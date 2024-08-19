Грядущий визит Моди, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 августа - 19.08.2024 Украина.ру
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Грядущий визит Моди, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 августа
Грядущий визит Моди, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 августа - 19.08.2024 Украина.ру
Грядущий визит Моди, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 августа
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-08-19T13:00
2024-08-19T14:00
хроники
эксклюзив
украина
россия
индия
владимир путин
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мид
офис президента
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О грядущем визите Нарендры Моди сообщил МИД Индии. Конкретная дата визита в настоящее время не разглашается. В министерстве иностранных дел Индии пообещали детали визита опубликовать позднее.При этом местные пишут, что поездка, возможно, запланирована на 21-23 августа. По их данным, Моди также посетит Польшу.В конце июля газета Indian Express сообщала, что визит премьер-министра Индии Моди может состояться на День независимости Украины, который отмечается 24 августа.По данным издания, визит продлится несколько часов. При этом из соображений безопасности он может быть необъявленным: о нём станет известно уже после того, как Моди прибудет в Киев.Тогда источники Indian Express сообщили, что "решение об уровне визита всё ещё не принято".Ранее новостной канал WION со ссылкой на дипломатические источники проинформировал о готовящемся визите Моди на Украину, который может состояться в третью неделю августа. Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с Моди и пригласил его посетить с визитом Украину. После этого Зеленский и Моди встретились на полях саммита Группы семи в Италии.В июле глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, советник по национальной безопасности Аджит Довал и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провели переговоры по телефону.Ранее, 8-9 июля, премьер-министр Индии находился с визитом в России. Это был первый его визит в РФ за пять лет. 9 июля в Большом Кремлёвском дворце с Моди провёл переговоры президент России Владимир Путин. Проходили переговоры в узком составе.Примечательно, что перед переговорами Моди посетил павильон "Атом" на ВДНХ, посвящённый развитию отечественной ядерной физики и атомного оружия, а также технологиям использования ядерной энергии в мирных и военных целях.В итоговом заявлении Путин и Моди договорились "развивать неделимую безопасность в Евразии". Кроме того, они подчеркнули "необходимость мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта".Обстрелы и налётыУтром 19 августа Минобороны России сообщило об отражённых атаках на территорию России за ночь."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны России.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 25 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ осуществили 8 обстрелов, на горловском направлении — 16 обстрелов, на ясиноватском направлении — 1 обстрелов, выпустив в общей сложности 80 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 2 гражданских лиц и ранении ещё 2 гражданских лиц. Пострадали 4 сотрудника МЧС России. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение, пожарная автоцистерна и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили в общей сложности 6 снарядов по Петровскому району Донецка.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 32 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 11; Великая Лепетиха — 3; Каховка — 3; Новая Каховка — 4; Горностаевка — 3; Каиры — 3; Алёшки — 5", - отмечалось в сообщении.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка и Корсунка.Утром 19 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе посёлки Майский, Малиновка, Октябрьский и Разумное, сёла Головино, Драгунское, Красный Хутор, Крутой Лог, Нечаевка, Никольское, Петровка, Солнцевка, Черемошное, Шагаровка, Щетиновка и Ясные Зори подверглись атакам с помощью 24 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 28 БПЛА, из которых 8 были сбиты системой ПВО. Повреждены один МКД, 3 частных домовладения, 5 автомобилей, 1 социальный объект, 2 производственных предприятия и инфраструктурный объект связи", - указывалось в сводке.В Борисовском районе хутора Казачье-Рудченское и Лозовая Рудка подверглись одному обстрелу, в ходе которого выпущено 5 боеприпасов, и атакованы одним беспилотником. Обошлось без последствий.В Валуйском городском округе по сёлам Логачевка и Новопетровка выпущено 4 беспилотника. Повреждён один частный дом и посечён осколками один автомобиль.В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела. Обошлось без последствий.В Грайворонском городском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский и сёлам Безымено, Дроновка, Козинка и Сподарюшино выпущено 52 боеприпаса в ходе 9 обстрелов и 3 беспилотника. Обошлось без последствий."В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Колотиловка, Староселье и Теребрено выпущено 40 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и 5 БПЛА. Повреждён один автомобиль. В селе Вязовое в результате атаки беспилотника ранен один мирный житель. Женщина с минно-взрывной травмой и контузией госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил губернатор.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Середа и хутору Марьино выпущено 30 боеприпасов в ходе 5 обстрелов, а также 6 беспилотников. Повреждены 3 квартиры в МКД, 6 частных домов и 2 автомобиля. Ранены 3 мирных жителя, из них один госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода, двоим раненым оказана необходимая помощь, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно", - писал Гладков.С полуночи до полудня 19 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале семь раз предупреждал своих земляков о ракетной опасности. В регионе идут ожесточённые бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем в Курской области - в статье Сергея Зуева "Первые под Курском после Гитлера. Украинские эксперты о происходящем".
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив, украина, россия, индия, владимир путин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мид, офис президента, владимир зеленский
Хроники, Эксклюзив, Украина, Россия, Индия, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МИД, Офис президента, Владимир Зеленский

Грядущий визит Моди, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 августа

13:00 19.08.2024 (обновлено: 14:00 19.08.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСаммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
О грядущем визите Нарендры Моди сообщил МИД Индии. Конкретная дата визита в настоящее время не разглашается. В министерстве иностранных дел Индии пообещали детали визита опубликовать позднее.
При этом местные пишут, что поездка, возможно, запланирована на 21-23 августа. По их данным, Моди также посетит Польшу.
В конце июля газета Indian Express сообщала, что визит премьер-министра Индии Моди может состояться на День независимости Украины, который отмечается 24 августа.
По данным издания, визит продлится несколько часов. При этом из соображений безопасности он может быть необъявленным: о нём станет известно уже после того, как Моди прибудет в Киев.
Тогда источники Indian Express сообщили, что "решение об уровне визита всё ещё не принято".
Ранее новостной канал WION со ссылкой на дипломатические источники проинформировал о готовящемся визите Моди на Украину, который может состояться в третью неделю августа. Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с Моди и пригласил его посетить с визитом Украину. После этого Зеленский и Моди встретились на полях саммита Группы семи в Италии.
В июле глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, советник по национальной безопасности Аджит Довал и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провели переговоры по телефону.
Ранее, 8-9 июля, премьер-министр Индии находился с визитом в России. Это был первый его визит в РФ за пять лет. 9 июля в Большом Кремлёвском дворце с Моди провёл переговоры президент России Владимир Путин. Проходили переговоры в узком составе.
Примечательно, что перед переговорами Моди посетил павильон "Атом" на ВДНХ, посвящённый развитию отечественной ядерной физики и атомного оружия, а также технологиям использования ядерной энергии в мирных и военных целях.
В итоговом заявлении Путин и Моди договорились "развивать неделимую безопасность в Евразии". Кроме того, они подчеркнули "необходимость мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта".
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
09:50
Угроза Сырскому, западные СМИ на побегушках у ЦИПсО. Главное на Украине на утро 19 августаЗападные СМИ сообщили, что на вторжение в Курскую область главком ВСУ Александр Сырский решился под давлением. Украина привлекла западных журналистов к информационной атаке в Курской области
Обстрелы и налёты
Утром 19 августа Минобороны России сообщило об отражённых атаках на территорию России за ночь.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны России.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 25 ударов по этому региону России.
На донецком направлении ВСУ осуществили 8 обстрелов, на горловском направлении — 16 обстрелов, на ясиноватском направлении — 1 обстрелов, выпустив в общей сложности 80 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о гибели 2 гражданских лиц и ранении ещё 2 гражданских лиц. Пострадали 4 сотрудника МЧС России. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение, пожарная автоцистерна и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили в общей сложности 6 снарядов по Петровскому району Донецка.
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По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 32 снаряда из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 11; Великая Лепетиха — 3; Каховка — 3; Новая Каховка — 4; Горностаевка — 3; Каиры — 3; Алёшки — 5", - отмечалось в сообщении.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка и Корсунка.
Утром 19 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"В Белгородском районе посёлки Майский, Малиновка, Октябрьский и Разумное, сёла Головино, Драгунское, Красный Хутор, Крутой Лог, Нечаевка, Никольское, Петровка, Солнцевка, Черемошное, Шагаровка, Щетиновка и Ясные Зори подверглись атакам с помощью 24 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 28 БПЛА, из которых 8 были сбиты системой ПВО. Повреждены один МКД, 3 частных домовладения, 5 автомобилей, 1 социальный объект, 2 производственных предприятия и инфраструктурный объект связи", - указывалось в сводке.
В Борисовском районе хутора Казачье-Рудченское и Лозовая Рудка подверглись одному обстрелу, в ходе которого выпущено 5 боеприпасов, и атакованы одним беспилотником. Обошлось без последствий.
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
Вчера, 13:00
Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августаПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина пытается добиться от России удара ядерного оружия. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В Валуйском городском округе по сёлам Логачевка и Новопетровка выпущено 4 беспилотника. Повреждён один частный дом и посечён осколками один автомобиль.
В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела. Обошлось без последствий.
В Грайворонском городском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский и сёлам Безымено, Дроновка, Козинка и Сподарюшино выпущено 52 боеприпаса в ходе 9 обстрелов и 3 беспилотника. Обошлось без последствий.
"В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Колотиловка, Староселье и Теребрено выпущено 40 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и 5 БПЛА. Повреждён один автомобиль. В селе Вязовое в результате атаки беспилотника ранен один мирный житель. Женщина с минно-взрывной травмой и контузией госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил губернатор.
Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Без последствий.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Середа и хутору Марьино выпущено 30 боеприпасов в ходе 5 обстрелов, а также 6 беспилотников. Повреждены 3 квартиры в МКД, 6 частных домов и 2 автомобиля. Ранены 3 мирных жителя, из них один госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода, двоим раненым оказана необходимая помощь, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно", - писал Гладков.
С полуночи до полудня 19 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале семь раз предупреждал своих земляков о ракетной опасности. В регионе идут ожесточённые бои.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О происходящем в Курской области - в статье Сергея Зуева "Первые под Курском после Гитлера. Украинские эксперты о происходящем".
 
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13:00Грядущий визит Моди, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 августа
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