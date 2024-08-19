Нельзя быть сильными везде: историк рассказал, почему был неизбежен "первичный успех противника"
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
© AP / Vadim Ghirda
Обе мировые войны показали, что даже при тогдашней технике возможно быстро пробить любую оборону на несколько километров, особенно если не считаться с потерями. Сейчас уровень развития техники, связи, навигации, беспилотников, управляемого оружия - кардинально другой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Некоторые эксперты утверждают, что ВСУ в Курской области повторили успех своего наступления в Харьковской области 2022 года, действуя малыми мобильными группами.
Стоит отметить, что успехи подвижных групп во Второй мировой были гораздо ярче. Например, в августе 1945 года 6-я гвардейская танковая армия в Маньчжурии проходила 180 км в сутки, сообщил эксперт.
"Та же Курская дуга доказывает, что можно месяцами готовить оборону, иметь храбрые и оснащенные войска - некоторые части Красной армии бились буквально до последнего человека. Тем не менее первичный успех противника неизбежен. Нельзя быть сильным везде", - подчеркнул историк.
Обе мировые войны показали, что даже при тогдашней технике возможно быстро пробить любую оборону на несколько километров, особенно если не считаться с потерями. Развить успех - это совсем другое дело, отметил Белаш.
Сейчас уровень развития техники, особенно связи, навигации, беспилотников, управляемого оружия - кардинально другой. Даже двигатели современных боевых автомобилей в разы мощнее, чем у легких танков Второй мировой. Прежние аналогии устарели на десятки лет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью историка Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую читайте на сайте Украина.ру
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