Курская область снова в ракетной опасности
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
В воскресенье 18 августа на территории Курской области трижды объявлялось о ракетной опасности. Об этом сообщает ТГ-канал врио губернатора области Алексея Смирнова
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сказано в очередном сообщении, опубликованном в 10.02.
Через 11 минут последовал отбой ракетной опасности. За субботу 17 августа сигнал ракетной опасности объявлялся 18 раз.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.
Новостной обзор наступившего дня читайте в публикации Людоловы в Курской области. Главное на Украине на утро 18 августа