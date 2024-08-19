https://ukraina.ru/20240819/1056933085.html

Нельзя быть сильными везде: историк рассказал, почему был неизбежен "первичный успех противника"

Нельзя быть сильными везде: историк рассказал, почему был неизбежен "первичный успех противника" - 19.08.2024 Украина.ру

Нельзя быть сильными везде: историк рассказал, почему был неизбежен "первичный успех противника"

Обе мировые войны показали, что даже при тогдашней технике возможно быстро пробить любую оборону на несколько километров, особенно если не считаться с потерями. Сейчас уровень развития техники, связи, навигации, беспилотников, управляемого оружия - кардинально другой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш

2024-08-19T05:45

2024-08-19T05:45

2024-08-19T05:45

новости

курская область

харьковская область

геннадий алехин

всу

наступление

атака

граница

красная армия

техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/51/1033755172_0:0:4493:2527_1920x0_80_0_0_588d4991808efe1b97dc4bd2708d672e.jpg

Некоторые эксперты утверждают, что ВСУ в Курской области повторили успех своего наступления в Харьковской области 2022 года, действуя малыми мобильными группами.Стоит отметить, что успехи подвижных групп во Второй мировой были гораздо ярче. Например, в августе 1945 года 6-я гвардейская танковая армия в Маньчжурии проходила 180 км в сутки, сообщил эксперт.Обе мировые войны показали, что даже при тогдашней технике возможно быстро пробить любую оборону на несколько километров, особенно если не считаться с потерями. Развить успех - это совсем другое дело, отметил Белаш.Сейчас уровень развития техники, особенно связи, навигации, беспилотников, управляемого оружия - кардинально другой. Даже двигатели современных боевых автомобилей в разы мощнее, чем у легких танков Второй мировой. Прежние аналогии устарели на десятки лет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью историка Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую читайте на сайте Украина.руПодробнее о текущей ситуации на разных направлениях СВО - в статье Геннадия Алёхина: Cпецоперация на минувшей неделе. Ликвидируем курский прорыв, давим на линии фронта на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240815/1056881138.html

курская область

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, харьковская область, геннадий алехин, всу, наступление, атака, граница, красная армия, техника, военная техника, беспилотники, оружие