https://ukraina.ru/20240820/1056956928.html

Потери ВСУ на Курском направлении составили более 4130 военнослужащих

Потери ВСУ на Курском направлении составили более 4130 военнослужащих - 20.08.2024 Украина.ру

Потери ВСУ на Курском направлении составили более 4130 военнослужащих

Операция по уничтожению ВСУ в Курской области продолжается. Об этом 20 августа сообщило Минобороны РФ в сводке за минувшие сутки

2024-08-20T15:25

2024-08-20T15:25

2024-08-20T15:25

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"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька", - сказано в официальном сообщении.Также отмечено, что при этом потери ВСУ составили более 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники.Армия России ударами авиации и артиллерии, а также действиями обороняющихся войск поразила скопления живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Косица, Любимовка, Плехово, Толстый Луг и западнее Богдановки.Российская авиация нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 61-й механизированной бригады, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Белополье, Вольная Слобода, Ворожба, Локня, Могрица и Хотень."За сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также 8 автомобилей, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке Минобороны РФ.По данным министерства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 4130 военнослужащих, 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортеров, 299 боевых бронированных машин, 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре единицы инженерной техники.Украинская армия атаковала Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ по факту вторжения ВСУ в Курскую область возбудил уголовное дело.США и ЕС поддержали украинскую интервенцию в российский регион. ВСУ на территории Курской области используют военную технику и другую военную помощь НАТО.Стало известно, что ВСУ вторглись в Курскую область с военнослужащими НАТО - АлаудиновСегодня же Алаудинов анонсировал завершение СВО через пару месяцев

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