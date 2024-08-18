https://ukraina.ru/20240818/1056927911.html

Cпецоперация на минувшей неделе. Ликвидируем курский прорыв, давим на линии фронта

Cпецоперация на минувшей неделе. Ликвидируем курский прорыв, давим на линии фронта - 18.08.2024 Украина.ру

Cпецоперация на минувшей неделе. Ликвидируем курский прорыв, давим на линии фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) десятые сутки после прорыва на территорию Курской области ведут боевые действия с регулярными частями и подразделениями российской армии в приграничных районах. Уже можно подвести предварительные итоги дерзкой, тщательно спланированной войсковой операции противника.

2024-08-18T10:05

2024-08-18T10:05

2024-08-18T10:05

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Во-первых, главным преимуществом ВСУ на первоначальном этапе явилось то, что в бой украинцы вступали по заранее подготовленным, многократно просчитанным на компьютерах ЦБУ НАТО планам и в составе полностью укомплектованных, хорошо вооружённых и качественно подготовленных бригад и батальонов. Как минимум, три бригады из группировки вторжения, были сформированы ещё прошлой весной, укомплектованы людьми и техникой по штатам американских "страйкеровских" бригад и не принимали участия в боевых действиях. Как следствие, они имели профессиональный, высокомотивированный личный состав и высокую слаженность.Другим их преимуществом было прикрытие самыми современными системами РЭБ. Установленные на украинской технике станции РЭБ имели блоки защиты почти от всех выявленных российских средств поражения, имеющих дистанционные системы наведения, что в первые трое суток "прикрыло" подразделения ВСУ от наших дронов и частично бомб с УМПК.Так же эффективно была выстроена система РЭБ, заглушившая нашу связь. И до сих пор эта проблема не решена окончательно, хотя множество станций было выявлено и уничтожено. Ещё одним преимуществом ВСУ стала цифровая широкополосная связь, позволившая выстроить устойчивую сеть боевого управления, что позволяло эффективно руководить действиями сил вторжения. Всё это позволило группировке ВСУ в течении четырёх суток владеть инициативой и показывать высокий уровень современной сетецентричной войны.В отличии от ВСУ, наши подразделения и части, перебрасывавшиеся на курское направление, что называется, "сшивались" в единую группировку наскоро. Весь комплекс эффективного боевого управления формировался под огнём "в ручном режиме", что усугублялось заглушенной противником связью и, как следствие, минимум развединформации.Особо стоит отметить при этом, что переброшенные сюда отряды были исключительно опытными и прекрасно подготовленными подразделениями, привыкшими действовать самостоятельно и не теряться в условиях ситуационной и информационной неопределённости. Поэтому уже к исходу третьих суток противник столкнулся с эффективным противодействием, затормозившим, а потом и совсем сломавшим планы его наступления.В чем заключались слабые стороны противника? В первую очередь сказалась недостаточная численность группировки вторжения, несоответствие её масштабу поставленных перед ней задач. Ставка командования ВСУ на качественное превосходство своих войск над российскими пограничниками и частями прикрытия границы, внезапность и новейшие технические системы, сработавшая в первые сутки - все эти факторы по мере того, как российское командование опомнилось и начало энергично противодействовать украинскому плану, стали утрачивать своё значение, и на пятые сутки перестала быть фактором, обеспечивающим превосходство и успех. Командование ВСУ просто переоценило свои возможности и недооценило скорость реакции российского командования.Последствием этого стало невыполнение планов расширения плацдарма вторжения по фронту и по глубине. Это привело к тому, что противнику не удалось создать на территории плацдарма "коридор безопасности", по которому можно было организовать логистику - безопасно вести снабжение группировки, перебрасывать резервы. Сейчас плацдарм насквозь простреливается российской артиллерией и авиацией.Тем не менее, противник по-прежнему пытается нащупать "прорывные" точки в Беловском, Глушковском районах, еще не отказался от намерений перекинуть резервы в сторону Рыльска. Правда, вряд ли у него это получится, потому что наши армейские подразделения там плотно взяли под огневой контроль пути перемещения и переброски резервов.Мобильные группы противника, которые действуют преимущественно на территории Суджанского района, все-таки пытаются любыми путями выйти на узловые трассы, которые ведут в Курск, Курчатов, Железногорск.Главком ВСУ генерал Сырский изменил тактику действий своих подчиненных подразделений. Образно выражаясь, выпускник Московского высшего военного командного училища просто "стряхнул пыль" с наставлений и методических разработок советской школы военной науки и искусства. А именно, в восьмидесятые годы минувшего столетия в самый разгар афганской войны в войска внедрялись ОМГ (оперативные мобильные группы). Фактически, они стали основой внедрения новых форм и методов в тактике боевых действий. Этим, кстати, воспользовались умные головы в Пентагоне и Брюсселе.Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки "Север" пресекают попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного. В районе Мартыновки были обнаружены и уничтожены две группы ВСУ на пикапах. В направлении населенных пунктов Коренево, Ольговка, Погребки, Русское Поречное и Черкесское Поречное российские войска отразили шесть атак подразделений 115-й механизированной, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад, сообщили в ведомстве.По данным Минобороны за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2,3 тыс. военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии. И такие потери в живой силе и технике с каждым днем растут.И, судя по ситуации, можно выделить два момента. Первый: противнику не удается перебросить основные резервы. Второй: это сказывается на ведении его боевых действий. Горючее заканчивается, боеприпасы заканчиваются, и это признают сами украинцы.Всё вышесказанное позволяет утверждать, что перспективы украинского наступления на курском направлении почти полностью исчерпаны. Даже если Сырский бросит сюда дополнительные резервы, существенно улучшить положение своих войск он уже не сможет, и теперь для него главный вопрос - удерживать ли здесь плацдарм ценой перспективы огромных потерь или отводить войска, рапортуя о достигнутых целях?И в НАТО не верят, что ВСУ смогут закрепиться в Курской области, сообщил агентству Bloomberg чиновник альянса. По его словам, там считают маловероятным, что украинские силы смогут удержать российскую территорию. Агентство отметило, что западные страны пока ждут и наблюдают, воздерживаясь от конкретных комментариев по поводу нападения. Однако государства альянса считают, что Вооруженные силы России выбьют украинскую армию из Курской области, даже если на это потребуются недели.Газета The New York Times между тем пишет о том, что победа на Украине уже "в руках у России" и она абсолютно достижима независимо от того, "кто будет в Белом доме в следующем году". Издание отмечает, что Запад оказывает Украине помощь, "достаточную лишь для того, чтобы не допустить развала фронта". Это ставит Киев в "унылое положение", и в определенный момент мирное соглашение на условиях РФ для украинских властей станет предпочтительнее гибели.Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Курской области поставил задачу выбить ВСУ из региона и обеспечить надежное прикрытие госграницы. Глава государства отметил, что противник получит "достойный ответ" на свою провокацию. Продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области на данный момент в целом остановлено. Под контролем противника находятся еще более двадцати населенных пунктов региона.Выбить противника из Курской области и восстановить положение по государственной границе с военной точки зрения значит организовать и провести контрудар, а по сути дела — наступательную операцию. Вполне возможно, что именно о ней и шла речь на совещании у Путина 12 августа. При этом глава государства отметил, что противник получит "достойный ответ" на свою провокацию.На проведение наступательных операций с ходу не решаются. Для начала надо учесть возможности быстрого выдвижения и развертывания привлекаемых войск, положение соединений и частей, прочно удерживающих оборонительные рубежи, удаление резервов от рубежей и районов развертывания, готовность войск к действиям. Иными словами, на подготовку операции требуется время.Важнейшие условия успеха наступательной операции — скрытность ее подготовки, внезапность проведения, надежное огневое поражение противника, а также защита выдвигающихся и развертывающихся войск в первую очередь от ударов беспилотников. Вполне вероятно, что и этим вопросам на совещании у президента было уделено первостепенное внимание.Можно и не сомневаться, что цель предстоящей операции сформулирована предельно конкретно и жестко — разгром противостоящего противника, выход на государственную границу, перенос боевых действий на территорию Украины. Но к такой операции необходима и соответствующая подготовка — она, как минимум, включает подготовку войск, организацию всестороннего обеспечения и управления, развертывание войск и занятие ими исходных районов для перехода в наступление.Несмотря на то, что весь акцент сейчас сместился на курский участок, увеличилась огневая активность с нашей стороны на харьковском и донбасском направлениях. На Торецком участке ВС РФ освободили Железное, примыкающее к Торецку на юге и продвинулись западнее к окраинам Сухой Балки. С восточных подступов к городу идут бои у терриконов шахт Северная и им.Артема — ключевых укрепрайонов ВСУ. В самом Торецке ВС РФ отбили весь квартал многоэтажек на востоке со стороны Кирово. Есть продвижение в северной части Новгородского (Нью-Йорка), сейчас под контролем около 90%. На Артемовском участке, освободив на днях ротный опорный пункт у Клещеевки, ВС РФ расширяют зону контроля юго-западнее села, зачистили половину лесного массива. В самом Часов Яре идут бои.На Купянском участке несколько подразделений ВСУ попали в окружение между Песчаным и Табаевкой. Сидят уже четвертый день. Наши операторы FPV поразили станцию РЭБ, два миномета ВСУ, пункт дислокации противника и пункт управления БПЛА.На Харьковском направлении продолжаются бои в Волчанске. В районе многоэтажек штурмовые группы "Бесстрашных" зачищают квартал за кварталом. На Липцовском участке бойцы группировки "Север" продолжают выдавливать противника из дачного поселка севернее н.п. Липцы. Ударами FPV-Дронов и артиллерии группировки "Север" нанесено поражение двум скопления живой силы боевой техники противника.Все эти моменты, безусловно, учитывают в наших штабах группировки войск. Кроме того, нельзя исключать, что перед началом наступления в Курской области будет проведен массированный огневой удар по объектам на территории Украины с привлечением всех имеющихся возможностей Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, ракетных войск и артиллерии.И еще один существенный нюанс, влияющий на морально- психологическое состояние бойцов и офицеров младшего звена ВСУ на поле боя. "Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу", — с таким заявлением выступили украинские военнопленные, которые ранее отказались от обмена и дальнейшую жизнь видят в России.Батальон имени Богдана Хмельницкого — пока единственное в российской армии подразделение, сформированное из бывших украинских военнослужащих, которые добровольно перешли на сторону России и выразили желание воевать против ВСУ. Это подразделение входит в состав российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с конца января, а в ноябре прошлого года бойцы приняли присягу на верность России. Они уже участвовали в боевых действиях и сталкивались в серьезных боях с бывшими коллегами.Вот эти хлопцы, да и взрослые мужики, которые хотят служить в российской армии, делают это осознанно, а не по какому-то принуждению. Это харьковчане, донецкие, луганские, одесские, те, которые всегда говорили на русском языке и думали на нем же. Многие в Россию приезжали на заработки, у многих там родственные связи. А что им дал Зеленский, да и его предшественники? Возможность умереть и жить впроголодь. Они патриоты своей страны, но без вражды к России. А вот к Киеву у них много претензий, поэтому готовы пойти в бой против киевского режима. которому наплевать на их жизни.Также читайте интервью: Александр Дюков об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисом

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эксклюзив, россия, курская область, украина, александр сырский, владимир путин, богдан хмельницкий, вооруженные силы украины, нато, минобороны