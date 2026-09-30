https://ukraina.ru/20260930/vsu-pytalis-dvazhdy-vyrvatsya-iz-okruzheniya-ekspert-o-realnoy-situatsii-pod-kharkovom-1083507305.html

"ВСУ пытались дважды вырваться из окружения": эксперт о реальной ситуации под Харьковом

"ВСУ пытались дважды вырваться из окружения": эксперт о реальной ситуации под Харьковом - 30.09.2026 Украина.ру

"ВСУ пытались дважды вырваться из окружения": эксперт о реальной ситуации под Харьковом

На Липцевском участке по позициям ВСУ активно работали авиация и артиллерия. Киевский режим старается укрепить главные высоты по обе стороны Травянского водохранилища и опорники вдоль автомобильной рокадной дороги. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-09-30T08:30

2026-09-30T08:30

2026-09-30T08:30

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Продолжая обзор Харьковского направления, полковник Алехин сообщил о боях на Липцевском участке и продвижении штурмовых групп ВС РФ. Эксперт подчеркнул, что по позициям ВСУ активно работали авиация и артиллерия. "Здесь киевский режим старается укрепить главные высоты по обе стороны Травянского водохранилища и опорники вдоль автомобильной рокадной дороги в сторону Больших Проходов и Слатино. Эти участки находятся на линии огня и являются ключевыми на этом направлении", — пояснил он.По информации собеседника Украина.ру, есть заметные продвижения штурмовых групп в районе Алисовки и Новой Казачьей. "Также наши расширяют внешнюю зону окружения, штурмуя Приколотное", — отметил Алехин.Собеседник Украина.ру подчеркнул, что бои за эти высоты носят принципиальный характер: именно с них противник корректирует огонь и пытается удержать рокадную дорогу, связывающую его группировку в этом районе.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ разрезают на части котел под Харьковом и накрывают ВСУ из "Торнадо-С" на сайте Украина.ру.Рано или поздно СВО закончится. На Украине начнется серьезное внутреннее противостояние, которое перейдет в гражданскую войну. Подробнее об этом — в материале "Рустем Клупов: ВСУ и НАТО сделали ставку на кибернетизацию войны, но Россия нашла способ сорвать их планы" на сайте Украина.ру.

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