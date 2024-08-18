Курская область снова в ракетной опасности - 18.08.2024 Украина.ру
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Курская область снова в ракетной опасности
Курская область снова в ракетной опасности - 18.08.2024 Украина.ру
Курская область снова в ракетной опасности
В воскресенье 18 августа на территории Курской области трижды объявлялось о ракетной опасности. Об этом сообщает ТГ-канал врио губернатора области Алексея Смирнова
2024-08-18T10:23
2024-08-18T10:23
новости
курская область
алексей смирнов (губернатор)
сво
кто
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"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сказано в очередном сообщении, опубликованном в 10.02.Через 11 минут последовал отбой ракетной опасности. За субботу 17 августа сигнал ракетной опасности объявлялся 18 раз.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Новостной обзор наступившего дня читайте в публикации Людоловы в Курской области. Главное на Украине на утро 18 августа
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новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), сво, кто, всу
Новости, Курская область, Алексей Смирнов (губернатор), СВО, КТО, ВСУ

Курская область снова в ракетной опасности

10:23 18.08.2024
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
Перейти в фотобанк
Читать в
В воскресенье 18 августа на территории Курской области трижды объявлялось о ракетной опасности. Об этом сообщает ТГ-канал врио губернатора области Алексея Смирнова
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сказано в очередном сообщении, опубликованном в 10.02.
Через 11 минут последовал отбой ракетной опасности. За субботу 17 августа сигнал ракетной опасности объявлялся 18 раз.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.
Новостной обзор наступившего дня читайте в публикации Людоловы в Курской области. Главное на Украине на утро 18 августа
 
НовостиКурская областьАлексей Смирнов (губернатор)СВОКТОВСУ
 
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