https://ukraina.ru/20240818/1056927489.html

Людоловы в Курской области. Главное на Украине на утро 18 августа

Людоловы в Курской области. Главное на Украине на утро 18 августа - 18.08.2024 Украина.ру

Людоловы в Курской области. Главное на Украине на утро 18 августа

Опубликовано видео, на котором украинские военные сгоняют и увозят срочников и мирных жителей с окраин Суджи

2024-08-18T09:45

2024-08-18T09:45

2024-08-18T09:45

эксклюзив

хроники

курская область

украина

"ахмат"

апти алаудинов

германия

вооруженные силы украины

владимир зеленский

красный крест

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Видео, на котором украинские военные грузят в кузова армейских машин солдат срочной службы и мирных жителей опубликовал ряд телеграм-каналов."Этот жирный, тяжёлый. Кабанчик. Давай резче, на**й. Та давай нормально работай, бл**", - подгоняли украинские военные одного из пленных гражданских.Тем временем голос за кадром сообщал, что осталось погрузить "ещё где-то десяток" пленных."Мы не успеем", - беспокоился один из украинских военных.Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с командиром спецназа "Ахмат" генерал-майором Апти Алаудиновым. Тот показал двух военнопленных, с камеры одного из которых и было снято видео с пленёнными мирными жителями и срочниками. Военнопленными оказались бойцы разведки 61-омбр Иван Дмитраков и Виталий Панченко, родом из Винницкой области и Винницы соответственно. Дмитраков проходил подготовку в Германии, Панченко — в у/ц "Десна". Алаудинов задал военнопленным вопрос, зачем те грузили на машины гражданских людей."Это пехота взяла в плен срочников. И три человека там были гражданские. Как я понял, они там в гости к кому-то приехали или что. Наша задача была приехать и перевезти, и сдать их ВСП. Это военная служба правопрорядка", - рассказал пленный Панченко.Алаудинов снова задал вопрос: зачем взяли в плен гражданских."Мы не воюем с гражданскими людьми", - подчеркнул глава спецназа "Ахмат".В ответ Панченко признался, что не знает, зачем понадобилось брать в плен гражданских."Я не знаю. Пехота передавала их", - указал Панченко.И он, и Дмитраков призвали ВСУ не идти в Курскую область. Также Дмитраков пожаловался на то, что в Германии их не научили ничему толковому."На командира отделения [учили]. Ничему толковому не научили, вооружения никакого. Ничего не было", - признался Дмитраков.Видео с пленением гражданских вызвало резонанс в российском сегменте соцсетей."Российских мужиков украинцы вывозят в город Сумы. Информация об этом поступала с первого дня вторжения в Курскую область. Сейчас появилось первое видеодоказательство, которое разбило в пух и прах медийную картинку, которую так старательно выстраивали киевские силовики. Раздачей воды бабушкам российского зрителя уже не убедишь в гуманистических устремлениях ВСУ. Теперь любому должно быть понятно, что на нашу землю пришли каратели и все захваченное население превратилось в заложников", - отметил российский военкор Александр Харченко.Он указал, что под контролем украинских силовиков находится большое количество граждан России."При работе беспилотников мирных видно на улицах городов и деревень. Именно они и являются одним из сдерживающих факторов нашей армии. Когда ты знаешь, что противник расположил ПВД в одном доме, а в соседнем огороде бабушки собирают морковь, то ты десять раз подумаешь, прежде чем заказать авиаудар по этим координатам", - рассказал военкор.Харченко призвал создать гуманитарный коридор для выхода гражданских из Суджи."Если наш мир не скатился в полнейший хаос, то я надеюсь, на коридор для выхода мирных жителей. С помощью "Красного креста" можно за один день эвакуировать всех гражданских. Ведь был же коридор в Мариуполе, да и в Сирии работали похожие механизмы. Наших граждан надо спасать и выводить из зоны боевых действий", - подытожил военкор.Первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв в свою очередь указал на то, что у местных нет оружия."Безоружные русские мужики. Враг будет грабить, насиловать, убивать. Враг чувствует себя вольготно. Мужчины голыми руками не могут защитить ни родных, ни себя", - отметил он.Ранее стало известно, что украинские власти ведут переговоры по поводу взятых в плен в Курской области. В ответ Украина требует выдать ей прежде всего пленных боевиков бригады "Азов"* (запрещённая в РФ террористическая организация - Ред.), а также связанных с "Меджлисом"* (запрещённая в РФ террористическая организация - Ред.), что уже вызвало недовольство части украинского общества, указавшей на то, что пленных украинцев власть поделила на сорта.Тем временем украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что Украина готовит наступление на другом направлении."Курская авантюра Зеленского медленно превращается в мясорубку. Сейчас Банковая пытается снести все мосты, чтобы выиграть время и удержать как можно дольше территории Курской области, чтобы все те потери живой силы и техники не стали триггером для масштабной зрады. По нашим данным Зеленский отдал приказ готовится ко второму этапу наступления. Будут брать россиян на слабо, нанося резкий удар в другом месте, пытаясь растянуть их силы. Многие военные пытаются ещё убедить Зеленского, что стоит сфокусироваться только на Курском кейсе и выравниваний линий обороны, иначе имеем риск получить полный обвал оборонных позиций всюду и масштабное отступления со всеми вытекающими. Посмотрим как будет", - сообщил утром 18 популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада" - сообщил о том, что ВСУ теряют чрезвычайно много техники в Курской области."Учитывая маневренный характер операции ВСУ в Курской области, личный состав банально воюет с брони, причём это солдаты второго контура. Укрытием солдатам служат не окопы, а танки, бронетранспортеры и легкобронированные джипы. Статистика полностью подтверждает нашу логику: в Курске ВСУ теряют намного больше техники чем на всём остальном фронте. Российские каналы последние дни выкладывают десятки подбитой или уничтоженной бронированной техники ВСУ. Армия РФ в ответ направила в область своих лучших дроноводов. Ланцеты, FPV-шки выбивают всё, что движется. Плюс к этому ФАБы и какое-то невероятное количество Искандеров, которыми бьют не только по Патриотам и IRISам, но порой и по паре джипов с личным составом. Долго так ВСУ не навоюют, потому что нагрузка идет как на дефицитную технику так и на людей. Окопаться в 10 км от фронта не получится. Пойдя на Курскую авантюру, Зе и Сырский поставили резервы под удары ради политической цели, которую достигли, но долго держать удар не выйдет", - отмечалось в публикации этого канала.Тем временем прояснилась судьба Александра Григорьева (ранее ряд СМИ неправильно указал его фамилию как Гусаров) — дедушки из-под Суджи, над которым издевались украинские военные из ОК "Восток", у одного из которых на голове был штальхельм с рунами СС. МВД Украины опубликовало видео с Григорьевым, на котором тот сообщил, что у него всё хорошо, его никто не мучает, он не голоден, ни на кого не обижен и он свободен.Оказалось, что он — беженец из Макеевки. Григорьев отметил, что ни к кому претензий не имеет.О ядерной провокации Украины — в статье Игоря Сердюкова "Грязная бомба Зеленского: не паниковать, но относиться серьёзно".

https://ukraina.ru/20240817/1056925497.html

https://ukraina.ru/20240817/1056922993.html

https://ukraina.ru/20240817/1056921644.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, курская область, украина, "ахмат", апти алаудинов, германия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, красный крест