлении составили более 4130 военнослужащих
Потери ВСУ на Курском направлении составили более 4130 военнослужащих - 20.08.2024 Украина.ру
Потери ВСУ на Курском направлении составили более 4130 военнослужащих
Операция по уничтожению ВСУ в Курской области продолжается. Об этом 20 августа сообщило Минобороны РФ в сводке за минувшие сутки
2024-08-20T15:25
2024-08-20T15:25
новости
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
всу
потери всу
сво
кто
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056952990_0:60:1195:732_1920x0_80_0_0_751b0cb703ce4db6e064e41a481be170.jpg
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька", - сказано в официальном сообщении.Также отмечено, что при этом потери ВСУ составили более 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники.Армия России ударами авиации и артиллерии, а также действиями обороняющихся войск поразила скопления живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Косица, Любимовка, Плехово, Толстый Луг и западнее Богдановки.Российская авиация нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 61-й механизированной бригады, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Белополье, Вольная Слобода, Ворожба, Локня, Могрица и Хотень."За сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также 8 автомобилей, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке Минобороны РФ.По данным министерства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 4130 военнослужащих, 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортеров, 299 боевых бронированных машин, 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре единицы инженерной техники.Украинская армия атаковала Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ по факту вторжения ВСУ в Курскую область возбудил уголовное дело.США и ЕС поддержали украинскую интервенцию в российский регион. ВСУ на территории Курской области используют военную технику и другую военную помощь НАТО.Стало известно, что ВСУ вторглись в Курскую область с военнослужащими НАТО - АлаудиновСегодня же Алаудинов анонсировал завершение СВО через пару месяцев
https://ukraina.ru/20240820/1056956110.html
курская область
россия
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056952990_70:0:1125:791_1920x0_80_0_0_094be1a2f9eb5bea64cc16230660f7e1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, кто, минобороны рф
Новости, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, СВО, КТО, Минобороны РФ

Потери ВСУ на Курском направлении составили более 4130 военнослужащих

15:25 20.08.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Операция по уничтожению ВСУ в Курской области продолжается. Об этом 20 августа сообщило Минобороны РФ в сводке за минувшие сутки
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька", - сказано в официальном сообщении.
Также отмечено, что при этом потери ВСУ составили более 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники.
Армия России ударами авиации и артиллерии, а также действиями обороняющихся войск поразила скопления живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Косица, Любимовка, Плехово, Толстый Луг и западнее Богдановки.

Российская авиация нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 61-й механизированной бригады, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Белополье, Вольная Слобода, Ворожба, Локня, Могрица и Хотень.

"За сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также 8 автомобилей, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке Минобороны РФ.
О планах НАТО под Курском и возможном новом фронте – экс-глава Российского бюро Интерпола Овчинский
14:09
О планах НАТО под Курском и возможном новом фронте – экс-глава Российского бюро Интерпола Овчинский
По данным министерства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 4130 военнослужащих, 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортеров, 299 боевых бронированных машин, 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре единицы инженерной техники.
Украинская армия атаковала Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ по факту вторжения ВСУ в Курскую область возбудил уголовное дело.
США и ЕС поддержали украинскую интервенцию в российский регион. ВСУ на территории Курской области используют военную технику и другую военную помощь НАТО.
Стало известно, что ВСУ вторглись в Курскую область с военнослужащими НАТО - Алаудинов
Сегодня же Алаудинов анонсировал завершение СВО через пару месяцев
 
НовостиКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУСВОКТОМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:27"Великий исторический день": Порошенко поблагодарил Раду за запрет УПЦ
15:26Губернатор Севастополя предложил единственный выход для православных на Украине после запрета УПЦ
15:25Потери ВСУ на Курском направлении составили более 4130 военнослужащих
14:54Съезд Демпартии: как проводили Байдена
14:37По ценностным соображениям. Указ Путина снимает барьеры для иностранцев, которые хотят жить в России
14:12Заказчики подрыва "Северных потоков" пытаются отвести подозрения с помощью вбросов - Захарова
14:09О планах НАТО под Курском и возможном новом фронте – экс-глава Российского бюро Интерпола Овчинский
14:08Российский актёр Евгений Шишов погиб в Курской области
13:49Украине насаждают ложную квазицерковь, чтобы изничтожить православие - Захарова
13:19Жена и дети в опасности. Украинские власти запретили охранять семью защищавшего УПЦ нардепа
13:18ВСУ вторглись в Курскую область с военнослужащими НАТО - Алаудинов
13:05Алаудинов анонсировал завершение СВО через пару месяцев
13:04"Теория Кутузова", умные бомбы, упорные бои. Главное на Украине на 13:00 20 августа
12:55Верховная Рада запретила Украинскую православную церковь
12:39На Украине создали отдельный род войск - Силы беспилотных систем
12:38Президент Чехии предрёк вступление части Украины в НАТО
12:26Бойцов ВСУ сажали в собачьи клетки за отказ воевать в Курской области
12:04Евгений Федоров: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь"
11:45Украинская авиация применила французскую управляемую авиабомбу в Курской области
11:38Зеленский заявил о проблемах с водоснабжением
Лента новостейМолния