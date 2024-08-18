https://ukraina.ru/20240818/1056928243.html

Курская область снова в ракетной опасности

Курская область снова в ракетной опасности - 18.08.2024 Украина.ру

Курская область снова в ракетной опасности

В воскресенье 18 августа на территории Курской области трижды объявлялось о ракетной опасности. Об этом сообщает ТГ-канал врио губернатора области Алексея Смирнова

2024-08-18T10:23

2024-08-18T10:23

2024-08-18T10:23

новости

курская область

алексей смирнов (губернатор)

сво

кто

всу

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"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сказано в очередном сообщении, опубликованном в 10.02.Через 11 минут последовал отбой ракетной опасности. За субботу 17 августа сигнал ракетной опасности объявлялся 18 раз.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Новостной обзор наступившего дня читайте в публикации Людоловы в Курской области. Главное на Украине на утро 18 августа

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), сво, кто, всу