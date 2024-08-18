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ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы
ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы - 18.08.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы
Две мирных жительницы села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа получили ранения в результате обстрела украинской армии. Об этом 18 августа сообщил губернатор области Вячеслав Гладков
2024-08-18T10:44
2024-08-18T10:44
2024-08-18T10:44
новости
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
всу
обстрелы
военные преступления
терроризм
мирные жители
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"Ранены два мирных жителя. Одной женщине с баротравмой и поверхностным осколочным ранением предплечья медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Вторую пострадавшую с осколочным ранением шеи бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - сказано в публикации официального телеграм-канала губернатора Белгородской области.Отмечено также, то по итогам обстрела ВСУ различные повреждения выявлены в трёх частных домовладениях — выбиты окна, посечены крыши и фасады. Информация о последствиях деяний украинских военных уточняется.Гладков сообщил также, что за прошедшие сутки украинские военные атаковали шесть приграничных районов Белгородской области. ВСу применили артиллерию и десятки беспилотников. В результате пострадали четверо мирных жителей Белгородской области, зафиксированы разрушения домовладений и инфраструктуры.В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). С 15 августа 2024 года в Белгородской области объявлено о чрезвычайной ситуации федерального характера.Как сообщала Украина.ру, за минувшие сутки в соседней Курской области сигнал ракетной опасности объявлялся 18 раз. С начала воскрескенья 18 августа такоц сигнал подавался трижды – подробности в публикации Курская область снова в ракетной опасности
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, военные преступления, терроризм, мирные жители, бпла, кто, сво
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обстрелы, Военные преступления, терроризм, мирные жители, БПЛА, КТО, СВО
ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы
Две мирных жительницы села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа получили ранения в результате обстрела украинской армии. Об этом 18 августа сообщил губернатор области Вячеслав Гладков
"Ранены два мирных жителя. Одной женщине с баротравмой и поверхностным осколочным ранением предплечья медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Вторую пострадавшую с осколочным ранением шеи бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - сказано в публикации официального телеграм-канала губернатора Белгородской области.
Отмечено также, то по итогам обстрела ВСУ различные повреждения выявлены в трёх частных домовладениях — выбиты окна, посечены крыши и фасады. Информация о последствиях деяний украинских военных уточняется.
Гладков сообщил также, что за прошедшие сутки украинские военные атаковали шесть приграничных районов Белгородской области. ВСу применили артиллерию и десятки беспилотников. В результате пострадали четверо мирных жителей Белгородской области, зафиксированы разрушения домовладений и инфраструктуры.
В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). С 15 августа 2024 года в Белгородской области объявлено о чрезвычайной ситуации федерального характера.
Как сообщала Украина.ру, за минувшие сутки в соседней Курской области сигнал ракетной опасности объявлялся 18 раз. С начала воскрескенья 18 августа такоц сигнал подавался трижды – подробности в публикации Курская область снова в ракетной опасности