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Пушилин посетил бойцов "Пятнашки" в Курской области

Пушилин посетил бойцов "Пятнашки" в Курской области - 20.08.2024 Украина.ру

Пушилин посетил бойцов "Пятнашки" в Курской области

Волонтёры и бойцы из Донецкой Народной Республики пришли на помощь Курской области. Об этом 20 августа заявил в своём телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин

2024-08-20T09:34

2024-08-20T09:34

2024-08-20T09:34

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донецкая народная республика

курская область

россия

денис пушилин

алексей смирнов (губернатор)

вооруженные силы украины

народный фронт

днр

гуманитарная помощь

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"Курск всегда нас поддерживал начиная с 2014 года. Поэтому, когда на братский регион вероломно напал противник, жители Донецкой Народной Республики не могли остаться в стороне, сразу пришли на помощь", - сообщил глава ДНР.Он также рассказал, что во время визита Курскую область обсудил с врио губернатора Алексеем Смирновым положение дел и дальнейшее взаимодействие. В обширную программу вошли посещения ПВР, пункта выдачи гумпомощи волонтёров Народного фронта."Конечно, делимся опытом, помогаем по всем направлениям",- сообщил глава ДНР.По словам Пушилина, в ДНР понятны все проблемы и задачи, с которыми сталкиваются сегодня жители региона. Среди таковых - и обустройство пунктов временного размещения, и организация гуманитарной помощи, и волонтерская работа, и перехода на дистанционное обучение."Посетил наших бойцов "Пятнашки", которые помогают изгонять вражескую нечисть из Курской области. Настроение у них как всегда боевое!", - заявил Пушилин.Он выразил уверенность в совместном преодолении всех трудностей - "как не раз это делали в прошлом".Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Подробности событий на начало дня в обзоре Рекордный отток украинцев, мощные взрывы, дырявые карманы ВСУ. Главное на Украине на утро 20 августа

донецкая народная республика

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