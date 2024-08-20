Пушилин посетил бойцов "Пятнашки" в Курской области - 20.08.2024 Украина.ру
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Пушилин посетил бойцов "Пятнашки" в Курской области
Пушилин посетил бойцов "Пятнашки" в Курской области - 20.08.2024 Украина.ру
Пушилин посетил бойцов "Пятнашки" в Курской области
Волонтёры и бойцы из Донецкой Народной Республики пришли на помощь Курской области. Об этом 20 августа заявил в своём телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин
2024-08-20T09:34
2024-08-20T09:34
новости
донецкая народная республика
курская область
россия
денис пушилин
алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
народный фронт
днр
гуманитарная помощь
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"Курск всегда нас поддерживал начиная с 2014 года. Поэтому, когда на братский регион вероломно напал противник, жители Донецкой Народной Республики не могли остаться в стороне, сразу пришли на помощь", - сообщил глава ДНР.Он также рассказал, что во время визита Курскую область обсудил с врио губернатора Алексеем Смирновым положение дел и дальнейшее взаимодействие. В обширную программу вошли посещения ПВР, пункта выдачи гумпомощи волонтёров Народного фронта."Конечно, делимся опытом, помогаем по всем направлениям",- сообщил глава ДНР.По словам Пушилина, в ДНР понятны все проблемы и задачи, с которыми сталкиваются сегодня жители региона. Среди таковых - и обустройство пунктов временного размещения, и организация гуманитарной помощи, и волонтерская работа, и перехода на дистанционное обучение."Посетил наших бойцов "Пятнашки", которые помогают изгонять вражескую нечисть из Курской области. Настроение у них как всегда боевое!", - заявил Пушилин.Он выразил уверенность в совместном преодолении всех трудностей - "как не раз это делали в прошлом".Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Подробности событий на начало дня в обзоре Рекордный отток украинцев, мощные взрывы, дырявые карманы ВСУ. Главное на Украине на утро 20 августа
донецкая народная республика
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новости, донецкая народная республика, курская область, россия, денис пушилин, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, народный фронт, днр, гуманитарная помощь, новые регионы, сво, терроризм, кто
Новости, Донецкая Народная Республика, Курская область, Россия, Денис Пушилин, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины, Народный фронт, ДНР, гуманитарная помощь, Новые регионы, СВО, терроризм, КТО

Пушилин посетил бойцов "Пятнашки" в Курской области

09:34 20.08.2024
 
© из личного архиваДенис Пушилин
Денис Пушилин
© из личного архива
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Волонтёры и бойцы из Донецкой Народной Республики пришли на помощь Курской области. Об этом 20 августа заявил в своём телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин
"Курск всегда нас поддерживал начиная с 2014 года. Поэтому, когда на братский регион вероломно напал противник, жители Донецкой Народной Республики не могли остаться в стороне, сразу пришли на помощь", - сообщил глава ДНР.
Он также рассказал, что во время визита Курскую область обсудил с врио губернатора Алексеем Смирновым положение дел и дальнейшее взаимодействие. В обширную программу вошли посещения ПВР, пункта выдачи гумпомощи волонтёров Народного фронта.
"Конечно, делимся опытом, помогаем по всем направлениям",- сообщил глава ДНР.
По словам Пушилина, в ДНР понятны все проблемы и задачи, с которыми сталкиваются сегодня жители региона. Среди таковых - и обустройство пунктов временного размещения, и организация гуманитарной помощи, и волонтерская работа, и перехода на дистанционное обучение.
"Посетил наших бойцов "Пятнашки", которые помогают изгонять вражескую нечисть из Курской области. Настроение у них как всегда боевое!", - заявил Пушилин.
Он выразил уверенность в совместном преодолении всех трудностей - "как не раз это делали в прошлом".
"Курск держится, с ним вся страна!", - заявил глава ДНР по итогам визита в Курскую область.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.
Подробности событий на начало дня в обзоре Рекордный отток украинцев, мощные взрывы, дырявые карманы ВСУ. Главное на Украине на утро 20 августа
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаКурская областьРоссияДенис ПушилинАлексей Смирнов (губернатор)Вооруженные силы УкраиныНародный фронтДНРгуманитарная помощьНовые регионыСВОтерроризмКТО
 
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