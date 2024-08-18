Людоловы в Курской области. Главное на Украине на утро 18 августа - 18.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240818/1056927489.html
Людоловы в Курской области. Главное на Украине на утро 18 августа
Людоловы в Курской области. Главное на Украине на утро 18 августа - 18.08.2024 Украина.ру
Людоловы в Курской области. Главное на Украине на утро 18 августа
Опубликовано видео, на котором украинские военные сгоняют и увозят срочников и мирных жителей с окраин Суджи
2024-08-18T09:45
2024-08-18T09:45
эксклюзив
хроники
курская область
украина
"ахмат"
апти алаудинов
германия
вооруженные силы украины
владимир зеленский
красный крест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/12/1056927368_98:0:1325:690_1920x0_80_0_0_59f36a7ef0954575e448e80b1d98ebff.jpg
Видео, на котором украинские военные грузят в кузова армейских машин солдат срочной службы и мирных жителей опубликовал ряд телеграм-каналов."Этот жирный, тяжёлый. Кабанчик. Давай резче, на**й. Та давай нормально работай, бл**", - подгоняли украинские военные одного из пленных гражданских.Тем временем голос за кадром сообщал, что осталось погрузить "ещё где-то десяток" пленных."Мы не успеем", - беспокоился один из украинских военных.Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с командиром спецназа "Ахмат" генерал-майором Апти Алаудиновым. Тот показал двух военнопленных, с камеры одного из которых и было снято видео с пленёнными мирными жителями и срочниками. Военнопленными оказались бойцы разведки 61-омбр Иван Дмитраков и Виталий Панченко, родом из Винницкой области и Винницы соответственно. Дмитраков проходил подготовку в Германии, Панченко — в у/ц "Десна". Алаудинов задал военнопленным вопрос, зачем те грузили на машины гражданских людей."Это пехота взяла в плен срочников. И три человека там были гражданские. Как я понял, они там в гости к кому-то приехали или что. Наша задача была приехать и перевезти, и сдать их ВСП. Это военная служба правопрорядка", - рассказал пленный Панченко.Алаудинов снова задал вопрос: зачем взяли в плен гражданских."Мы не воюем с гражданскими людьми", - подчеркнул глава спецназа "Ахмат".В ответ Панченко признался, что не знает, зачем понадобилось брать в плен гражданских."Я не знаю. Пехота передавала их", - указал Панченко.И он, и Дмитраков призвали ВСУ не идти в Курскую область. Также Дмитраков пожаловался на то, что в Германии их не научили ничему толковому."На командира отделения [учили]. Ничему толковому не научили, вооружения никакого. Ничего не было", - признался Дмитраков.Видео с пленением гражданских вызвало резонанс в российском сегменте соцсетей."Российских мужиков украинцы вывозят в город Сумы. Информация об этом поступала с первого дня вторжения в Курскую область. Сейчас появилось первое видеодоказательство, которое разбило в пух и прах медийную картинку, которую так старательно выстраивали киевские силовики. Раздачей воды бабушкам российского зрителя уже не убедишь в гуманистических устремлениях ВСУ. Теперь любому должно быть понятно, что на нашу землю пришли каратели и все захваченное население превратилось в заложников", - отметил российский военкор Александр Харченко.Он указал, что под контролем украинских силовиков находится большое количество граждан России."При работе беспилотников мирных видно на улицах городов и деревень. Именно они и являются одним из сдерживающих факторов нашей армии. Когда ты знаешь, что противник расположил ПВД в одном доме, а в соседнем огороде бабушки собирают морковь, то ты десять раз подумаешь, прежде чем заказать авиаудар по этим координатам", - рассказал военкор.Харченко призвал создать гуманитарный коридор для выхода гражданских из Суджи."Если наш мир не скатился в полнейший хаос, то я надеюсь, на коридор для выхода мирных жителей. С помощью "Красного креста" можно за один день эвакуировать всех гражданских. Ведь был же коридор в Мариуполе, да и в Сирии работали похожие механизмы. Наших граждан надо спасать и выводить из зоны боевых действий", - подытожил военкор.Первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв в свою очередь указал на то, что у местных нет оружия."Безоружные русские мужики. Враг будет грабить, насиловать, убивать. Враг чувствует себя вольготно. Мужчины голыми руками не могут защитить ни родных, ни себя", - отметил он.Ранее стало известно, что украинские власти ведут переговоры по поводу взятых в плен в Курской области. В ответ Украина требует выдать ей прежде всего пленных боевиков бригады "Азов"* (запрещённая в РФ террористическая организация - Ред.), а также связанных с "Меджлисом"* (запрещённая в РФ террористическая организация - Ред.), что уже вызвало недовольство части украинского общества, указавшей на то, что пленных украинцев власть поделила на сорта.Тем временем украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что Украина готовит наступление на другом направлении."Курская авантюра Зеленского медленно превращается в мясорубку. Сейчас Банковая пытается снести все мосты, чтобы выиграть время и удержать как можно дольше территории Курской области, чтобы все те потери живой силы и техники не стали триггером для масштабной зрады. По нашим данным Зеленский отдал приказ готовится ко второму этапу наступления. Будут брать россиян на слабо, нанося резкий удар в другом месте, пытаясь растянуть их силы. Многие военные пытаются ещё убедить Зеленского, что стоит сфокусироваться только на Курском кейсе и выравниваний линий обороны, иначе имеем риск получить полный обвал оборонных позиций всюду и масштабное отступления со всеми вытекающими. Посмотрим как будет", - сообщил утром 18 популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада" - сообщил о том, что ВСУ теряют чрезвычайно много техники в Курской области."Учитывая маневренный характер операции ВСУ в Курской области, личный состав банально воюет с брони, причём это солдаты второго контура. Укрытием солдатам служат не окопы, а танки, бронетранспортеры и легкобронированные джипы. Статистика полностью подтверждает нашу логику: в Курске ВСУ теряют намного больше техники чем на всём остальном фронте. Российские каналы последние дни выкладывают десятки подбитой или уничтоженной бронированной техники ВСУ. Армия РФ в ответ направила в область своих лучших дроноводов. Ланцеты, FPV-шки выбивают всё, что движется. Плюс к этому ФАБы и какое-то невероятное количество Искандеров, которыми бьют не только по Патриотам и IRISам, но порой и по паре джипов с личным составом. Долго так ВСУ не навоюют, потому что нагрузка идет как на дефицитную технику так и на людей. Окопаться в 10 км от фронта не получится. Пойдя на Курскую авантюру, Зе и Сырский поставили резервы под удары ради политической цели, которую достигли, но долго держать удар не выйдет", - отмечалось в публикации этого канала.Тем временем прояснилась судьба Александра Григорьева (ранее ряд СМИ неправильно указал его фамилию как Гусаров) — дедушки из-под Суджи, над которым издевались украинские военные из ОК "Восток", у одного из которых на голове был штальхельм с рунами СС. МВД Украины опубликовало видео с Григорьевым, на котором тот сообщил, что у него всё хорошо, его никто не мучает, он не голоден, ни на кого не обижен и он свободен.Оказалось, что он — беженец из Макеевки. Григорьев отметил, что ни к кому претензий не имеет.О ядерной провокации Украины — в статье Игоря Сердюкова "Грязная бомба Зеленского: не паниковать, но относиться серьёзно".
https://ukraina.ru/20240817/1056925497.html
https://ukraina.ru/20240817/1056922993.html
https://ukraina.ru/20240817/1056921644.html
курская область
украина
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/12/1056927368_405:0:1325:690_1920x0_80_0_0_cd2524742728db5b7a0f9d199aaf1577.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, курская область, украина, "ахмат", апти алаудинов, германия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, красный крест
Эксклюзив, Хроники, Курская область, Украина, "Ахмат", Апти Алаудинов, Германия, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Красный Крест

Людоловы в Курской области. Главное на Украине на утро 18 августа

09:45 18.08.2024
 
© Фото : скришнот видео из соцсетейУкраинские военные ведут пленных
Украинские военные ведут пленных - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : скришнот видео из соцсетей
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Опубликовано видео, на котором украинские военные сгоняют и увозят срочников и мирных жителей с окраин Суджи
Видео, на котором украинские военные грузят в кузова армейских машин солдат срочной службы и мирных жителей опубликовал ряд телеграм-каналов.
"Этот жирный, тяжёлый. Кабанчик. Давай резче, на**й. Та давай нормально работай, бл**", - подгоняли украинские военные одного из пленных гражданских.
Тем временем голос за кадром сообщал, что осталось погрузить "ещё где-то десяток" пленных.
"Мы не успеем", - беспокоился один из украинских военных.
Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с командиром спецназа "Ахмат" генерал-майором Апти Алаудиновым. Тот показал двух военнопленных, с камеры одного из которых и было снято видео с пленёнными мирными жителями и срочниками. Военнопленными оказались бойцы разведки 61-омбр Иван Дмитраков и Виталий Панченко, родом из Винницкой области и Винницы соответственно. Дмитраков проходил подготовку в Германии, Панченко — в у/ц "Десна". Алаудинов задал военнопленным вопрос, зачем те грузили на машины гражданских людей.
"Это пехота взяла в плен срочников. И три человека там были гражданские. Как я понял, они там в гости к кому-то приехали или что. Наша задача была приехать и перевезти, и сдать их ВСП. Это военная служба правопрорядка", - рассказал пленный Панченко.
Алаудинов снова задал вопрос: зачем взяли в плен гражданских.
"Мы не воюем с гражданскими людьми", - подчеркнул глава спецназа "Ахмат".
В ответ Панченко признался, что не знает, зачем понадобилось брать в плен гражданских.
"Я не знаю. Пехота передавала их", - указал Панченко.
И он, и Дмитраков призвали ВСУ не идти в Курскую область. Также Дмитраков пожаловался на то, что в Германии их не научили ничему толковому.
"На командира отделения [учили]. Ничему толковому не научили, вооружения никакого. Ничего не было", - признался Дмитраков.
совещание Зеленского с лидерами религиозных организаций - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Вчера, 18:50
Зеленский заручился поддержкой раскольников, католиков, баптистов и раввина. Итоги 17 августа на УкраинеВладимир Зеленский встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Те поддержали запрет каноничной Украинской православной церкви
Видео с пленением гражданских вызвало резонанс в российском сегменте соцсетей.
"Российских мужиков украинцы вывозят в город Сумы. Информация об этом поступала с первого дня вторжения в Курскую область. Сейчас появилось первое видеодоказательство, которое разбило в пух и прах медийную картинку, которую так старательно выстраивали киевские силовики. Раздачей воды бабушкам российского зрителя уже не убедишь в гуманистических устремлениях ВСУ. Теперь любому должно быть понятно, что на нашу землю пришли каратели и все захваченное население превратилось в заложников", - отметил российский военкор Александр Харченко.
Он указал, что под контролем украинских силовиков находится большое количество граждан России.
"При работе беспилотников мирных видно на улицах городов и деревень. Именно они и являются одним из сдерживающих факторов нашей армии. Когда ты знаешь, что противник расположил ПВД в одном доме, а в соседнем огороде бабушки собирают морковь, то ты десять раз подумаешь, прежде чем заказать авиаудар по этим координатам", - рассказал военкор.
Харченко призвал создать гуманитарный коридор для выхода гражданских из Суджи.
"Если наш мир не скатился в полнейший хаос, то я надеюсь, на коридор для выхода мирных жителей. С помощью "Красного креста" можно за один день эвакуировать всех гражданских. Ведь был же коридор в Мариуполе, да и в Сирии работали похожие механизмы. Наших граждан надо спасать и выводить из зоны боевых действий", - подытожил военкор.
постамент памятника Ленину в Судже - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Вчера, 13:00
Бесчинства в Судже, тайные переговоры, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 августаПоявились видео, свидетельствующие о бесчинствах военнослужащих ВСУ в оккупированной ими части Суджи в Курской области. Американские СМИ сообщили о том, что вторжение украинской армии в Курскую область сорвало переговоры между Россией и Украиной. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв в свою очередь указал на то, что у местных нет оружия.
"Безоружные русские мужики. Враг будет грабить, насиловать, убивать. Враг чувствует себя вольготно. Мужчины голыми руками не могут защитить ни родных, ни себя", - отметил он.
Ранее стало известно, что украинские власти ведут переговоры по поводу взятых в плен в Курской области. В ответ Украина требует выдать ей прежде всего пленных боевиков бригады "Азов"* (запрещённая в РФ террористическая организация - Ред.), а также связанных с "Меджлисом"* (запрещённая в РФ террористическая организация - Ред.), что уже вызвало недовольство части украинского общества, указавшей на то, что пленных украинцев власть поделила на сорта.
Тем временем украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что Украина готовит наступление на другом направлении.
"Курская авантюра Зеленского медленно превращается в мясорубку. Сейчас Банковая пытается снести все мосты, чтобы выиграть время и удержать как можно дольше территории Курской области, чтобы все те потери живой силы и техники не стали триггером для масштабной зрады. По нашим данным Зеленский отдал приказ готовится ко второму этапу наступления. Будут брать россиян на слабо, нанося резкий удар в другом месте, пытаясь растянуть их силы. Многие военные пытаются ещё убедить Зеленского, что стоит сфокусироваться только на Курском кейсе и выравниваний линий обороны, иначе имеем риск получить полный обвал оборонных позиций всюду и масштабное отступления со всеми вытекающими. Посмотрим как будет", - сообщил утром 18 популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Другой популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада" - сообщил о том, что ВСУ теряют чрезвычайно много техники в Курской области.
"Учитывая маневренный характер операции ВСУ в Курской области, личный состав банально воюет с брони, причём это солдаты второго контура. Укрытием солдатам служат не окопы, а танки, бронетранспортеры и легкобронированные джипы. Статистика полностью подтверждает нашу логику: в Курске ВСУ теряют намного больше техники чем на всём остальном фронте. Российские каналы последние дни выкладывают десятки подбитой или уничтоженной бронированной техники ВСУ. Армия РФ в ответ направила в область своих лучших дроноводов. Ланцеты, FPV-шки выбивают всё, что движется. Плюс к этому ФАБы и какое-то невероятное количество Искандеров, которыми бьют не только по Патриотам и IRISам, но порой и по паре джипов с личным составом. Долго так ВСУ не навоюют, потому что нагрузка идет как на дефицитную технику так и на людей. Окопаться в 10 км от фронта не получится. Пойдя на Курскую авантюру, Зе и Сырский поставили резервы под удары ради политической цели, которую достигли, но долго держать удар не выйдет", - отмечалось в публикации этого канала.
ЗАЭС после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Вчера, 09:35
Удары по ядерным объектам - подготовка к провокации. Главное на Украине на утро 17 августаИсточники сообщили о планах украинского командования ударить по Курской и Запорожской АЭС
Тем временем прояснилась судьба Александра Григорьева (ранее ряд СМИ неправильно указал его фамилию как Гусаров) — дедушки из-под Суджи, над которым издевались украинские военные из ОК "Восток", у одного из которых на голове был штальхельм с рунами СС. МВД Украины опубликовало видео с Григорьевым, на котором тот сообщил, что у него всё хорошо, его никто не мучает, он не голоден, ни на кого не обижен и он свободен.
Оказалось, что он — беженец из Макеевки. Григорьев отметил, что ни к кому претензий не имеет.
О ядерной провокации Украины — в статье Игоря Сердюкова "Грязная бомба Зеленского: не паниковать, но относиться серьёзно".
 
ЭксклюзивХроникиКурская областьУкраина"Ахмат"Апти АлаудиновГерманияВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийКрасный Крест
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:50ФСБ задержала в ЛНР подозреваемого в работе на спецслужбы Украины
09:45Людоловы в Курской области. Главное на Украине на утро 18 августа
09:40Ален Делон скончался в возрасте 88 лет
08:46Историк Евгений Белаш о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую
07:54Днепрогэс, 1941 год
07:13Демографический крах и курский страх. Украинские эксперты о происходящем в стране
05:48УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством
20:51Изгоняя морок из мозгов. Заниматься силовой денацификацией будет вынуждено государство
19:37Больше, чем невежество. Армянские лжеисторики решили перечеркнуть собственную государственность
18:50Зеленский заручился поддержкой раскольников, католиков, баптистов и раввина. Итоги 17 августа на Украине
18:23Грязная бомба Зеленского: не паниковать, но относиться серьезно
17:53Захарова предупредила международное сообщество о последствиях возможного нападения Киева на Курскую АЭС
17:23Власти Украины отменят прожиточный минимум
16:59Германия умыла руки. В правительстве заявили, что немецкое оружие в Курской области давно уже украинское
16:32Вагенкнехт назвала взрывы на "Северных потоках" террористической атакой на энергоснабжение Германии
16:00Границы украинской автономии: версия Временного правительства
15:44На Украине задержан гражданин Словакии, помогающий украинским уклонистам перебираться через границу
14:48Захарова: Режиму в Киеве не удастся уничтожить каноническое православие на Украине
14:26Минобороны РФ предупредило об ответе на ядерные провокации Киева
14:09Наступление на Покровск продолжается, а острова в пойме Днепра зачищаются от ВСУ
Лента новостейМолния