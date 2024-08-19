Нельзя быть сильными везде: историк рассказал, почему был неизбежен "первичный успех противника" - 19.08.2024 Украина.ру
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Нельзя быть сильными везде: историк рассказал, почему был неизбежен "первичный успех противника"
Нельзя быть сильными везде: историк рассказал, почему был неизбежен "первичный успех противника" - 19.08.2024 Украина.ру
Нельзя быть сильными везде: историк рассказал, почему был неизбежен "первичный успех противника"
Обе мировые войны показали, что даже при тогдашней технике возможно быстро пробить любую оборону на несколько километров, особенно если не считаться с потерями. Сейчас уровень развития техники, связи, навигации, беспилотников, управляемого оружия - кардинально другой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
2024-08-19T05:45
2024-08-19T05:45
новости
курская область
харьковская область
геннадий алехин
всу
наступление
атака
граница
красная армия
техника
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Некоторые эксперты утверждают, что ВСУ в Курской области повторили успех своего наступления в Харьковской области 2022 года, действуя малыми мобильными группами.Стоит отметить, что успехи подвижных групп во Второй мировой были гораздо ярче. Например, в августе 1945 года 6-я гвардейская танковая армия в Маньчжурии проходила 180 км в сутки, сообщил эксперт.Обе мировые войны показали, что даже при тогдашней технике возможно быстро пробить любую оборону на несколько километров, особенно если не считаться с потерями. Развить успех - это совсем другое дело, отметил Белаш.Сейчас уровень развития техники, особенно связи, навигации, беспилотников, управляемого оружия - кардинально другой. Даже двигатели современных боевых автомобилей в разы мощнее, чем у легких танков Второй мировой. Прежние аналогии устарели на десятки лет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью историка Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую читайте на сайте Украина.руПодробнее о текущей ситуации на разных направлениях СВО - в статье Геннадия Алёхина: Cпецоперация на минувшей неделе. Ликвидируем курский прорыв, давим на линии фронта на сайте Украина.ру
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новости, курская область, харьковская область, геннадий алехин, всу, наступление, атака, граница, красная армия, техника, военная техника, беспилотники, оружие
Новости, Курская область, Харьковская область, Геннадий Алехин, ВСУ, наступление, атака, граница, Красная Армия, техника, военная техника, беспилотники, оружие

Нельзя быть сильными везде: историк рассказал, почему был неизбежен "первичный успех противника"

05:45 19.08.2024
 
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP / Vadim Ghirda
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Обе мировые войны показали, что даже при тогдашней технике возможно быстро пробить любую оборону на несколько километров, особенно если не считаться с потерями. Сейчас уровень развития техники, связи, навигации, беспилотников, управляемого оружия - кардинально другой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Некоторые эксперты утверждают, что ВСУ в Курской области повторили успех своего наступления в Харьковской области 2022 года, действуя малыми мобильными группами.
Стоит отметить, что успехи подвижных групп во Второй мировой были гораздо ярче. Например, в августе 1945 года 6-я гвардейская танковая армия в Маньчжурии проходила 180 км в сутки, сообщил эксперт.
"Та же Курская дуга доказывает, что можно месяцами готовить оборону, иметь храбрые и оснащенные войска - некоторые части Красной армии бились буквально до последнего человека. Тем не менее первичный успех противника неизбежен. Нельзя быть сильным везде", - подчеркнул историк.
Обе мировые войны показали, что даже при тогдашней технике возможно быстро пробить любую оборону на несколько километров, особенно если не считаться с потерями. Развить успех - это совсем другое дело, отметил Белаш.
Сейчас уровень развития техники, особенно связи, навигации, беспилотников, управляемого оружия - кардинально другой. Даже двигатели современных боевых автомобилей в разы мощнее, чем у легких танков Второй мировой. Прежние аналогии устарели на десятки лет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью историка Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о текущей ситуации на разных направлениях СВО - в статье Геннадия Алёхина: Cпецоперация на минувшей неделе. Ликвидируем курский прорыв, давим на линии фронта на сайте Украина.ру
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НовостиКурская областьХарьковская областьГеннадий АлехинВСУнаступлениеатакаграницаКрасная Армиятехникавоенная техникабеспилотникиоружие
 
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