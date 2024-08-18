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ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы - 18.08.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы

Две мирных жительницы села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа получили ранения в результате обстрела украинской армии. Об этом 18 августа сообщил губернатор области Вячеслав Гладков

2024-08-18T10:44

2024-08-18T10:44

2024-08-18T10:44

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терроризм

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"Ранены два мирных жителя. Одной женщине с баротравмой и поверхностным осколочным ранением предплечья медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Вторую пострадавшую с осколочным ранением шеи бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - сказано в публикации официального телеграм-канала губернатора Белгородской области.Отмечено также, то по итогам обстрела ВСУ различные повреждения выявлены в трёх частных домовладениях — выбиты окна, посечены крыши и фасады. Информация о последствиях деяний украинских военных уточняется.Гладков сообщил также, что за прошедшие сутки украинские военные атаковали шесть приграничных районов Белгородской области. ВСу применили артиллерию и десятки беспилотников. В результате пострадали четверо мирных жителей Белгородской области, зафиксированы разрушения домовладений и инфраструктуры.В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). С 15 августа 2024 года в Белгородской области объявлено о чрезвычайной ситуации федерального характера.Как сообщала Украина.ру, за минувшие сутки в соседней Курской области сигнал ракетной опасности объявлялся 18 раз. С начала воскрескенья 18 августа такоц сигнал подавался трижды – подробности в публикации Курская область снова в ракетной опасности

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, военные преступления, терроризм, мирные жители, бпла, кто, сво